Vor ieși iranienii în stradă? Care sunt, de fapt, șansele

Euractiv.ro, 2 martie 2026 08:00

Donald Trump le-a transmis iranienilor că au „o șansă unică”: pe fondul bombardamentelor americane și israeliene asupra unor ținte din Iran, inclusiv a complexului liderului suprem, președintele SUA a cerut populației să „preia guvernarea”.

Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:30
Trump vorbește despre un război de „patru săptămâni” în Iran, nu exclude alte pierderi americane Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune „de patru săptămâni” în Iran, a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost uciși, comentează AFP.
Acum 2 ore
07:10
Hezbollah deschide frontul libanez. Israel lovește Beirutul și Teheranul Euractiv.ro
Atacul cu rachete și drone revendicat de Hezbollah a declanșat lovituri israeliene „în tot Libanul”, inclusiv în suburbia sudică a Beirutului, pe fondul raidurilor asupra Teheranului și al scumpirii bruște a petrolului.
Acum 12 ore
21:30
Nicușor Dan le spune românilor din zonă să urmeze instrucțiunile MAE și ale autorităților locale Euractiv.ro
Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă, președintele le transmite să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de externe și de autoritățile locale din statele în care se află.
21:00
Trump spune că noii lideri iranieni "doresc să discute". Primele victime în rândul militarilor SUA Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a declarat că noii lideri din Iran ”vor să discute”, dar nu a dat detalii despre cine sunt acești noi lideri.
Acum 24 ore
12:20
Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să își unească forțele pentru a răsturna regimul Euractiv.ro
După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică
12:00
Țoiu, după moartea ayatollahului Ali Khamenei: Susținem dreptul iranienilor de a-și alege viitorul Euractiv.ro
Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură iar vocile tinerilor iranieni, bucuria lor, exprimă speranța unui viitor mai bun, a transmis șefa diplomației române Oana Țoiu pe rețelele sociale.
11:40
Lovitură pentru flota fantomă: petrolier sancționat, capturat în Marea Nordului - anunță Macron Euractiv.ro
Petrolier supus sancțiunilor internaționale, capturat de forțele belgiene, cu sprijin francez, anunță președintele Franței, Emmanuel Macron, pe X.
11:10
Evoluții în Iran după uciderea liderului suprem Khamenei: Larijani în centrul atenției Euractiv.ro
Un consiliu de conducere interimar va prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider, potrivit lui Larijani, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională.
Ieri
08:20
Războiul din Iran: Cazul școlilor lovite în timpul bombardamentelor Euractiv.ro
Jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre bombardamentelor asupra a două școli din Iran, din informații verificate de NYTimes și BBC. Ambasadorul ONU a anunțat că au murit peste 100 de copii, sâmbăta fiind începutul săptămânii în Iran.
01:40
Reuniune de urgență a Consiliului de securitate ONU - situația din Orientul Mijlociu Euractiv.ro
01:40
Bucurie pe străzile din Teheran Euractiv.ro
Președintele Trump a anunțat căderea liderului suprem al iranului, Khamenei. Oamenii se bucură pe stradă, însă informațiile rămân divergente. Media oficiale din Iran au negat.
01:40
Recomandări MAE pentru cetățenii români din Orientul Mijlociu Euractiv.ro
01:30
Reuniune de urgență a Consiliului de securitate ONU cu privire la situația din Orientul M Euractiv.ro
28 februarie 2026
17:20
Ministrul Economiei: Europa trebuie să își găsească o cale spre reală competitivitate economică Euractiv.ro
Dependența de furnizori unici afectează direct industriile bateriilor, energiei regenerabile și apărării iar Europa trebuie să accelereze proiectele de extracție, procesare și reciclare și să mobilizeze coordonat finanțările europene.
16:30
Teheranul ripostează cu atacuri în regiune, după operațiunea comună SUA-Israel Euractiv.ro
Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și a unor baze americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA și Israel au lansat ”operațiuni majore de luptă” asupra regimului de la Teheran.
11:10
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea din Iran și personalul ambasadei, în siguranță Euractiv.ro
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
09:10
Israelul anunță că a lansat un atac asupra Iranului. Explozii la Teheran Euractiv.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că țara sa a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului. El a anunțat, de asemenea, starea de urgență în Israel, în așteptarea unor represalii.
09:00
Emil Boc: Dați-mi 4 miliarde de euro și voi debloca Clujul! Euractiv.ro
Primarul Emil Boc spune că aglomerația din Cluj are trei cauze – naveta internă, naveta metropolitană și tranzitul – și mizează pe un pachet de proiecte de peste 4 mld. euro: metrou, centură și tren metropolitan.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Comisia Europeană anunță intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
27 februarie 2026
23:40
Guvernul a adoptat ordonanța care prevede reduceri la impozite în cazul persoanelor cu handicap Euractiv.ro
Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de Urgență care prevede reduceri de 15% și 25% la impozitele pentru clădirile vechi și reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri și mașini datorate de persoanele cu handicap.
23:30
Primăria Cluj-Napoca reziliază contractul unui tronson din Centură, pe suspiciuni de fraudă Euractiv.ro
Primăria Cluj-Napoca a trecut de la poziția „nu denunțăm deocamdată” la decizia de denunțare a contractului pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane. Anunțul a fost făcut vineri, 27 februarie 2026, de primarul Emil Boc.
22:40
Islanda vrea să accelereze votul cu privire la aderarea sa la UE Euractiv.ro
Planificat inițial pentru 2027, un nou vot pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea loc, în sfârșit, chiar din august, ca răspuns la declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda vecină, scrie „L'Express” (Franța).
21:30
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la Ambasada din Israel Euractiv.ro
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul misiunilor diplomatice din Israel și Ramallah. O decizie similară a luat și Ambasada americană, pe fondul unui eventual atac al SUA asupra Iranului.
20:10
Documente despre Trump, eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane Euractiv.ro
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
09:30
Justiția germană apreciază că AfD nu poate fi clasificată ca „formațiune extremistă de dreapta” Euractiv.ro
Partidul anti-imigrație, ale cărui elemente cele mai radicale sunt acuzate în mod regulat de apropiere de mișcarea neonazistă, salută decizia publicată joi, calificând-o drept o „victorie pentru democrație”, scrie „Libération” (Franța).
09:20
În Germania, dependența armatei de tehnologiile americane stârnește îngrijorări Euractiv.ro
Deputații germani au aprobat, miercuri, achiziția de drone de luptă pentru Bundeswehr. Prezența lui Peter Thiel, apropiat al lui Donald Trump, în acționariatul uneia dintre cele două companii care vor fabrica aceste drone provoacă neliniște.
09:20
Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.
09:00
Grecii sunt acum „săracii Europei” Euractiv.ro
Folosind date europene, ziarul „Efsyn” examinează evoluția salariilor grecești. În ciuda creșterii salariului minim, grecii au cea mai mică putere de cumpărare de pe continent, relatează cotidianul elen, citat de „Courrier International” (Franța).
08:50
Uniunea Europeană vrea să cumpere produse europene: dar chiar poate să o facă? Euractiv.ro
Comisia Europeană se pregătește să prezinte un amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”, notează „Euronews” (Italia).
08:50
BERD afirmă că taxele vamale americane sunt mai inofensive decât se aștepta Euractiv.ro
Impactul economic al taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump a fost „mult mai scăzut” decât se anticipa anul trecut, a declarat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), relatează AFP (Franța).
08:40
Christine Lagarde (BCE): „Inflația se va stabiliza la 2% pe termen mediu” Euractiv.ro
Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, spune că eforturile de a tempera inflația au dat rezultate, subliniind că rata a coborât semnificativ față de vârful de 10,6% consemnat în anul 2022, potrivit ANSA (Italia).
08:30
State UE se ceartă pe tema subvențiilor industriale, pe fondul demersului pentru competitivitate Euractiv.ro
Dezbaterea privind competitivitatea UE se încinge pe măsură ce diverse țări își adaugă propriul ingredient la rețetă înaintea reuniunii miniștrilor industriei, scriu Barbara Moens și Alice Hancock în „The Financial Times” (Marea Britanie).
08:10
Ucraina se află în prima linie a marii încleștări a civilizațiilor din vremurile noastre Euractiv.ro
Din motive de la sine înțelese, în Ucraina nu se poate intra pe calea aerului. Trebuie să mergi cu mașina ori să iei trenul de noapte dintr-un orășel polonez numit Przmysl. Călătoria durează 16 ore, relatează „The Telegraph” (MArea Britanie).
26 februarie 2026
22:00
Grindeanu: Bolojan, mai degrabă premierul USR/ Ce spune Ilie Bolojan Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliție de patru partide și un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor și ei nu l-au simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții.
18:20
CCR a publicat motivarea deciziei pe pensionarea magistraților Euractiv.ro
Curtea Constituțională a României publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților este constituțional, potrivit Agerpres.
17:40
România află în martie dacă va primi plățile restante din PNNR Euractiv.ro
Comisia Europeană va analiza solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.
16:20
Românii îi depășesc și pe unguri când vine vorba de aprecierea lui Trump Euractiv.ro
Un sondaj Gallup arată că 51% dintre români au o opinie "foarte favorabilă" sau "întrucâtva favorabilă" despre Donald Trump.
15:30
Fake news: speranță sau dezinformare? Lecția unui ziar din 1940 Euractiv.ro
O pagină de ziar veche de mai bine de opt decenii, despre condamnarea la moarte a lui de Gaulle și un avertisment cu titlul „Atenție la știrile false”, arată cum zvonurile pot fi simultan speranță pentru populație și dezinformare pentru autorități.
13:20
PNL: Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție Euractiv.ro
PNL a luat act de declarațiile șefului PSD, Sorin Grindeanu, făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații despre care liberalii spun că induc ideea "senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României".
13:00
Documente despre Trump, eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane Euractiv.ro
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
11:00
Aproape jumătate dintre greci nu își permit o săptămână de vacanță. Doar România stă mai rău Euractiv.ro
Aproape jumătate din populația Greciei – și una din patru familii cu copii – nu își permite nici măcar o săptămână de vacanță pe an, scrie publicația „Trud” (Bulgaria).
10:40
Europa de Sud-Est. Noua hartă energetică sub auspiciile SUA: acorduri pentru aprovizionarea cu GNL Euractiv.ro
Summitul de două zile început pe 24 februarie la Washington, cu oficiali SUA și UE, vizează acorduri pentru Coridorul Vertical și consolidarea comerțului cu GNL american, pentru independență energetică față de Rusia, scrie „Energy Mag” (Grecia).
10:20
Uciderea lui „El Mencho” ar putea ajuta economia Mexicului Euractiv.ro
Uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, liderul Cartelului din Jalisco Noua Generație (CJNG), este un punct pe care președintele mexican Claudia Sheinbaum l-a adus în favoarea sa în relațiile cu Statele Unite.
10:10
Merz pledează pentru o relație mai „echitabilă” cu China Euractiv.ro
Cancelarul Friedrich Merz a pledat miercuri pentru o cooperare consolidată, dar mai echitabilă, cu China, în prima zi a vizitei sale la principalul partener comercial al Germaniei, care e perceput ca un concurent periculos pentru „Made in Germany”.
09:50
Primarul din Brăila promite că va scoate „păcănelele" din oraș: Un flagel care sfâșie atâtea familii Euractiv.ro
Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a anunțat joi dimineață că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de „păcănele” pe raza municipiului Brăila. Consilierii locali municipali vor decide, prin vot, dacă aprobă proiectul inițiat de edil.
09:30
În apropierea bazelor militare din Europa, ofensiva imobiliară discretă a Rusiei Euractiv.ro
Spionii ruși ar fi transformat proprietăți împrăștiate în toată Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni” meniți să sprijine, la momentul potrivit, o campanie coordonată de destabilizare, notează „L'Express” (Franța).
09:20
Rachetele iraniene pot într-adevăr să lovească Europa? Ce se află în arsenalul Teheranului Euractiv.ro
De-a lungul anilor, Iranul a dezvoltat un arsenal vast pentru țintirea de la distanță a inamicilor săi. Aceasta este o consecință directă a războiului cu Irakul lui Saddam Hussein din anii '80, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
09:00
VMSZ îndeamnă maghiarii din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP la alegerile din 12 aprilie Euractiv.ro
Alianța Maghiară din Voivodina (VMSZ) îi va îndemna în următoarele săptămâni pe maghiarii cu drept de vot din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) la alegerile din 12 aprilie, notează MTI.
09:00
Bolojan discută la Bruxelles cu Ursula von der Leyen despre implementarea PNRR Euractiv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan are joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, anunță Biroul de presă al Guvernului.
