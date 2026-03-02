Ce transferuri face FCSB după ce a ajuns în play-out și ce jucători sunt pe lista plecărilor
Gândul, 2 martie 2026 10:00
Gigi Becali a anunțat ce transferuri face la FCSB, după ce echipa a ratat play-off-ul. Vor veni un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali şi doi jucători de atac. Vor fi și plecări de la FCSB, pe listă fiind mai mulți jucători. Unii ca Ștefan Târnovanu, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu sau Octavian Popescu s-ar […]
Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz # Gândul
Prețurile globale ale petrolului au depășit pragul de 80 de dolari pe baril, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Hormuz. Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează temeri privind blocarea transportului energetic. Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Hormuz, una […]
Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei” # Gândul
Florin Tănase, cel mai important jucător din lotul FCSB, a găsit vinovatul pentru ratarea calificării în play-off. Nu fotbaliștii și prestațiile sub așteptări, ci arbitrajele din Superligă! După meciul de la Arad, câștigat cu 4-2 de FCSB, Tănase a atacat pe toată lumea, de la foștii mari internaționali care analizează partidele în emisiuni tv și […]
Prețul petrolului explodează după atacul Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor de șoc economic # Gândul
Prețurile globale la petrol au crescut vertiginos luni, după ce atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz au amplificat temerile privind închiderea prelungită a punctului de blocaj care transportă aproximativ o cincime din petrolul global pe mare, relatează publicația Independent. Țițeiul Brent a crescut cu 4,5%, ajungând la 76,07 dolari pe baril în primele tranzacții, […]
Conform tradițiilor populare, există plante care sunt considerate ca benefice pentru protejarea casei și a familiei și aducătoare de noroc. Multor plante li s-a atribuit, în tradiția populară, capacitatea de a proteja împotriva energiilor negative și de a aduce purificare și noroc. Astfel, busuiocul este considerat o plantă sacră în tradiția populară, fiind folosit […]
Unele povești de dragoste ajung să se sfârșească. Uneori, acest sfârșit poate să fie un nou început, dar, cu toate acestea, există un județ în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei divorțuri pe zi. Potrivit Cancan, este vorba despre județul Constanța. Județul din România care a înregistrat cele mai […]
Năsui, după numirea lui Caragea la Uzina Sadu: ”Timpul trece, leafa merge. Nu sunt pierderile lor, sunt pierderile dumneavoastră” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a lansat un atac la adresa politicienilor care promovează personaje cu ”pregătiri precare” în stat, după ce Viorel Salvador Caragea a fost numit de USR la Uzina Sadu. Năsui susține că toată controversa iscată după ce Viorel Salvador Caragea, fost […]
Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare” # Gândul
Israelul a efectuat cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria sa – „Răgetul Leului” – șia lansat aproximativ 200 de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene într-o campanie de atac coordonată împreună cu SUA. Au fost vizate peste 500 de locații legate de infrastructura de lansare a rachetelor balistice a Iranului și […]
Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic # Gândul
Lidl ieftinește de astăzi, 2 martie, un produs pe care majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic. Este nelipsit din meniul meselor și, începând de astăzi, se regăsește la promoție în magazinele retailerului german. Este vorba despre roșiile cherry, unul dintre cele mai cumpărate produse în această perioadă a anului. Cu cât se reduc […]
Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa # Gândul
Israelul a bombardat sudul Beirutului după un atac cu rachete și drone lansat de Hezbollah asupra unei baze militare din zona Haifa. Gruparea libaneză afirmă că acțiunea este un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Beirutul a fost vizat luni dimineață de un val de bombardamente intense israeliene, după ce Hezbollah a lansat […]
Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești # Gândul
O româncă atrage atenția asupra unei noi metode de înșelătorie care face victime perioada aceasta. Infractorii se dau drept reprezentanți ai poliției și astfel încearcă să obțină datele bancare ale cetățenilor. O nouă metodă de înșelătorie face ravagii în rândul românilor Victima este contactată de pe un număr necunoscut de o persoană care adoptă un […]
Şeful facţiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în timpul atacurilor Israelului asupra ţintelor Hezbollah din Liban, a raportat luni dimineață postul de presă saudit Al-Hadath, citat de NDTV World. Mohammad Raad a fost ucis în ofensia israeliană din Liban Raad a fost unul dintre cei mai importanți funcționari rămași ai Hezbollah în […]
Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată # Gândul
Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră, pe motiv că nu a fost lăsat să intre în țară. El voia, de fapt, să ajungă în Rusia, însă drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina, citează ZDI. Alexandru I. s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Stânca, pe […]
Chiar dacă vremea s-a mai schimbat și pare că am scăpat de gerul năprasnic de peste iarnă, meteorologii Accuweather tocmai ce au modificat prognoza și ne transmit că este posibil să mai avem surprize. Iată care sunt orașele din România în care ninge de Paște. Anul acesta, Paștele vine cu surprize climatologice pentru românii care […]
Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă # Gândul
Baza militară britanică RAF Akrotiri, din Cipru, a fost lovită de o dronă suspectă în noaptea de duminică spre luni, 1 martie, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile au transmis că nu există victime. „Forțele noastre armate răspund la un presupus atac cu dronă asupra RAF Akrotiri”, a declarat un purtător de cuvânt al […]
Ministerul Justiţiei publică pe 2 martie finaliştii concursurilor la şefia DNA, DIICOT şi PÎCCJ # Gândul
Pe 2 martie se publică rezultatele selecţiei în urma interviurilor pentru desemnarea şefilor PÎCCJ, DNA şi DIICOT. După ce Ministerul de Justiţie va trimite propunerile către Consiliul Superior al Magistraturii CSM, pentru aviz consultativ, acestea vor ajunge pe masa preşdintelui Nicuşor Dan. Rezultalele se vor regăsi pe pagina oficială de internet a ministerului de resort […]
Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate” # Gândul
Istoricul și fostul consilier județean ieșean Vasile Cotiugă a propus o reformă administrativ teritorial. El a acordat un interviu în care a prezentat care sunt următorii pași concreți și dacă voința politică va fi suficientă, relatează ZDI. Reformă administrativă majoră la Iași – Ce v-a determinat să dați tonul dezbaterilor cu această propunere de comasare […]
Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje # Gândul
Atacurile asupra Iranului au transformat o dezbatere internă în America într-o realitate politică riscantă pentru președintele Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din toamnă. Deja, sondajele arată o coaliție republicană puternic divizată și o opoziție publică tot mai largă față de intervenția militară asupra Iranului, care deja a escaladat într-un război total […]
Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-i propune să vină manager general la FCSB și să redreseze echipa. FCSB a ratat play-off-ul și omul de afaceri crede că finul său și fost antrenor al celor de la Universitatea Craiova ar fi potrivit pentru a face un lot puternic. Acum, echipa roș-albastră are ca […]
Ședință la Guvern pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu: 300 de cetăţeni ar urma să fie evacuaţi din Israel prin Egipt # Gândul
Luni, de la ora 9.30, premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință la Palatul Victoria, pe tema situației românilor blocați în urma conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Mediafax. La reunire vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor. Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, a declarat, duminică […]
Emily Burghelea a trecut prin clipe de coșmar după ce spațiul aerian a fost închis: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând” # Gândul
Primăvara a început cu stângul pentru Emily Burghelea. În timp ce se pregătea de startul sezonului și să își continue rutina pentru a reveni la cea mai bună formă după a treia sarcină, ea a rămas blocată în Mauritius, cu toată familia, din cauză că spațiul aerian a fost închis, după bombardamentele din Emirate, relatează Cancan. Emily Burghelea, […]
Miniştrii se strâng la Palatul Victoria ca să discute despre cum îi readuc în ţară pe românii blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu # Gândul
Luni, 2 martie, va avea loc la Palatul Victoria o şedinţă de lucr la care vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, de la 9.30. Tema întâlnirii este situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. Ședința a fost convocată de premierul Ilie Bolojan, după ce ministrul de Externe, Oana Ţoiu, […]
Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis un anunț de ultimă oră destinat cetățenilor români aflați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, în special pe teritoriul Israelului. Potrivit mesajului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, românii care se află în prezent în Statul Israel și nu mai dețin pașapoarte românești valabile sau care […]
Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră # Gândul
Cursele speciale TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor majore pe traseul terestru spre aeroportul din Cairo. TAROM a anunțat amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în zona de […]
2 Martie, calendarul zilei: Jon Bon Jovi împlinește 64 de ani, Daniel Craig 58. Liviu Corneliu Babeş îşi dă foc, ca protest faţă de regimul comunist # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jon Bon Jovi, născut pe 2 martie 1962, în New Jersey, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rock americani. În 1983 a fondat trupa Bon Jovi, alături de Richie Sambora, David […]
Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027 # Gândul
Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului […]
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front # Gândul
GÂNDUL transmite războiul din Golful Persic în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie tot Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații. Războiul dintre Statele Unite ale Americii și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă, a intrat într-o nouă fază de escaladare. Atacurile puternice și amenințările între cele două tabere […]
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament […]
Trump vorbește despre victimele americane din Orientul Mijlociu: „Vom răzbuna fiecare viață” # Gândul
Donald Trump a susținut în cel mai recent discurs că SUA trebuie să se aștepte la pierderi mai mari înainte de încheierea operațiunilor militare în Iran. Acesta a îndemnat forțele de ordine din Iran să se predea pentru a nu se confrunta cu o „moarte sigură”. De asemenea, președintele a făcut apel la iranieni să-și […]
Declarații de ultimă oră. Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii anunță „măsuri de distrugere a capacității Iranului de a lansa rachete, drone” # Gândul
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au anunțat că „vor lua măsuri defensive pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”, potrivit unui comunicat comun publicat de serviciul de presă al guvernului german. Documentul arată că atacurile Iranului au afectat țări care nu au participat la operațiunea militară inițială a SUA și […]
Jaf sprințar în Piața Romană din București. O femeie a plecat la pas cu un televizor în cearceaf dintr-un apartament înciriat în sistem hotelier # Gândul
30 de secunde! De atât nevoie cel mai recent oaspete al unui apartament închiriat în regim hotelier să îi facă proprietarului o pagubă de zece ori mai mare decât banii pe care îi plătise pe închiriere. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere o arată pe clientă ieşind din locuință cu televizorul gazdei și cu […]
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
S-a încheiat ședința Celulei de urgență de la MAE pe războiul din Iran. Oana Țoiu: „Cetățenii României sunt în siguranță” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut declarații imediat după încheierea ședinței Celulei de urgență de la MAE pe situația războiului din Iran. Oficiala a transmis că, din informațiile de care dispune până la acest moment, toți cetățenii români blocați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranță. Ministrul de Externe a transmis […]
Electrocasnicul pentru care plătești degeaba 25 lei în fiecare lună, pe factura la curentul electric # Gândul
Poate cel mai inutil electrocasnic din gospodărie, care practic mai mult ocupă locul din bucătărie, este și cel mai mare consumator de energie, cuptorul cu microunde. La mare modă la vremea lui, acum a devenit încă un consumator de curent ]n plus. De ce degeaba? Pentru că poți încălzi mâncare pe aragaz sau în cuptorul […]
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în luna martie 2026. Neti Sandu: „Vor atinge performanțe pe care nici nu și le imaginau” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc în atenție horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Din 18 februarie până pe 20 martie este perioada zodiei Pești. În acest interval au loc două evenimente majore, alături […]
Cum a ajuns o comună din Austria celebră la nivel mondial oferind terenuri gratuite familiilor # Gândul
O comună mică din Austria a ajuns pe harta mondială printr-o idee inedită: terenuri de construcție gratuite pentru cei dispuși să își construiască o casă de la zero și să își întemeieze o familie în paradis. O comună mică din Austria a decis să ofere terenuri de construcție gratuit celor care sunt dispuși să își […]
Marea Britanie a intrat oficial în război cu Iranul după ce ministerul britanic al Apărării a comunicat că forțele aviatice au efectuat cu succes o operațiune militară de apărare a Qatarului. Acestea s-au alăturat forțelor aeriene din Qatar și au doborât o dronă iraniană care se îndrepta către teritoriul țării din peninsula arabă. Incidentul s-a […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul # Gândul
Escaladarea conflictului din Iran și extinderea sa la nivel regional ar putea declanșa un șoc economic global. Poziția strategică a Iranului și influența sa asupra piețelor energetice transformă această regiune într-un punct strategic pentru economia globală. Gândul a stat de vorbă cu doi analiști economici pentru a explica efectele pe care conflictul le-ar putea avea […]
Atacurile iraniene declanşează un razboi neașteptat. Iancu Guda vs. Răzvan Pascu: „Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate” / „Frustrați și dezaxați” # Gândul
Economistul Iancu Guda a lansat un atac dur la adresa influencerului Răzvan Pascu în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor iraniene din Dubai. Răspunsul influencerului nu s-a lăsat mult așteptat. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Iancu Guda a criticat ideea conform căreia Dubai și Emiratele Arabe Unite pot fi asociate […]
MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment peste 1.000 de cetățeni români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, au cerut asistență consulară în ultimele 24 de ore. Purtătorul de cuvânt a explicat că numărul românilor nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. […]
Israelul a raportat 11 civili uciși în atacurile balistice iraniene, printre care și un bărbat în vârstă de 102 ani # Gândul
9 civili israelieni au fost uciși în cel mai recent atac cu rachete iraniene care a distrus o sinagogă. Alți 30 de au fost răniți în urma exploziei provocate de atacul balistic iranian. Potrivit unui centru medical din Tel Aviv, un bărbat de 102 ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu […]
Radu Miruță: Nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că, potrivit analizelor disponibile în acest moment, nu există indicii care să arate o amenințare militară directă asupra teritoriului României, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Radu Miruță a precizat, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu șeful Statului Major al Apărării și a […]
Un șofer din Constanța, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost sancționat cu o amendă de 7.000 de lei în urma unui control de rutină efectuat de polițiști. Incidentul a scos la iveală o serie de nereguli în cascadă și a generat o situație tensionată, preia Libertatea. Polițiștii rutieri au oprit vehiculul și au observat […]
Un oficial al apărării SUA a confirmat pentru Fox News că aviația militară a trimis patru bombardiere stealth B-2 în atacurile aeriene recente împotriva Iranului. Acestea au lansat mai multe bombe de aproape o tonă asupra bazelor balistice subterane din Iran. Știre în curs de actualizare
Friedrich Merz: „Poporul iranian are acum oportunitatea să decidă singur asupra conducerii sale politice” # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, în contextul eliminării lui Ali Khamenei, că poporul iranian are acum posibilitatea de a-și alege singur conducerea sa politică, deși viitorul structurilor politice din țară rămâne incert. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că, după eliminarea liderului iranian Ali Khamenei, poporul iranian are acum posibilitatea de a-și alege singur conducerea […]
Ce a putut păți o femeie care a omis să scaneze o cutiuță cu brânză topită într-un supermarcket din Germaia. Cum au reacționat nemții # Gândul
O clientă în vârstă de 63 de ani a fost oprită de personalul de securitate într-un supermarket din Hamburg după ce ar fi părăsit magazinul fără să scaneze un produs alimentar cu valoare redusă. Situația a generat reacții puternice în mediul online și a readus în discuție responsabilitățile consumatorilor, dar și practicile comercianților în astfel […]
„48 dintr-o lovitură”. Donald Trump raportează uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile împotriva Iranului: „Și ne mișcăm rapid” # Gândul
Președintele Donald Trump a raportat uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile americano-israeliene desfășurate în Iran. Printre aceștia se enumără liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad. „Nimeni nu poate crede ce succes am obținut, 48 de lideri s-au dus dintr-o singură lovitură. Și ne mișcăm rapid”, a […]
O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit # Gândul
Emily Susman, antreprenoare și autoare de cărți de bucate din Tulsa, Oklahoma, a reușit să slăbească 45 de kilograme și să economisească aproximativ 55.000 de dolari, după ce a decis să renunțe definitiv la alcool. Într-un articol publicat în „Business Insider”, ea a mărturisit că băuturile alcoolice au fost prezente în viața sa încă din adolescență. […]
