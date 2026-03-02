Strada Puțul cu Tei, poate cea mai veche din Berceni. Cum a devenit de la drum de pământ, la centrul unei comunități, iar mai apoi o amintire
În Bucureștiul de astăzi, dominat de bulevarde largi și blocuri ridicate în grabă, puține locuri mai păstrează memoria orașului de altădată. Strada Puțul cu Tei, aflată în Sectorul 4, în cartierul Berceni, este una dintre
Acum 30 minute
06:20
În Bucureștiul de astăzi, dominat de bulevarde largi și blocuri ridicate în grabă, puține locuri mai păstrează memoria orașului de altădată. Strada Puțul cu Tei, aflată în Sectorul 4, în cartierul Berceni, este una dintre
Acum o oră
06:10
FOTO | Primele șine de tramvai din București au fost montate cu mare trudă. Imagini cu muncitorii care au construit primii 5 km de cale de rulare # B365.ro
În anul 1912 se puneau bazele transportului cu tramvaiul modern și construcția infrastructurii pentru noile garnituri. Primele bucăți de șină au fost cumpărate de la compania nemțească „Westfaliche Stahlwerke Verband" și pregăteau terenul pentru retragerea
Acum 4 ore
03:10
Casa milionarului A. Velleanu. La 15 ani de la dispariția sa neelucidată, testamentul, în care indica Parchetului București cine-l va asasina, a fost descoperit în Arhiva trimisă cu Tezaurul țării la Moscova în 1916 # B365.ro
Există și azi o prea frumoasă casă pe Calea Călărași 65, cu muze pe fațadă, dar fără noroc pentru proprietar, cum se va dovedi aici, cu medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane
Acum 24 ore
17:40
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, între 2 și 6 martie. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România își anunță clienții că va avea loc o nouă serie de întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt necesare pentru lucrări de mentenanță în rețea. Între 2 – 6
16:40
Primul mesaj al lui Nicușor Dan după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. „La MAE funcționează o celulă de criză pentru repatrierea românilor blocați acolo” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut primul mesaj după izbucnirea evenimentelor de conflict din Iran. El spune că siguranța românilor din zonele de conflict este prioritară. Ce a spus Nicușor Dan Astăzi, 1 martie, Președintele Nicușor
16:30
Hotelul Kiriazi din București, scos la vânzare. Clădirea istorică datează din 1882 și aici venea des poetul Mihai Eminescu. Care este prețul pentru teren și cele 50 de camere # B365.ro
Fostul Hotel Kiriazi este scos la vânzare. Clădirea din Centrul Vechi al Capitalei datează din 1882 și este monument istoric. Cei interesați să cumpere proprietatea trebuie să știe că prețul este de 3 milioane de
15:00
Doi tineri prinși după ce au încercat să forțeze intrarea unui magazin de pe Bulevardul Ion Mihalache. Nu e prima dată când fac asta # B365.ro
Polițiști locali din Sectorul 1 au prins doi minori care au încercat să forțeze intrarea unui magazin. Acesta era localizat la parterul unui imobil din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92. Doi minori au încercat să
14:00
FOTO | Prima ramă electrică PESA, recepționată la Atelierele CFR Grivița. Pe ce rute va circula, cu plecare din Gara de Nord # B365.ro
Autoritatea pentru Refornă Feroviară a finalizat recepția preliminară și pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 030. Aceasta a avut loc la Atelierele CFR Grivița SA. O ramă
13:10
FOTO | Târguri de mărțișoare, ateliere pentru copii și piese de teatru la început de primăvară. PMB are lista evenimentelor din Capitală înainte de Ziua Femeii # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat mai multe evenimente pentru venirea primăverii. Doamnele și domnișoarele au intrare gratuită în mai multe locații, iar pentru cei mici s-au pregătit mai multe. Unde sunt târguri de mărțișoare Primăria Capitalei
12:40
FOTO | Un motan bengalez s-a rătăcit prin Sectorul 5. O bucureșteancă îi caută stăpânii ca să ajungă mai repede acasă # B365.ro
O bucureșteancă a găsit un motan bengalez pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Ea încearcă să dea de stăpânii felinei. Micuțul s-a rătăcit O bucureșteancă a scris pe grupul de Facebook „Sectorul 5
12:00
Ciucu ne anunță schimbarea Bucureștiului, dar fără detalii despre programele de primenire. „Orașul e plin de graffiti, de afișe lipite peste tot și de clădiri murdare” # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu, a urat bucureștenilor o primăvară frumoasă. Cu această ocazie, edilul Capitalei a spus că orașul va intra „într-o perioadă de schimbare". Nu a detaliat planurile Primarul general, Ciprian Ciucu, le-a transmis
11:10
Actualizare METEO | Mărțișorul aduce vreme mai caldă în București. Primăvara începe cu temperaturi de peste 10 grade Celsius # B365.ro
Începutul primăverii aduce și o vreme mai caldă la București. Meteorologii au transmis că temperaturile vor crește la peste 10 grade Celsius, începând de azi, 1 martie. Însă, în Capitală, cerul ar putea avea înnorări.
10:50
VIDEO | „Clopoțica” de la STB este vatmanița care conduce un Imperio pe linia 25. Ea lucrează de 10 ani și începutul ei a fost cu o bătrână Tatra # B365.ro
STB o prezintă de 1 martie pe „Clopoțica", care care conduce un tramvai zi de zi prin București. Vatmanița Georgeta Dumitrache lucrează aici de fix un deceniu. Ea și-a primit porecla de când a dat
10:20
34 de zboruri sunt anulate pe Aeroportul Otopeni din București, din cauza evenimentelor din Orient. Cursele erau spre și dinspre cinci destinații # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi a transmis că 34 de zboruri au fost anulate de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni) din București. Acestea erau spre și dinspre cinci destinații din Orientul Mijlociu, unde au loc mai
09:10
BREAKING | Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al regimului iranian, e mort. Trump: A fost unul dintre cei mai răi oameni din istorie # B365.ro
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul religios și politic al Iranului, este mort, a anunțat, azi-noapte președintele american Donald Trump, într-o într-o postare pe propria-i rețea de socializare, Truth Social. În această dimineață, la câteva ore după
Ieri
06:10
1 martie în București, ziua în care am fost luată drept o mică infractoare. Am dăruit mărțișoare bărbaților, iar aici nu se face așa ceva # B365.ro
Haideți să vă povestesc cum am venit eu, mândră foc, din Suceava, unde pe 1 martie e perfect normal să dăruiești mărțișoare bărbaților. Fără dezbateri filozofice despre tradiții, simboluri și masculinitate fragilă. Acolo așa am
05:50
Biserica Sfântul Stelian – Lucaci, povestea de trei secole a lăcașului de cult unde este îngropat Anton Pann # B365.ro
Dacă te abați de la agitația din centrul Bucureștiuluii și intri pe strada Logofătul Udriște, ai toate șansele să treci pe lângă Biserica Sfântul Stelian – Lucaci fără să-ți dai seama câtă istorie stă, de
28 februarie 2026
17:40
Aproape 1.500 de pasageri sunt afectați de zborurile anulate din București spre Orient. Situația este monitorizată pe aeroporturile din Capitală # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi monitorizează situația zborurilor de pe aeroporturile din București, după ce mai multe curse au fost anulate în contextul evenimentelor de conflict din Orientul Mijlociu. Situația va afecta un total de 1.500 de
17:00
Ce a pățit Horia Brenciu și familia lui în drumul înapoi spre București din vacanță. Avionul lor s-a întors în Kuala Lumpur și acum caută o soluție să revină în țară # B365.ro
Artistul Horia Brenciu este unul dintre cei a căror curse aeriene au fost anulate, pe fondul evenimentelor de conflict din Orientul Mijlociu. El și familia lui caută o alternativă să plece din Kuala Lumpur, unde
16:30
FOTO | Parcare iscusită pe un trotuar din București. Un șofer a lăsat mașina chiar între stâlpișorii care au rolul de a-l opri # B365.ro
Șoferii care-și lasă mașinile pe trotuare sau în zonele pietonale din Capitală nu mai reprezintă o noutate pentru cei de aici. Doar când este una ieșită din comun se mai uimește lumea, cum ar fi
15:30
VIDEO | Vor apărea mai multe locuri de parcare cu plată în Sectorul 6. Primăria vizează două zone pentru a le amenaja # B365.ro
Administrația locală vrea să extindă rețeaua de locuri de parcare cu plată în alte zone în Sectorul 6. La acest moment, numărul acestora în S6 este de peste 2.500 de spații. În ce zone, vor
14:30
FOTO | Tavanul de la stația de metrou Lujerului, golit de panourile de sticlă. Câțiva bucureșteni spun că așa e și-n alte locații subterane din București # B365.ro
Un utilizator Reddit a publicat o imagine cu „noul" tavan de la stația de metrou Lujerului. Au fost îndepărate patratele de sticlă și au rămas doar barele roșii deasupra călătorilor. Nu mai sunt panourile de
13:50
Troleibuze și autobuze ar putea circula deviat, dacă va fi nevoie, duminică seară. TPBI: Are loc meciul Dinamo București – FC Argeș pe Arena Națională # B365.ro
TPBI a anunțat că s-ar putea ca mai multe linii STB să aibă trasee modificate duminică seara. Măsurile sunt la dispoziția Brigăzii Rutiere și sunt pentru meciul de fotbal Dinamo București – FC Argeș Pitești,
13:00
FOTO | Un alt tramvai V3A a făcut probe pe traseele STB. Vehiculul modernizat va circula pe linia 25 # B365.ro
STB SA a pus în probe un nou tramvai V3A modernizat. Acesta face parte din lotul alocat depoului Militari. Veficulul va intra pe traseu pe linia 25, unde va înlocui vechile Tatra și Bucur 1.
12:20
FOTO | Primul eveniment al campaniei PMB privind consumul de droguri. Sute de adolscenți au fost la spectacolul „În ceață” și discuții cu specialiști # B365.ro
Primăria Capitalei a pornit campania de conștientizare și prevenire a consumului de droguri: „România își salvează viitorul! Copiii sunt viitorul nostru!". Aceasta se va derula pe tot parcursul anului. Adolescenții au vizionat piesa „În ceață"
11:40
Zboruri București – Orientul Mijlociu sunt afectate. CNAB anunță anularea unor curse și un avion s-a întors pe Aeroportul Otopeni # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că toate zborurile București – Tel Aviv ar putea să fie afectate. Situația este din cauza evenimentelor de conflict din Orientul Mijlociu. Zboruri București – Tel Aviv vor fi
11:10
VIDEO | La doi ani de la deschidere, podul din Berceni peste A0 – Autostrada Bucureștiului are deja probleme mari. Este o crăpătură de circa 20 de cm pe toată lungimea # B365.ro
Podul peste Autostrada Bucureștiului A0, din zona comunei Berceni, a fost deschis îm urmă cu doi ani, însă stare lui deja e degradată. Parapeții se îndepărtează de asfalt și s-a creat o crăpătură de-a lungul
10:30
VIDEO | Șiroaie de aburi au ieșit de la PT3 Tineretului. Muncitorii au folosit lanterne pentru a putea intra să rezolve problema de acolo # B365.ro
Un bucureștean a arătat cum de la PT3 de la Tineretului au ieșit șiroaie de aburi. El a spus că ar fi fost vorba de o mică avarie la punctul termic, de aseară. Muncitorii au
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
FOTO | Povestea nesfârșită a tramvaielor care se ciocnesc cu birjarii de ieri, șoferii grăbiți de azi și ele între ele, de peste un secol # B365.ro
Așa cum omenirea, sau măcar o parte din ea, a avut mereu nevoie de războaie ca să justifice fel și fel de bazaconii născute din mințile mult prea înfierbântate și, uneori, chiar în repaos, ale
05:30
Ce faci dacă îți strici mașina într-o groapă în București. Pașii de urmat, documentele necesare și cine răspunde în funcție de drum # B365.ro
Iarna în trafic este o provocare aparte pentru șoferii bucureșteni iar finalul sezonului rece aduce o nouă problemă: gropile și găurile din drumurile și bulevardele din Capitală. Alternanța dintre îngheț și dezgheț grăbește degradarea asfaltului,
03:10
Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi, cartierul unde a stat Emil Constantinescu. Paradoxal, în comunism, unii au avut voie să-și facă vile prntre blocuri # B365.ro
Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, cândva acolo a fost un codru cu păsări răpitoare. O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe alocuri, coronamentul arborilor ajunge
27 februarie 2026
20:00
Aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic și lucrările vor dura 2 ani. CNAB caută acum constructor, licitația a fost lansată # B365.ro
Aeroportul Internațional „Henri Coandă" București, principala poartă aeriană a României, va beneficia de un parc fotovoltaic modern, dotat cu sisteme de stocare a energiei. Poriectul este susținut prin finanțare europeană nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare.
19:30
Guvernul a redus taxele și impozitele pentru persoanele cu handicap și proprietarii de locuințe vechi. Dacă au plătit deja, pot primi banii înapoi # B365.ro
Se reduc impozitele la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență în acest sens. Actul normativ vine în contextul în care, de la 1 ianuarie
18:30
VIDEO | Asfaltul pe Autostrada Bucureștiului se bătătorește cu călcâiul învârtit în groapă, așa cum fac turiștii la Milano, în mallul cu taur din mozaic și magazine de fițe # B365.ro
Sectorul de autostradă A0, situat între Jilava și A2, a devenit recent teatrul unei demonstrații de forță tehnologică neașteptată, unde compactarea mixturii asfaltice nu se mai face cu utilaje de tonaj, ci cu…adidașii din dotare.
18:10
FOTO | Lucrările de la malul sudic al Lacului Morii pot fi reluate, Apele Române și-a dat acordul. PS6 anunță că șantierul se redeschide în această primăvară # B365.ro
Lucrările de la malul sudic al Lacului Morii pot fi reluate. Primăria Sectorului 6 a primit acordul de la Apele Române. Am putea vedea muncitori la treabă pe șantier din această primăvară, imediat ce vremea
16:40
VIDEO | Muncitori care deszăpezeau trotuarele de pe Calea Victoriei aruncau zăpada pe pista de biciclete și pe șosea. Operatorul de salubritate din Sectorul 3 a primit amendă # B365.ro
Câțiva muncitori care deszăpezeau joi, 26 februarie, pe Calea Victoriei, au fost surprinși pe camere de Poliția Locală în timp ce depozitau zăpada pe pista de biciclete și pe șosea. Pentru această faptă, operatorul de
16:20
Cea mai veche angajată de la Metrorex a ieșit la pensie după 46 de ani. A lucrat la metrou încă de la înființarea lui # B365.ro
Cea mai veche angajată a companiei Metrorex, doamna Elena, și-a încheiat oficial cariera de peste patru decenii în funcția de inspector, marcând un moment istoric pentru transportul subteran bucureștean. De la primele trenuri IVA, la
15:50
Hopincă, despre compania municipală pe care vrea să o înființeze: „Nu este un mod de a fenta vreo reformă și în niciun caz o structură paralelă” # B365.ro
Rareș Hopincă a venit cu clarificare privind compania municipală, pe care vrea să o înființeze pentru probleme de infrastructură și parcări în Sectorul 2. El spune că nu este un mod de a fenta vreu
15:40
Un bărbat a înșelat 7 persoane, promițându-le că le dezmembrează și radiază mașinile. Oamenii nu au mai primit nici banii, nici autoturismele înapoi. Acum e în arest preventiv # B365.ro
Un bărbat din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost acuzat că a înșelat șapte persoane după ce le-a preluat mașinile sub pretextul dezmembrării și radierii din circulație, fără să
15:00
Turul ghidat „Bucureștii și Cutremurele” e în weekend și e organizat în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Înscrierile se fac online, participarea e gratuită # B365.ro
Bucureștiul se pregătește să comemoreze evenimentele seismice din istoria sa printr-un amplu tur ghidat, „Bucureștii și Cutremurele", care va avea loc sâmbătă, pe 28 februarie, începând cu ora 12:00. Turul ghidat va avea ca punct
14:30
ESENȚIAL | Începe modernizarea șinelor de tramvai din zona Șerban Vodă, Dudești, 1 Decembrie. Mai multe linii vor fi suspendate, TPBI anunță toate modificările # B365.ro
TPBI a anunțat mai multe schimbări pe trasee STB. Acestea sunt necesare pentru că se vor face lucrări la șinele de tramvai de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tron
14:30
FOTO | 1 Martie cu iz de „bun-simț” și reguli pentru comercianții de mărțișoare din Piața Romană. Cele 8 puncte pe care vânzătorii trebuie să le respecte # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat că bucureștenii pot cumpăra mărțișoare din zona Piața Romană, însă comercianții trebuie să respecte câteva reguli simple. Toate acestea încât zona să arate îngrijit și organizată. Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor […] Articolul FOTO | 1 Martie cu iz de „bun-simț” și reguli pentru comercianții de mărțișoare din Piața Romană. Cele 8 puncte pe care vânzătorii trebuie să le respecte apare prima dată în B365.
14:10
Îndrăgostiții din Sectorul 6 care vor să-și programeze online cununia o pot face din aprilie. Primăria anunță că, deocamdată, înscrierile nu sunt disponibile # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat că viitorii miri se vor putea programa online pentru cununia civilă de la începutul lunii aprilie. Înscrierile nu sunt disponibile momentan Programările online nu sunt disponibile Primăria Sectorului 6 a […] Articolul Îndrăgostiții din Sectorul 6 care vor să-și programeze online cununia o pot face din aprilie. Primăria anunță că, deocamdată, înscrierile nu sunt disponibile apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | La mulți ani, Corul Madrigal! S-au împlinit 63 de ani de activitate neîntreruptă. Actorul Victor Rebengiuc, distins cu premiul „Marin Constantin” în cadrul galei # B365.ro
Actorul Victor Rebengiuc fost premiat joi, 26 februarie 2026, cu prestigiosul premiu „Marin Constantin”, ediția 2026, în cadrul Galei Madrigal 63, desfășurată la Senatul României. Evenimentul de ieri a marcat o dublă celebrare pentru cultura […] Articolul FOTO | La mulți ani, Corul Madrigal! S-au împlinit 63 de ani de activitate neîntreruptă. Actorul Victor Rebengiuc, distins cu premiul „Marin Constantin” în cadrul galei apare prima dată în B365.
13:10
Întreținerea tramvaielor Imperio costă cu 60% mai mult în București față de alte orașe. Motivul: șinele sunt foarte degradate # B365.ro
Liniile de tramvai din Capitală se află într-o stare agravată de degradare. Cazul cel mai critic fiind al liniei de tramvai 32. Acest lucru împovărează bugetul producătorului de tramvaie Astra Vagoane Călători din Arad care […] Articolul Întreținerea tramvaielor Imperio costă cu 60% mai mult în București față de alte orașe. Motivul: șinele sunt foarte degradate apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Școala din București cu teren de baschet pe acoperiș. Cum arată Gimnaziala 190. E refăcută din fonduri europene # B365.ro
Extinderea Școlii Gimnazială nr. 190 din București a intrat într-o nouă etapă de execuție. Poriectul vizează construcția unui nou corp de clădire care va include 13 săli de clasă, două săli de sport și un […] Articolul FOTO | Școala din București cu teren de baschet pe acoperiș. Cum arată Gimnaziala 190. E refăcută din fonduri europene apare prima dată în B365.
13:00
Schimbare majoră în parcările albastre ale PMB: a dispărut complet o modalitatea de plată. Ce opțiuni au rămas # B365.ro
Dispare o modalitate de plată a parcării pe locurile administrate de Compania Municipală Parking București, cele albastre. Începând cu 28 februarie, șoferii nu mai pot plăti cash la taxatori. Șoferii nu mai pot plăti cash […] Articolul Schimbare majoră în parcările albastre ale PMB: a dispărut complet o modalitatea de plată. Ce opțiuni au rămas apare prima dată în B365.
12:30
Parcul Bazilescu se modernizează, proiectul a fost aprobat. Va avea mai mulți copaci, alei, piste de biciclete, terenuri de sport. Teatrul de Vară, gata până la finalul anului # B365.ro
Administrația locală a anunțat că Parcul Bazilescu va fi reamenajat cu mai mult spațiu verde și mai mulți arbori, după cum au cerut mai mulți bucureșteni din zonă. În total, numărul arborilor va crește la […] Articolul Parcul Bazilescu se modernizează, proiectul a fost aprobat. Va avea mai mulți copaci, alei, piste de biciclete, terenuri de sport. Teatrul de Vară, gata până la finalul anului apare prima dată în B365.
12:00
FOTO | Revoluția La Cocoș, deznodământul. Cum arată celebrul supermarket din Vitan, din Centrul Vitantis, după reamenajare și ce zic bucureștenii # B365.ro
Supermarketul La Cocoș Vitantis din Centrul Vitantis s-a redeschis după reamenajare. Acesta oferă clienților acum un spațiu mai mare, mai modern și primitor. Cum arată celebrul supermarket La Cocoș din Vitan, din Centrul Vitantis, după […] Articolul FOTO | Revoluția La Cocoș, deznodământul. Cum arată celebrul supermarket din Vitan, din Centrul Vitantis, după reamenajare și ce zic bucureștenii apare prima dată în B365.
12:00
De cele mai multe ori, între București și locuitorii lui este o relație mai degrabă complicată. Îl iubești, dar te scoate din sărite în fiecare zi cu câte ceva. Ai vrea să pleci, te trezești […] Articolul București, tare mă mai obosești! 10 motive pentru care o zi prin oraș este epuizantă apare prima dată în B365.
