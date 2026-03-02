Ploom AURA în România: motivele lansării JTI pe piaţa locală

06:10

Ministerul Justiţiei publică luni, pe pagina de internet, rezultatele selecţiei după cele patru zile de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), urmând ca apoi ministrul Radu Marinescu să înainteze propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Ulterior, aceste propuneri vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală. Şeful statului a spus, întrebat ce crede despre cei care s-au înscris pentru funcţiile de conducere, că sunt, printre ei, „oameni foarte interesanţi” şi s-a arătat ”optimist” că aceştia vor dinamiza activitatea parchetelor.