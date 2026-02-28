Sorin Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. E momentul ca PSD să evalueze ce a mers bine și ce a mers prost (VIDEO)
Economica.net, 28 februarie 2026 15:10
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze "ce a mers bine şi ce a mers prost" în cele nouă luni de guvernare.
• • •
Acum 10 minute
15:20
Ministerul Transporturilor sfătuiește cetățenii români care au planificate călătorii în Orientul Mijlociu să le anuleze sau reprogrameze # Economica.net
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), relatează Agerpres.
Acum 30 minute
15:10
Sorin Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. E momentul ca PSD să evalueze ce a mers bine și ce a mers prost (VIDEO) # Economica.net
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze "ce a mers bine şi ce a mers prost" în cele nouă luni de guvernare.
15:00
Iranul a lansat rachete împotriva bazelor americane din Qatar și Emiratele Arabe unite # Economica.net
Forţele armate iraniene au confirmat că au atacat baze americane din "întreaga regiune" şi au dat asigurări că vor continua atacurile "fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului", transmite EFE, relatează Agerpres.
Acum o oră
14:30
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, "în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile".
Acum 2 ore
14:20
Un avion FlyDubai care a decolat azi din București cu destinația Dubai a aterizat la Buraidah, în Arabia Saudită # Economica.net
O cursă a companiei aeriene FlyDubai, cu 123 de persoane la bord, care a decolat sâmbătă dimineaţa, la ora 8:22, de la Bucureşti cu destinaţia Dubai, a aterizat la Buraidah, în Arabia Saudită, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
14:10
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut în ianuarie 2026 cu 27,67% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, totalizând 11.075 de înmatriculări, din care 6.264 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), consultate de Agerpres.
13:50
Primark ofertează lucrătorii comerciali din Bucureşti cu salarii care încep de la 3.200 de lei net # Economica.net
Primark, retailer de îmbrăcăminte cu preţuri accesibile, face angajări în Bucureşti, Iaşi, Craiova, Sibiu, Bacău.
13:30
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori economici în perioada 23 – 27 februarie. Inspectorii instituției au găsit produse expirate, mucegai și echipamente uzate # Economica.net
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat vineri că, în perioada 23–27 februarie 2026, a derulat o amplă acțiune de control la nivel național, în cadrul căreia au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.
Acum 4 ore
13:00
ANM: Prima decadă a lunii martie vine cu vreme însorită și temperaturi mai ridicate decât media obișnuită. Precipitațiile vor fi foarte reduse # Economica.net
Precipitaţiile vor fi foarte puţine în prima decadă a lunii martie, vor predomina zilele însorite şi se vor înregistra temperaturi mai ridicate comparativ cu mediile multianuale, cu maxime cuprinse în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, relatează Agerpres.
12:30
MAE: Personalul neesențial al Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah va fi repatraiat voluntar în țară # Economica.net
Ministrul Afacerilor Externe a anunţat că a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah, transmite Agerpres.
11:50
OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, anunță mai multe schimbări pentru utilizarea platformei, care vor intra în vigoare începând cu data de 13 martie.
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că, în contextul recentelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu, a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 - evitaţi orice călătorie, transmite Agerpres.
11:40
Statul scoate din nou la vânzare titluri de stat. Ediția Fidelis III debutează începând din 6 martie # Economica.net
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din 6 martie, dobânzile fiind de până la 7,10% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro, a anunţat sâmbătă Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
11:10
CNAB: Toate zborurile București – Tel Aviv ar putea fi afectate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Economica.net
Update: Cursa WizAir3267 București - Dubai (ora de decolare 13:15) s-a anulat. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile București – Tel Aviv să fie afectate.
11:00
Societatea aeronautică Turbomecanica informează vineri investitorii de la Bursa de Valori București că, în ședința din data de 26.02.2026, Consiliul de Administrație a aprobat procedurile de concediere colectivă ca parte a procesului de reorganizare a activității sale, care implică reducerea numărului de angajați.
09:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah, transmite Agerpres.
09:50
ROCA Industry anunță pentru 2025 o cifră de afaceri de 629,6 milioane de lei, în creștere cu 5,1%, dar trece pe pierdere # Economica.net
Holdingul specializat îm materiale de construcții ROCA Industry raportează o cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 milioane de lei, conform raportului anual preliminar pentru 2025, cu o creștere cu 5,1% față de anul precedent, într-un mediu economic pe care compania îl consideră ca fiind marcat în continuare de provocări multiple.
Acum 8 ore
09:20
Israelul a lansat ceea ce a numit un „atac preventiv” împotriva Iranului sâmbătă dimineață, potrivit ministrului apărării Israel Katz, și a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării, scrie CNN.
08:50
Prețurile carburanților au crescut din nou azi, ceea ce face ca luna februarie să se încheie cu 7 scumpiri consecutive. Ultima a fost acum trei zile
Acum 24 ore
23:10
Volkswagen și-a început călătoria în domeniul electromobilității în 2013 și, după 13 ani, a reușit să livreze clienților două milioane de vehicule complet electrice.
22:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah, transmite Agerpres.
22:20
Date foarte proaste ale Sistemului Energetic Național în 2025: Producția a scăzut sub pragul de 50 TWh, importurile de energie electrică tot cresc # Economica.net
Consumul de energie electrică al României a scăzut ușor în 2025, dar producția a scăzut mai mult decât consumul. Exporturile au crescut față de 2024, dar importurile au crescut și mai mult, astfel că deficitul de balanță al țării a crescut, în termeni de cantități de energie electrică importate.
22:10
Preşedintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o "preluare prietenoasă de control asupra Cubei" în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington, informează EFE, transmite Agerpres.
22:00
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a fost de 222 de milioane de lei, din care peste 84 de milioane au fost acțiunile BT # Economica.net
Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacţionate în ultima şedinţă bursieră a acestei săptămâni, valoarea schimburilor cu aceste titluri fiind de 84,3 milioane de lei.
21:50
Alro raportează o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei pentru 2025. 82% din aceasta au reprezentat-o exporturile # Economica.net
Grupul Alro a înregistrat o creştere a vânzărilor şi a volumelor de producţie, încheind anul 2025 cu o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei, mai mare cu 14% faţă de 2024, a anunţat compania, într-un comunicat remis vineri Bursei de la Bucureşti.
21:40
Croația respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul de petrol rusesc prin conducta Adria # Economica.net
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Ungaria consideră că este vorba despre un şantaj politic ucrainean împotriva sa, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:20
Interviu cu Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria. ”Consumatorul român este sofisticat digital, dar caută simplitate în experiență” # Economica.net
Samsung a lansat, pe 25 februarie, noua serie Galaxy S26, consolidându-și poziția în segmentul premium al pieței de smartphone-uri și accelerând integrarea funcțiilor AI la nivel de ecosistem. Într-un context economic marcat de prudență în consum și competiție intensă pe zona high-end, miza se mută dinspre specificații tehnice către experiență, securitate și valoare pe termen lung.
21:10
Samsung va înceta din acestă primăvară să mai producă televizoare la fabrica sa din Slovacia # Economica.net
Gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung a anunţat vineri închiderea graduală, până în luna mai, a unei uzine din Slovacia care produce televizoare, cea mai mare facilitate de producţie a grupului din Europa, informează AFP, transmite Agerpres.
21:00
Biofarm anunță un profit de peste 100 de milioane de lei pentru 2025, în creștere cu 35,5% # Economica.net
Producătorul român de medicamente Biofarm a încheiat anul trecut cu un profit de 100,8 milioane de lei, în creştere cu 35,5% faţă de 2024, potrivit rezultatelor financiare preliminare neauditate, transmise vineri Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres.
20:40
Alumil a încheiat anul 2025 cu afaceri de 118,9 milioane de lei, în creștere cu 5,2% # Economica.net
Alumil Rom Industry SA, liderul pieței sistemelor arhitecturale din aluminiu, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 118,9 milioane de lei, în creștere cu 5,2% față de 2024. Profitul net înregistrat de companie s-a majorat cu 17,5% față de anul anterior, la 6,2 milioane de lei, conform rezultatelor preliminare prezentate, anunță compania prin intermediul unui comunicat.
20:20
Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedentă, dar să consemneze în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025, potrivit Minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 17 februarie 2026.
20:10
Tranzacție pe piața bancară din Europa de Est. S-a încheiat procesul prin care Advent preia tbi bank, prezentă și în România # Economica.net
Tbi bank, o bancă challenger din regiunea Europei de Sud-Est (SEE), anunță că a fost achiziționată oficial de investitorul american Advent International.
19:50
România a primit trei oferte, de la firme din SUA, Germania și Franța, pentru achiziția unui super-avion de supraveghere # Economica.net
Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. a primit trei oferte la licitația pentru achiziția unui avion pentru supraveghere, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
19:40
Tarifele lui Trump: piețele valutare rămân fără o direcție clară. Care sunt consecințele pentru dolar și euro? # Economica.net
Piețele valutare au trecut în mare parte peste cel mai recent episod privind tarifele, deși reînnoita incertitudine comercială și temerile persistente legate de sectorul AI continuă să-i mențină pe investitori în alertă.
19:20
IMPACT Developer & Contractor încheie anul 2025 cu venituri de 331 de milioane de lei și un profit net de 82,5 milioane lei, în creștere cu 34% față de 2024 # Economica.net
Compania imobiliară IMPACT Developer & Contractor (BVB:IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, raportează o creștere cu 34% a profitului net consolidat al grupului în anul 2025 comparativ cu anul 2024, până la 82,5 milioane de lei, și o majorare cu 14% a EBITDA, până la 123,3 milioane de lei
19:10
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane de lei, în creștere cu 53% față de anul precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanței operaționale și capacitatea băncii de a genera profitabilitate într-un context economic și fiscal mai exigent.
18:50
Compania de IT Bento raportează venituri din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025, semnificativ ma scăzut față de cel realizat în 2024 # Economica.net
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, raportează venituri preliminare din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025 și un profit net de 6,4 milioane de lei.
18:40
EVERGENT Investments raportează pentru 2025 un rezultat net de 387,39 de milioane de lei, în creștere cu 43,5% față de 2024 # Economica.net
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, fostul SIF Moldova, raportează un rezultat net de 378,39 de milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
18:20
Rompetrol Rafinare Constanța, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega a raportat cifră de afaceri și producție în creștere masivă față de 2024 și a reușit să revină pe profit.
18:20
Producția de energie regenerabilă din SUA a atins valori record în 2025, în ciuda ostilității administrației Trump față de acest sector # Economica.net
Companiile de utilităţi din SUA au produs anul trecut o cantitate record de energie din surse regenerabile, chiar dacă administraţia Trump a implementat mai multe politici pentru a frâna energia verde, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:10
Guvernul obligă companiile din domeniul tutunului, alcoolului și produselor energetice să se reautorizeze până la 31 mai # Economica.net
Operatorii economici care activează în domeniul alcoolului, tutunului şi produselor energetice vor fi obligaţi ca, în perioada 31 martie - 31 mai, să solicite din nou autorizarea sau înregistrarea, a decis vineri Guvernul, relatează Agerpres.
17:50
Centura Cluj: Boc anunță rezilierea contractului cu Dimex 2000 și reluarea licitației # Economica.net
Primarul Cluj - Napoca, Emil Boc, a anunțat vineri că va rezilia contractul (denunțare unilaterală) pentru Centura Metropolitană a Clujului, care a stârnit suspiciuni de fraudă.
17:40
Ancheta Comisiei Europene la CE Oltenia. Ministerul Energiei spune că declanșarea unei investigații aprofundate este o procedură normală în procesul de evaluare # Economica.net
Declanşarea unei investigaţii aprofundate de către Comisia Europeană reprezintă o etapă procedurală normală în procesul de evaluare a planului de restructurare modificat al Complexului Energetic Oltenia, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.
17:40
OpenAi a strâns 110 miliarde de dolari într-o rundă nouă de finanțare, dintre care 50 de miliarde de la Amazon # Economica.net
Grupul american OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul anului 2022, a anunţat vineri că strâns 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei, ceea ce duce valoarea sa de piaţă la 730 de miliarde de dolari, informează AFP, transmite Agerpres.
17:30
Primăria Sectorului 6 anunță că are acordul celor de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii și prezintă randări cu rezultatul acestora.
17:10
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Economica.net
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024 au fost capturate circa 55,5 milioane de țigarete în valoare de 53,7 milioane de lei, ceea ce indică o creștere semnificativă a capturilor și a activităților de combatere a contrabandei.
16:50
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa # Economica.net
Ambiția satellite Connect Europe ține de extinderea acoperirii serviciilor mobile dincolo de limitele rețelelor terestre. Entitatea a fost înființată în 2025 ca un joint venture între Vodafone și AST SpaceMobile.
16:50
Un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului DORA. Cost suplimentar sau investiție strategică pentru bănci și entități financiare ne-bancare? # Economica.net
Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă România la un an de la adoptarea Regulamentului DORA dedicat entităților financiar-bancar din Uniune, câte incidente majore s-au produs în acest timp, câte au fost raportate și cum s-au conformat jucătorii din piața financiară regulilor impuse, ce costuri în plus a generat conformarea? Sunt doar câteva dintre întrebările care se nasc acum, la un an de la intrarea în vigoare a regulamentului.
16:10
Conducta rusească Drujba – Ungaria şi Slovacia creează o comisie pentru analizarea situaţiei tranzitului de petrol din Rusia # Economica.net
Ungaria şi Slovacia au creat o comisie comună pentru a investiga starea conductei petroliere Drujba din Ucraina şi pentru a stabili dacă există într-adevăr obstacole în calea reluării tranzitului de petrol rusesc, a anunţat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenţiei EFE.
16:00
Alertă de război? China le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil” # Economica.net
China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece "cât mai curând posibil", invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.
