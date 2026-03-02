Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești 

17:40

Războiul nu este în niciun context ceva de care să te amuzi. Însă, atunci când nu-ţi mai rămâne nimic altceva, simţul umorului este singurul care face imaginaţia să evadeze dintr-un prezent sumbru. Nici atacul SUA-Israel asupra Iranului nu a rămas fără ecouri vesele, chiar dacă abia a izbucnit şi este încă în desfăşurare. Se pare […]