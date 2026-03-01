Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti – 34 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

21:40

Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Ungaria consideră că este vorba despre un şantaj politic ucrainean împotriva sa, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.