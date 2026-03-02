Greșeala pe care o fac zilnic milioane de utilizatori când își încarcă telefonul

20:10

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord pe 2-3 martie 2026. Lumina zilei sau norii îți pot obstrucționa priveliștea, în funcție de locație, iar poziția joasă a lunii față de orizont în timpul eclipsei poate cauza, de asemenea, probleme.