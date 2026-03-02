WSJ - SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze
News.ro, 2 martie 2026 06:30
Statele Unite se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra stocurilor de muniţie, pe fondul campaniei aeriene intense împotriva Iranului şi al eforturilor de a contracara represaliile Teheranului, avertizează foţti şi actuali oficiali, precum şi analişti militari, citaţi de Wall Street Journal.
• • •
Acum 5 minute
06:50
Cumpărătorii asiatici de petrol îşi evaluează stocurile şi caută rute alternative, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul # News.ro
Guvernele asiatice şi rafinăriile au început să îşi verifice urgent stocurile de petrol şi să caute rute şi furnizori alternativi, după ce conflictul din Iran a perturbat transporturile prin Strâmtoarea Hormuz, punct crucial pentru aprovizionarea globală, în condiţiile în care preţurile sunt aşteptate să crească la redeschiderea pieţelor de luni, transmite Reuters.
Acum 10 minute
06:40
SUA şi şase state din Orientul Mijlociu condamnă, într-o declaraţie comună, atacurile Iranului împotriva “teritoriilor suverane din regiune”: “Escaladare periculoasă care încalcă suveranitatea mai multor state şi ameninţă stabilitatea regională” # News.ro
Guvernele Statelor Unite ale Americii şi Bahrainului, Iordaniei, Kuwaitului, Qatarului, Regatului Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite condamnă, într-o declaraţie comună, atacurile Iranului cu drone şi rachete asupra teritoriilor suverane din Orientul Mijlociu, precizând că acestea au pus în pericol populaţia civilă şi au avariat infrastructura civilă.
Acum 30 minute
06:30
Diana Buzoianu, aşteptată din nou în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a da explicaţii despre situaţia Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb # News.ro
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, este aşteptată, luni după-amiază, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, la Ora Guvernului, pentru a prezenta motivele blocării investiţiei strategice şi a veni cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni, după ce săptămâna trecută nu a dat curs unei invitaţii similare. Recent, Curtea de Apel Cluj a admis o acţiune a unor activişti de mediu şi a anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987, a Barajului de pe râul Crişul Alb, deşi, potrivit Administraţiei ”Apele Române”investiţia este aproape terminată, iar prin blocarea ei comunităţile locale „rămân expuse unor riscuri hidrologice!, finalizarea acumulării fiind „esenţială” pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei.
06:30
Acum o oră
06:20
Afaceri din Golf zguduite după atacurile Iranului, care au declanşat închideri regionale masive # News.ro
Atacurile de represalii ale Iranului în întreaga regiune a Golfului au provocat cele mai extinse perturbări economice de la pandemie încoace, determinând închiderea aeroporturilor, oprirea operaţiunilor portuare şi trimiţând unde de şoc pe pieţele financiare, relatează Reuters.
06:10
Ministerul Justiţiei publică luni rezultatele selecţiei după interviurile pentru desemnarea şefilor PICCJ, DNA şi DIICOT/ Ministrul de resort va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru aviz consultativ/ Decizia finală, la Nicuşor Dan # News.ro
Ministerul Justiţiei publică luni, pe pagina de internet, rezultatele selecţiei după cele patru zile de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), urmând ca apoi ministrul Radu Marinescu să înainteze propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Ulterior, aceste propuneri vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală. Şeful statului a spus, întrebat ce crede despre cei care s-au înscris pentru funcţiile de conducere, că sunt, printre ei, „oameni foarte interesanţi” şi s-a arătat ”optimist” că aceştia vor dinamiza activitatea parchetelor.
06:10
Conflictul din Orientul Mijlociu: Bahrain anunţă că o persoană a fost ucisă de fragmente dintr-o rachetă interceptată # News.ro
Bahrainul a anunţat că o persoană a fost ucisă de fragmente dintr-o rachetă interceptată, acesta fiind primul deces raportat în regat în cadrul conflictului din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
05:40
Fluxurile de aur din Dubai sunt blocate, după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului # News.ro
Fluxurile fizice de aur către şi dinspre centrul de tranzacţionare din Dubai vor fi sever afectate în următoarele zile, după ce companiile aeriene au anulat zborurile ca urmare a atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului, au declarat pentru Reuters trei surse din industria metalelor preţioase, relatează Reuters.
05:30
Trump pregăteşte populaţia şi spune că în estimarea Pentagonului, numărul victimelor americane din războiul cu Iranul „ar putea fi mult mai mare”. El ar vrea ca modelul din Venezuela să fie aplicat şi în Iran # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru The New York Times că administraţia sa se aşteaptă la un număr de victime „mult mai mare” decât cei trei militari care au fost ucişi până acum în războiul cu Iranul, invocând în acest sens estimările pe care le face Pentagonul.
05:10
Închiderea prelungită a Strâmtorii Ormuz ar putea împinge petrolul spre 100 de dolari şi declanşa un şoc energetic de tipul anilor ’70 # News.ro
Pieţele petroliere se pregătesc pentru un posibil şoc de ofertă după atacurile SUA asupra Iranului, care au reaprins temerile privind blocarea Strâmtorii Ormuz, ruta prin care tranzitează circa 13 milioane de barili pe zi, adică aproape o treime din fluxurile maritime globale de ţiţei, transmite CNBC.
Acum 4 ore
04:00
Armata israeliană lansează atacuri în Liban împotriva Hezbollah, după ce gruparea a atacat Israelul. Premierul Libanului califică drept „act iresponsabil” tirurile efectuate din Liban către Israel # News.ro
Armata israeliană a anunţat luni că a lansat atacuri în Liban împotriva ţintelor militanţilor Hezbollah, susţinuţi de Iran, după ce gruparea a lansat rachete şi drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, relatează Reuters.
03:50
Armata israeliană lansează atacuri în Liban împotriva Hezbollah, după ce gruparea a atacat Israelul # News.ro
Armata israeliană a anunţat luni că a lansat atacuri în Liban împotriva ţintelor militanţilor Hezbollah, susţinuţi de Iran, după ce gruparea a lansat rachete şi drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, relatează Reuters.
03:30
Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a ataca depozitele de rachete ale Iranului # News.ro
Marea Britanie va permite Washingtonului să utilizeze bazele britanice pentru a distruge rachetele Iranului şi capacitatea acestuia de a le lansa asupra aliaţilor din Golf, a anunţat duminică seara prim-ministrul Keir Starmer, relatează POLITICO.
03:00
Armata israeliană a anunţat luni că a lansat „atacuri la scară largă” asupra Teheranului, agenţia de presă iraniană Tasnim raportând, la rândul său, explozii în capitala iraniană, relatează AFP.
Acum 6 ore
02:50
În timp ce Donald Trump monitoriza progresul operaţiunii Epic Fury de la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, vicepreşedintele JD Vance apare aşezat în capul mesei din Camera de criză a Casei Albe într-o fotografie distribuită de administraţie. În ciuda locului său din primul rând, el nu a arătat însă niciun sprijin public de când preşedintele a decis să ia măsuri împotriva Iranului. Nu au existat condoleanţe pentru militarii care au fost ucişi. Nu au existat felicitări pentru uciderea ayatollahului Khamenei. Nu a existat niciun sprijin public de când preşedintele a decis să ia măsuri militare, observă BBC.
02:40
Parisul, Berlinul şi Londra sunt gata să ia „măsuri defensive” pentru a „distruge” capacităţile militare ale Iranului. Uniunea Europeană îşi va întări misiunea militară în Marea Roşie # News.ro
Liderii german, francez şi britanic s-au declarat duminică dispuşi să ia „măsuri defensive necesare şi proporţionale” în faţa ripostelor iraniene, pentru a „distruge de la sursă” capacităţile militare ale Teheranului, relatează AFP.
02:00
Baza aeriană britanică Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă, a aflat Cyprus Mail în primele ore ale dimineţii de luni.
01:00
Sediul central al Gardienilor Revoluţiei a fost distrus, anunţă Pentagonul. Ce s-a întâmplat în a doua zi a ostilităţilor cu Iranul # News.ro
Atacurile americano-israeliene au distrus sediul central al Gărzilor Revoluţionare Iraniene, a anunţat duminică Pentagonul, în timp ce Statele Unite au înregistrat primele victime ale unui război care ameninţă să aprindă întreg Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:20
LaLiga: Victorie cu revenire de la 0-1 pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo în confruntarea cu Girona # News.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Girona, într-un meci din etapa a 26-a a campionatului Spaniei, în care gazdele au condus cu 1-0.
00:20
Echipa italiană Juventus Torino a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia AS Roma, în etapa a 27-a din Serie A. Torinezii au fost conduşi cu 3-1.
00:10
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică într-o discuţie cu Daily Mail că atacurile americane asupra Iranului ar putea dura o lună.
00:00
Meciul UTA – FCSB: Florin Tănase prezintă scuze suporterilor după ratarea play-off-ului. “E foarte ruşinos” # News.ro
Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu UTA Arad, scor 4-2, că este o ruşine faptul că formaţia sa nu a reuşit să se califice în play-off-ul Superligii.
1 martie 2026
23:40
Superliga: Programul ultimei etape a sezonului regulat. Când se dispută FC Rapid – Universitatea Craiova şi CFR Cluj – Dinamo # News.ro
LPF a anunţat, duminică, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii.
23:20
Macron anunţă că Franţa îşi va consolida poziţia militară în Golf, ca urmare a războiului din Iran # News.ro
Franţa îşi va întări poziţia de apărare în Orientul Mijlociu pentru a-şi proteja cetăţenii şi bazele şi pentru a sprijini ţările din regiune vizate de Iran ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, a anunţat duminică seara preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.
23:10
Superliga: FCSB a învins în deplasare UTA Arad, scor 4-2. Campioana va încheia sezonul regulat pe locul 7 şi va evolua în play-out # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia UTA Arad, în etapa a 29-a din Superligă.
23:00
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia UTA Arad, în etapa a 29-a din Superligă.
Acum 12 ore
22:40
Ambasadorul Israelului în România: Trebuie să eliminăm ameninţarea asupra noastră pe termen lung / Era cel mai potrivit moment să acţionăm împotriva regimului iranian, nu a poporului iranian # News.ro
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a afirmat că trebuie eliminată ameninţarea existenţială împotriva Israelului şi că acesta era cel mai potrivit moment pentru a se acţiona împotriva regimului iranian, şi nu împotriva poporului iranian.
22:30
Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează incidentul ca posibil act de terorism # News.ro
FBI a declarat că examinează „indicii” ce ar putea sugera o posibilă legătură cu terorismul în cazul unui atac armat în masă care a avut loc duminică dimineaţa în Austin, Texas, în care, potrivit poliţiei, cel puţin trei persoane au fost ucise şi 14 rănite, relatează Reuters.
22:20
Oana Ţoiu: Nu avem, în acest moment, nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat. Pachetul de sancţiuni al UE împotriva Iranului, o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare # News.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, duminică seară, că în acest moment nu există „nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat”. Potrivit ministrului, pachetul de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Iranului este „o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare”.
22:00
Ţoiu: Toţi cetăţenii României sunt în siguranţă. Grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situaţii sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. Suntem într-un context de anxietate crescut # News.ro
Ministrul Afacerile Externe, Oana Ţoiu, a declarat, duminică seară, că din informaţiile de care dispune până la acest moment, toţi cetăţenii României aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranţă, iar grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mujlociu anterior acestei situaţii „de insecuritate crescută” sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. „Suntem într-un context de anxietate crescută”, a adăugat ministrul.
22:00
Sediul central al televiziunii de stat iraniene a fost lovit într-un atac, în timp ce accesul la internet în Iran a fost din nou sever restricţionat # News.ro
Postul public de televiziune iranian afirmă că o parte din sediul său central a fost lovită de ceea ce a numit un atac al „inamicului americano-sionist”, relatează BBC.
22:00
Arbitrul Viorel Nicuşor Flueran va conduce la centru partida Unirea Slobozia – FC Rapid, care se va disputa luni, de la ora 19.30, în etapa a 29-a a Superligii.
21:50
Sediul central al televiziunii de stat iraniane a fost lovit într-un atac, în timp ce accesul la internet în Iran a fost din nou sever restricţionat # News.ro
Postul public de televiziune iranian afirmă că o parte din sediul său central a fost lovită de ceea ce a numit un atac al „inamicului americano-sionist”, relatează BBC.
21:40
Emiratele Arabe Unite au decis să închidă pieţele bursiere luni şi marţi, pe fondul impactului provocat de atacurile cu rachete şi drone ale Iranului, o nouă dovadă a perturbărilor economice care se extind rapid în regiunea Golfului, transmite Reuters.
21:30
În minutul 80 al meciului dintre Elche şi Espanyol Barcelona, scor 2-2, atacantul echipei gazdă, Rafa Mir, a fost acuzat de insulte rasiste la adresa atacantului advers, Omar El Hilali. Meciul a fost întrerupt timp de trei minute.
21:30
Ţoiu: Toţi cetăţenii României sunt în siguranţă. Grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mujlociu anterior acestei situaţii sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. Suntem într-un context de anxietate crescut # News.ro
Ministrul Afacerile Externe, Oana Ţoiu, a declarat, duminică seară, că din informaţiile de care dispune până la acest moment, toţi cetăţenii României aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranţă, iar grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mujlociu anterior acestei situaţii „de insecuritate crescută” sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele consulare române. „Suntem într-un context de anxietate crescută”, a adăugat ministrul.
21:20
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani şi europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului şi al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe liderul suprem al ţării, relatează Reuters.
21:10
Olt: Misiune dificilă pentru salvarea unui bărbat rănit într-un accident cu ATV-ul/ Evenimentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă şi cu teren mlăştinos/ A fost nevoie de intervenţia elicopterului SMURD # News.ro
Pompierii din Olt au avut, duminică, o intervenţie dificilă pentru salvarea unui bărbat în vârstă de 37 de ani, care a fost rănit într-un accident cu ATV-ul. Evenimentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă, iar terenul mlăştinos a împiedicat ambulanţele să ajungă la victimă. Bărbatul a fost preluat de un elicopter SMURD şi dus la spital.
21:10
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Asteras Tripoli, în etapa a 23-a din campionatul grec.
21:00
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Chelsea Londra, în etapa a 28-a a campionatului Angliei.
21:00
Israelul a trimis avionul oficial al guvernului său în Germania şi l-a parcat din motive de siguranţă la aeroportul din Berlin, după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe liderul suprem iranian ayatollahul Ali Khamenei şi au aruncat regiunea într-un conflict generalizat, relatează Reuters, care citează surse din guvernul german.
20:50
Ţărnea (MAE): Asistenţă consulară nu înseamnă, din păcate, că sunt colegii noştri Superman / Cel mai important lucru pe care pot să-l facă este să înscrie cetăţenii pe aceste liste # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea,asistenţa consulară nu înseamnă că angajaţii MAE sunt Superman şi a adăugat că cea mai importantă obligaţie a acestora este să înscrie pe liste cetăţenii românii aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu care vor să se întoarcă în ţară.
20:50
Un spectator în vârstă de 82 de ani a murit la un meci din Spania. Partida din liga a doua a fost suspendată # News.ro
Meciul dintre Sporting Gijon şi Leganés a fost suspendat duminică în minutul 4, după ce un suporter s-a simţit rău în tribune. Mai târziu, Sporting a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 82 de ani, socio al clubului de 40 de ani.
20:30
Preţul petrolului Brent a urcat cu 10% duminică, pe fondul conflictului cu Iranul, şi ar putea atinge 100 de dolari barilul, avertizează analiştii # News.ro
Preţul petrolului Brent a sărit cu 10%, duminică, până aproape de 80 de dolari pe baril, în tranzacţiile OTC (piaţă extrabursieră) de duminică, au spus traderii, în timp ce analiştii estimează că preţurile ar putea ajunge la 100 de dolari după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, care au împins Orientul Mijlociu într-un nou război, transmite Reuters.
20:30
Ţărnea (MAE): Unele dintre ţările din Orientul Mijlociu au frontiere terestre încă deschise / Problema nu e doar să treci aceste frontiere. Vorbim despre o zonă de război în care sunt lovituri aeriene împotriva unor ţinte de toate categoriile # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a afirmat că unele dintre ţările din Orientul Mijlociu implicate în conflict au frontierele încă deschise şi a precizat că problema nu este doar să treci aceste graniţe, explicând că este o zonă de război în care sunt lovituri aeriene împotriva unor ţinte de toate categoriile.
20:20
Andrei Ţărnea (MAE): Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, „de ordinul sutelor”. Situaţia este de conflict militar # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment au fost primite 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt „de ordinul sutelor”. Ţărnea a explicat că acest număr nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. Potrivit lui Ţărnea, în acest moment, zborurile din ţările respective sunt imposibile
20:20
Trump anunţă că SUA au distrus nouă nave iraniene, ”relativ mari şi importante”. ”În alt atac, le-am distrus în mare parte cartierul general naval. În afară de asta, Marina lor se descurcă foarte bine!”. CENTCOM anunţă că a folosit bombardiere de tip B-2 # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică pe reţeaua sa Truth Social că nouă nave iraniene au fost distruse şi scufundate, relatează AFP.
20:10
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea românilor aflaţi în zona de conflict a Orientului Mijlociu/ Peste 360 de români vor putea ajunge luni dimineaţă pe Otopeni, de la Cairo # News.ro
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM anunţă, duminică seară, că, în contextul situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu, este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetăţenilor români aflaţi în perimetrul zonei de conflict. Potrivit TAROM, odată cu obţinerea aprobărilor din partea autorităţii egiptene pentru operarea de zboruri speciale Cairo-Bucureşti, peste 360 de români vor putea ajunge pe Otopeni luni dimineaţă.
20:10
Cel puţin trei petroliere au fost avariate în largul Golfului după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului, urmate de represalii iraniene care au expus navele comerciale riscului de daune colaterale, au declarat duminică surse din domeniul naval şi oficiali, citate de Reuters.
20:10
Echipa piteştreană FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 29-a din Superligă. FC Argeş este ultima echipă care şi-a câştigat locul în play-off.
