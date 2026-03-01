Afaceri de la Zero. Care este povestea Cătun, pariul unui arhitect şi al unui inginer „autodidact“, care şi-au propus să trimită case modulare fabricate în România pe pieţele din Europa de Vest

00:15

Brandul medical Zetta, creat în 2012 de către medicul Dragoş Zam­firescu, speciali­zat în chirurgie plas­tică şi mi­cro­chirurgie recon­struc­tivă, a ajuns în prezent la peste 3.000 de o­peraţii efectuate pe an, crescând de zece ori într-un deceniu numărul de in­tervenţii realizate. Fondatorul Zetta spune că după o perioadă în care microchi­rur­gia reconstructivă nu era pe lista de priorităţi a viitorilor medici, acum reîncepe să fie mai căutată.