Rusia condamnă „atacul neprovocat” asupra Iranului, într-o convorbire telefonică dintre minstrul de Externe Serghei Lavrov și omologul său iranian

17:40

Grupul american OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul anului 2022, a anunţat vineri că strâns 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei, ceea ce duce valoarea sa de piaţă la 730 de miliarde de dolari, informează AFP, transmite Agerpres.