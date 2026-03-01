Taxe locale. Noi modificări în Codul fiscal în privinţa taxelor locale: clădirile vechi vor fi impozitate mai puţin
Ziarul Financiar, 2 martie 2026 00:15
Guvernul a modificat la finele săptămânii trecute prevederile Codului fiscal referitoare la impozitele locale, introducând o serie de excepţii privind cuantumul acestor impozite. Noile prevederi lasă administraţiei locale posibilitatea de a reduce cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:15
BNR se aşteaptă la creşterea inflaţiei după eliminarea la 1 aprilie a plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază # Ziarul Financiar
Actualele evaluări ale economiei evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este de aşteptat să-şi prelungească scăderea lentă în trimestrul I din 2026, dar să consemneze în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025.
00:15
Taxe locale. Noi modificări în Codul fiscal în privinţa taxelor locale: clădirile vechi vor fi impozitate mai puţin # Ziarul Financiar
Guvernul a modificat la finele săptămânii trecute prevederile Codului fiscal referitoare la impozitele locale, introducând o serie de excepţii privind cuantumul acestor impozite. Noile prevederi lasă administraţiei locale posibilitatea de a reduce cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale.
00:15
Bursă. Start înscrierilor pentru exerciţiul ZF/Estinvest: testează-ţi abilităţile de investitor cu o sumă virtuală de 100.000 de lei. Cele mai mari randamente vor fi premiate la ZF Capital Markets Summit 2026! # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar în parteneriat cu brokerii de la Estinvest lansează un exerciţiu care permite oricui să tranzacţioneze acţiuni precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, Transgaz, Evergent, DN Agrar, într-un total de 30 listate la Bursa de Valori Bucureşti, folosind un buget virtual de 100.000 de lei. Iniţiativa oferă şansa de a explora piaţa de capital fără riscuri financiare şi de a înţelege mai bine mecanismele tranzacţiilor.
00:15
ZF Private Health. Clinica Zetta din Capitală a ajuns de la 300 la 3.000 de operaţii pe an. Dr. Dragoş Zamfirescu, fondator: Sunt mulţi doctori în generaţia tânără interesaţi de microchirurgie # Ziarul Financiar
Brandul medical Zetta, creat în 2012 de către medicul Dragoş Zamfirescu, specializat în chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, a ajuns în prezent la peste 3.000 de operaţii efectuate pe an, crescând de zece ori într-un deceniu numărul de intervenţii realizate. Fondatorul Zetta spune că după o perioadă în care microchirurgia reconstructivă nu era pe lista de priorităţi a viitorilor medici, acum reîncepe să fie mai căutată.
00:15
Săptămâna trecută, miniştrii UE au făcut presiuni asupra Comisiei Europene să diminueze constrângerile de aprovizionare de pe piaţa unică, amplificând un conflict în creştere între retaileri şi giganţii din domeniul alimentar, notează Euractiv.
00:15
Dincolo de petrol şi gaze: cât de departe se întinde influenţa Rusiei în sectorul energiei nucleare peste graniţele sale? # Ziarul Financiar
Petrolul şi gazele Rusiei sunt supuse sancţiunilor, dar energia nucleară este o altă poveste. Deutsche Welle arată cât de departe se întinde influenţa Rusiei în acest sector şi de ce ţările lumii continuă să apeleze la această ţară pentru energie nucleară.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: După interesul pentru listările Cris-Tim şi Electroalfa, mixul dintre investitori instituţionali şi de retail s-ar putea dovedi cheia succesului viitoarelor IPO mari # Ziarul Financiar
Listările recente de la Electroalfa şi Cris-Tim Family Holding arată că piaţa poate absorbi oferte de dimensiuni relevante, pe fondul unor evaluări mai favorabile pentru antreprenori şi al unui interes solid din partea investitorilor.
00:15
Afaceri de la Zero. Care este povestea Cătun, pariul unui arhitect şi al unui inginer „autodidact“, care şi-au propus să trimită case modulare fabricate în România pe pieţele din Europa de Vest # Ziarul Financiar
Sorin Axinte, un inginer autodidact, absolvent de jurnalism, şi Florin Cobuz, arhitect, doi antreprenori care au strâns de-a lungul anilor mai multe proiecte de la zero, au creat în 2021 Cătun, întâi dintr-o nevoie personală, care s-a transformat ulterior într-un business odată cu prima casă modulară vândută.
00:15
Şoc în Orientul Mijlociu. Consecinţele atacului americano-israelian asupra Iranului sunt încă greu de evaluat # Ziarul Financiar
Orientul Mijlociu trece printr-una din cele mai tensionate situaţii geo-politice din istorie, cu consecinţe economice şi politice la nivel planetar după atacul americano-israelian asupra Iranului de sâmbătă dimineaţă şi riposta iranienilor asupra Israelului şi ţărilor arabe care găzduiesc baze militare americane.
00:15
Airbnb, între colac de salvare şi mină de aur. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală # Ziarul Financiar
Airbnb a luat un avânt puternic în ultimii ani în România, şi nu doar, iar cei care au un apartament în plus preferă să îşi listeze proprietatea pe una dintre platformele de rezervări pentru a obţine un venit în plus.
00:15
Konstantinos Mavros, CEO al PPC Renewables: Electrificarea este calea. Nu este o creştere ciclică, ci o schimbare structurală profundă # Ziarul Financiar
Investiţiile care se fac acum în energie îşi vor produce efectele în preţ, iar scopul lor nu vizează doar remodelarea unor infrastructuri, ci creşterea economică. La rândul lor, economiile trec prin transformări majore, cu două fenomene care merg mână în mână: ascensiunea IA şi creşterea consumului de energie, a spus Konstantinos Mavros, CEO al PPC Renewables, special guest în cadrul celei de-a 15-a ediţii a ZF Power Summit.
00:15
Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării # Ziarul Financiar
Elit, unul dintre cei mai mari procesatori de carne, cu mai multe fabrici în Alba, Arad, Prahova şi Bucureşti, a ajuns la o reţea de aproape 50 de magazine proprii, în condiţiile în care la finalul anului 2022 brandul avea o reţea de 35 de unităţi, conform unei analize făcute de ZF pe baza datelor de pe site-ul companiei.
00:15
Sectorul energetic în 2025: Romgaz şi Nuclearelectrica ating profituri record, Hidroelectrica şi OMV Petrom înregistrează scăderi, în contextul producţiei reduse, al taxelor mai mari şi al pieţei volatile # Ziarul Financiar
În 2025, sectorul energetic românesc a înregistrat rezultate divergente: Romgaz a obţinut un profit net record de 3,35 miliarde lei, susţinut de vânzările la preţ reglementat şi reducerea taxelor, iar Nuclearelectrica a crescut cu 40% datorită pieţei libere.
00:15
Ahold Delhaize, proprietarul Profi şi Mega Image: În 2026 vom accelera creşterea în România. Ţintim poziţia de lider # Ziarul Financiar
Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucători din retailul european şi proprietarul Profi şi Mega Image în România, anunţă că 2026 e anul în care grupul va accelera creşterea pe plan local, ţintind poziţia de lider.
00:15
Era roboţilor-oameni a venit. Cei occidentali s-ar putea să fie mai îndemânatici şi mai potriviţi pentru munca grea din fabrică, dar cei chinezi par mai agili, sunt mai simpatici şi mai ieftini # Ziarul Financiar
În timp ce roboţii-oameni din China beau, dansează şi se distrează pe scenă în spectacole uimitoare şi grandioase, cucerind inimi, cei ai Occidentului se pregătesc să se lupte între ei pentru locuri de muncă în fabrici.
00:15
Bursă. Romgaz încheie 2025 cu un profit net record de 3,3 mld. lei, depăşind Hidroelectrica şi OMV Petrom, pe fondul vânzărilor mai mari de gaze, al reducerii taxelor şi al controlului costurilor, acţiunile crescând pe bursă. Sinteză a rezultatelor din sector # Ziarul Financiar
Romgaz (SNG) a raportat pentru 2025 un profit net de 3,35 miliarde lei, cel mai mare din sectorul energetic românesc, cu 4,4% peste nivelul din 2024, depăşind Hidroelectrica (3,3 miliarde lei) şi OMV Petrom (3,06 miliarde lei).
00:15
Antreprenori locali. Cătălin Grigoriu trece cu Moldova Farming la o structură tip holding şi ar putea face pasul la procesare. „Comfert Agricultura va deveni un holding şi se va numi EFA Holding“ # Ziarul Financiar
Moldova Farming, companie din top zece cele mai mari afaceri din agricultură, cu un rulaj de 343 de milioane de lei în 2024, a fost radiată, Cătălin Grigoriu, fondatorul afacerii, explicând decizia prin faptul că a făcut o divizare totală a companiei în vederea înfiinţării unui holding.
00:15
Banca Transilvania, principalul finanţator al economiei româneşti, a obţinut profit de peste 4 mld. lei în 2025, la venituri de 10 mld. lei, plus 19%. Cât de multe credite a dat banca? Horia Ciorcilă, preşedintele boardului: Rămânem angajaţi în susţinerea economiei româneşti chiar şi în perioade de volatilitate, aşa cum este cea în care ne aflăm # Ziarul Financiar
Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit după active din România, a obţinut anul trecut un profit net de 4,1 mld. lei, în creştere cu 16% faţă de 2024, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor. La nivelul întregului grup BT, profitul net consolidat a fost de 4,66 mld. lei, ceea ce confirmă „performanţa operaţională solidă şi eficienţa modelului de business“, potrivit informaţiilor transmise.
00:15
Băncile şi-au dublat profitul în patru ani. Câştigul din 2025 a urcat la un record de circa 16 mld. lei # Ziarul Financiar
Dobânzile încă mari şi continuarea creditării au dus profitul la nivelul sistemului bancar românesc la un record de circa 16 mld. lei în anul 2025, în creştere faţă de 2024, când câştigul depăşise 14 mld. lei, conform datelor de la BNR.
Acum o oră
Acum 2 ore
23:00
Acum 4 ore
22:00
21:00
Acum 6 ore
20:15
MAE: Peste 1.000 de români blocaţi în zona de conflict cer asistenţă. Repatrierea, imposibilă acum # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe activează celula de criză după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Peste 1.000 de cetăţeni români din zonele afectate au cerut asistenţă consulară în ultimele 24 de ore. Nicio victimă din România nu a fost confirmată până în acest moment.
20:15
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetăţenilor români din Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunţat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în ţară a cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
19:45
19:15
Acum 8 ore
18:15
18:00
18:00
17:45
17:30
17:30
16:45
16:45
16:45
Acum 12 ore
16:30
16:15
15:15
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
Opec+ majorează producţia de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează pieţele.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.