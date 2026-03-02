Năsui, după numirea lui Caragea la Uzina Sadu: ”Timpul trece, leafa merge. Nu sunt pierderile lor, sunt pierderile dumneavoastră”

10:10

Unele povești de dragoste ajung să se sfârșească. Uneori, acest sfârșit poate să fie un nou început, dar, cu toate acestea, există un județ în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei divorțuri pe zi. Potrivit Cancan, este vorba despre județul Constanța. Județul din România care a înregistrat cele mai […]