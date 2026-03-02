Războiul din Iran: Etihad Airways reia unele zboruri din Abu Dhabi

Euractiv.ro, 2 martie 2026 15:20

Flightradar24 arată că mai multe zboruri au plecat către destinații precum Londra Heathrow, Paris, Amsterdam și Moscova, relatează Euronews.com.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro

Acum o oră
15:20
Războiul din Iran: Etihad Airways reia unele zboruri din Abu Dhabi Euractiv.ro
Flightradar24 arată că mai multe zboruri au plecat către destinații precum Londra Heathrow, Paris, Amsterdam și Moscova, relatează Euronews.com.
15:10
UE și Elveția semnează un pachet amplu de acorduri, în scopul extinderii relației de cooperare Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, au semnat ;uni un pachet amplu de acorduri menite să aprofundeze și să extindă relația UE-Elveția.
15:10
(P) Promovează-te pe Espress.ro prin Whitepresse Euractiv.ro
Poți crește vizibilitatea anumitor branduri și dezvolta strategii de SEO.
Acum 2 ore
15:00
Chatbot-urile cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în 95% din jocurile de război Euractiv.ro
Conform unui nou studiu, inteligența artificială (AI) ar putea schimba radical modul în care sunt gestionate crizele nucleare, potrivit euronews.com.
14:10
Războiul se intensifică în Orientul Mijlociu Euractiv.ro
Trei avioane americane au fost doborâte accidental în Kuweit.
Acum 4 ore
13:30
Mihai Dimian, dat, pe surse, posibil ministru al educatiei Euractiv.ro
Mihai Dimian, Rector al Universității din Suceava din 2024, anunțat, pe surse, posibil ministru al educației, potrivit portalinvatamant.ro.
12:30
Măsuri anunțate de Guvern în contextul războiului din Orientul Mijlociu și a românilor blocați Euractiv.ro
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni într-o ședință convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
12:10
Reuniunea Consiliului UE, amânată după ce o dronă iraniană a lovit o bază britanică din Cipru Euractiv.ro
Guvernul cipriot a amânat reuniunea de luni a Consiliului Afaceri Generale (CAG), care urma să aibă loc la Nicosia, după ce baza aeriană britanică Akrotiri de pe insulă a fost lovită de o dronă la scurt timp după miezul nopții.
12:10
Ivan: Carburanții nu ajung la 10 lei, statul e în alertă după tensiunile din Orientul Mijlociu Euractiv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis luni că România este preocupată de modul în care arată potențialele perturbări pe piața de aprovizionare cu produse petoliere din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
12:00
PNL:Bolojan caută soluții pentru repatrieri din Orientul Mijlociu, PSD amenință cu ruperea Coaliției Euractiv.ro
PNL transmite că Guvernul "face eforturi susținute pentru a gestiona" impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.
11:50
Războiul din Iran, explicat. Momente-cheie Euractiv.ro
Ziua 3 (luni, 2 martie)Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a negat luni informațiile din presa americană, conform cărora Teheranul a încercat să reia discuțiile cu Washingtonul.
11:10
Prodi: Cercul de prieteni al Europei s-a transformat într-un cerc de dușmani Euractiv.ro
Israelul și Statele Unite pare că au acum putere absolută în Orientul Mijlociu: acest lucru va fi o problemă în viitor, afirmă fostul președinte al Comisiei Romano Prodi, într-un interviu acordat Focus Europe Italia, parte a rețelei Focus Europe.
10:20
Espress.ro s-a lansat ca parte a rețelei Focus Europe, prezentă în șase țări Euractiv.ro
La 1 martie 2026, Espress.ro a devenit cofondator și membru al Focus Europe, o rețea media europene, care include redacții autonome și independent în șase țări europene: Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Italia și Germania.
Acum 8 ore
08:30
Reza Pahlavi își revendică rolul în „momentul decisiv” după moartea lui Khamenei Euractiv.ro
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, cere iranienilor și forțelor de ordine să „treacă de partea națiunii” și se prezintă la Washington drept lider al tranziției, invocând și „oportunități” pentru reconstrucție, scrie „El Mundo” (Spania).
Acum 12 ore
08:00
Vor ieși iranienii în stradă? Care sunt, de fapt, șansele Euractiv.ro
Donald Trump le-a transmis iranienilor că au „o șansă unică”: pe fondul bombardamentelor americane și israeliene asupra unor ținte din Iran, inclusiv a complexului liderului suprem, președintele SUA a cerut populației să „preia guvernarea”.
07:30
Trump vorbește despre un război de „patru săptămâni” în Iran, nu exclude alte pierderi americane Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune „de patru săptămâni” în Iran, a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost uciși, comentează AFP.
07:10
Hezbollah deschide frontul libanez. Israel lovește Beirutul și Teheranul Euractiv.ro
Atacul cu rachete și drone revendicat de Hezbollah a declanșat lovituri israeliene „în tot Libanul”, inclusiv în suburbia sudică a Beirutului, pe fondul raidurilor asupra Teheranului și al scumpirii bruște a petrolului.
Acum 24 ore
21:30
Nicușor Dan le spune românilor din zonă să urmeze instrucțiunile MAE și ale autorităților locale Euractiv.ro
Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă, președintele le transmite să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de externe și de autoritățile locale din statele în care se află.
21:00
Trump spune că noii lideri iranieni "doresc să discute". Primele victime în rândul militarilor SUA Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a declarat că noii lideri din Iran ”vor să discute”, dar nu a dat detalii despre cine sunt acești noi lideri.
Ieri
12:20
Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să își unească forțele pentru a răsturna regimul Euractiv.ro
După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică
12:00
Țoiu, după moartea ayatollahului Ali Khamenei: Susținem dreptul iranienilor de a-și alege viitorul Euractiv.ro
Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură iar vocile tinerilor iranieni, bucuria lor, exprimă speranța unui viitor mai bun, a transmis șefa diplomației române Oana Țoiu pe rețelele sociale.
11:40
Lovitură pentru flota fantomă: petrolier sancționat, capturat în Marea Nordului - anunță Macron Euractiv.ro
Petrolier supus sancțiunilor internaționale, capturat de forțele belgiene, cu sprijin francez, anunță președintele Franței, Emmanuel Macron, pe X.
11:10
Evoluții în Iran după uciderea liderului suprem Khamenei: Larijani în centrul atenției Euractiv.ro
Un consiliu de conducere interimar va prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider, potrivit lui Larijani, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională.
08:20
Războiul din Iran: Cazul școlilor lovite în timpul bombardamentelor Euractiv.ro
Jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre bombardamentelor asupra a două școli din Iran, din informații verificate de NYTimes și BBC. Ambasadorul ONU a anunțat că au murit peste 100 de copii, sâmbăta fiind începutul săptămânii în Iran.
01:40
Reuniune de urgență a Consiliului de securitate ONU - situația din Orientul Mijlociu Euractiv.ro
01:40
Bucurie pe străzile din Teheran Euractiv.ro
Președintele Trump a anunțat căderea liderului suprem al iranului, Khamenei. Oamenii se bucură pe stradă, însă informațiile rămân divergente. Media oficiale din Iran au negat.
01:40
Recomandări MAE pentru cetățenii români din Orientul Mijlociu Euractiv.ro
01:30
Reuniune de urgență a Consiliului de securitate ONU cu privire la situația din Orientul M Euractiv.ro
28 februarie 2026
17:20
Ministrul Economiei: Europa trebuie să își găsească o cale spre reală competitivitate economică Euractiv.ro
Dependența de furnizori unici afectează direct industriile bateriilor, energiei regenerabile și apărării iar Europa trebuie să accelereze proiectele de extracție, procesare și reciclare și să mobilizeze coordonat finanțările europene.
16:30
Teheranul ripostează cu atacuri în regiune, după operațiunea comună SUA-Israel Euractiv.ro
Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și a unor baze americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA și Israel au lansat ”operațiuni majore de luptă” asupra regimului de la Teheran.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea din Iran și personalul ambasadei, în siguranță Euractiv.ro
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
09:10
Israelul anunță că a lansat un atac asupra Iranului. Explozii la Teheran Euractiv.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că țara sa a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului. El a anunțat, de asemenea, starea de urgență în Israel, în așteptarea unor represalii.
09:00
Emil Boc: Dați-mi 4 miliarde de euro și voi debloca Clujul! Euractiv.ro
Primarul Emil Boc spune că aglomerația din Cluj are trei cauze – naveta internă, naveta metropolitană și tranzitul – și mizează pe un pachet de proiecte de peste 4 mld. euro: metrou, centură și tren metropolitan.
08:10
Comisia Europeană anunță intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
27 februarie 2026
23:40
Guvernul a adoptat ordonanța care prevede reduceri la impozite în cazul persoanelor cu handicap Euractiv.ro
Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de Urgență care prevede reduceri de 15% și 25% la impozitele pentru clădirile vechi și reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri și mașini datorate de persoanele cu handicap.
23:30
Primăria Cluj-Napoca reziliază contractul unui tronson din Centură, pe suspiciuni de fraudă Euractiv.ro
Primăria Cluj-Napoca a trecut de la poziția „nu denunțăm deocamdată” la decizia de denunțare a contractului pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane. Anunțul a fost făcut vineri, 27 februarie 2026, de primarul Emil Boc.
22:40
Islanda vrea să accelereze votul cu privire la aderarea sa la UE Euractiv.ro
Planificat inițial pentru 2027, un nou vot pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea loc, în sfârșit, chiar din august, ca răspuns la declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda vecină, scrie „L'Express” (Franța).
21:30
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la Ambasada din Israel Euractiv.ro
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul misiunilor diplomatice din Israel și Ramallah. O decizie similară a luat și Ambasada americană, pe fondul unui eventual atac al SUA asupra Iranului.
20:10
Documente despre Trump, eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane Euractiv.ro
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
09:30
Justiția germană apreciază că AfD nu poate fi clasificată ca „formațiune extremistă de dreapta” Euractiv.ro
Partidul anti-imigrație, ale cărui elemente cele mai radicale sunt acuzate în mod regulat de apropiere de mișcarea neonazistă, salută decizia publicată joi, calificând-o drept o „victorie pentru democrație”, scrie „Libération” (Franța).
09:20
În Germania, dependența armatei de tehnologiile americane stârnește îngrijorări Euractiv.ro
Deputații germani au aprobat, miercuri, achiziția de drone de luptă pentru Bundeswehr. Prezența lui Peter Thiel, apropiat al lui Donald Trump, în acționariatul uneia dintre cele două companii care vor fabrica aceste drone provoacă neliniște.
09:20
Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.
09:00
Grecii sunt acum „săracii Europei” Euractiv.ro
Folosind date europene, ziarul „Efsyn” examinează evoluția salariilor grecești. În ciuda creșterii salariului minim, grecii au cea mai mică putere de cumpărare de pe continent, relatează cotidianul elen, citat de „Courrier International” (Franța).
08:50
Uniunea Europeană vrea să cumpere produse europene: dar chiar poate să o facă? Euractiv.ro
Comisia Europeană se pregătește să prezinte un amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”, notează „Euronews” (Italia).
08:50
BERD afirmă că taxele vamale americane sunt mai inofensive decât se aștepta Euractiv.ro
Impactul economic al taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump a fost „mult mai scăzut” decât se anticipa anul trecut, a declarat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), relatează AFP (Franța).
08:40
Christine Lagarde (BCE): „Inflația se va stabiliza la 2% pe termen mediu” Euractiv.ro
Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, spune că eforturile de a tempera inflația au dat rezultate, subliniind că rata a coborât semnificativ față de vârful de 10,6% consemnat în anul 2022, potrivit ANSA (Italia).
08:30
State UE se ceartă pe tema subvențiilor industriale, pe fondul demersului pentru competitivitate Euractiv.ro
Dezbaterea privind competitivitatea UE se încinge pe măsură ce diverse țări își adaugă propriul ingredient la rețetă înaintea reuniunii miniștrilor industriei, scriu Barbara Moens și Alice Hancock în „The Financial Times” (Marea Britanie).
08:10
Ucraina se află în prima linie a marii încleștări a civilizațiilor din vremurile noastre Euractiv.ro
Din motive de la sine înțelese, în Ucraina nu se poate intra pe calea aerului. Trebuie să mergi cu mașina ori să iei trenul de noapte dintr-un orășel polonez numit Przmysl. Călătoria durează 16 ore, relatează „The Telegraph” (MArea Britanie).
26 februarie 2026
22:00
Grindeanu: Bolojan, mai degrabă premierul USR/ Ce spune Ilie Bolojan Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliție de patru partide și un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor și ei nu l-au simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții.
18:20
CCR a publicat motivarea deciziei pe pensionarea magistraților Euractiv.ro
Curtea Constituțională a României publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților este constituțional, potrivit Agerpres.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.