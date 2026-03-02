Greșeala pe care o fac zilnic milioane de utilizatori când își încarcă telefonul
Jurnalul.ro, 2 martie 2026 10:10
Mulți dintre noi am crescut cu ideea că încărcările scurte ca timp ale telefonului strică bateria. Este un mit. Telefoanele moderne funcționează exact invers față de ce credeam.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
10:20
Unul dintre cele mai apreciate spectacole de pe scena Operei Naționale București este „Faust” - o capodoperă a creației franceze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care se joacă și astăzi cu sala plină, fiind ca o excursie în timp.
Acum 15 minute
10:10
Mulți dintre noi am crescut cu ideea că încărcările scurte ca timp ale telefonului strică bateria. Este un mit. Telefoanele moderne funcționează exact invers față de ce credeam.
Acum 30 minute
10:00
Un avion de vânătoare s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare americane # Jurnalul.ro
Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare a Statelor Unite, potrivit unor videoclipuri apărute în mediul online, relatează CNN.
Acum o oră
09:50
Rețetă mediteraneană simplă, aromată și de post
09:40
Frica, vulnerabilitatea și autosabotajul pot sta între tine și iubire. Află de ce ești încă singur(ă).
Acum 2 ore
09:20
50 de milioane de euro pe an investim în producții cinematografice care ar fi trebuit să promoveze România # Jurnalul.ro
Scandalurile legate de lipsa unui buget adecvat pentru promovarea României pe plan internațional, ca destinație turistică, se întâlnesc, într-un punct sensibil, cu cele pentru banii pe care țara noastră îi decontează tuturor producțiilor cinematografice filmate aici.
09:10
Dragoste vindecătoare: 3 zodii intră într-o etapă profundă a iubirii, pe 2 martie 2026 # Jurnalul.ro
Pe 2 martie 2026, iubirea profundă își face loc în viața a trei zodii. Dacă îți dorești să-ți îmbunătățești viața sentimentală, contextul astral este de partea ta, datorită Lunii în Fecioară.
08:50
Întreaga Europă - mai puțin România - studiază planiglobul căutând surse de import de gaze naturale din piețe îndepărtate.
08:40
Aeroportul Otopeni: 35 de curse anulate luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
35 de curse sunt anulate luni de pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.
08:30
„Drumul petrolului”: Rachetele Iranului aduc războiul la porțile Golfului. Internaționalizarea unui conflict # Jurnalul.ro
Exploziile asurzitoare și mingile uriașe de foc provocate de rachetele iraniene care au traversat statele din Golf au confirmat temerile de lungă durată ale liderilor regionali. Teheranul a adus războiul chiar la ușa lor, întărind probabil sprijinul conducătorilor arabi pentru atacurile lansate de Statele Unite și Israel.
Acum 4 ore
08:20
Cursele speciale pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români au fost amânate pentru seara zilei de luni, potrivit Companiei Tarom. Decizia a fost luată din cauza dificultăților de transport între Israel și Egipt, dar și de formalitățile de vamă care au dus la întârzierea pasagerilor.
08:10
Constituțională, dar nu prea. Deși legea pensiilor magistraților a trecut de CCR, cinci judecători au scris pe pagini întregi că încalcă, totuși, Constituția # Jurnalul.ro
Premieră în jurisprudența CCR. Majoritatea din decizia oficială nu „bate” cu majoritatea din opinia concurentă și din opinia separată
07:50
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă într-un bombardament israelian, a fost ultimul șef de stat sau de regim cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit înainte de prăbușirea comunismului în România.
07:40
Patru zodii primesc o binecuvântare specială din partea Universului pe 2 martie 2026, odată cu intrarea planetei Marte în Pești.
07:30
Prețul petrolului a explodat după atacurile din Orientul Mijlociu: plus 13% în mai puțin de 48 de ore # Jurnalul.ro
Prețul petrolului a explodat luni, la deschiderea piețelor din Asia, după atacul comun lansat de Statele Unite și Israel asupra Iran și după ce președintele Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”.
07:30
Baza militară britanică RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă suspectă luni, la miezul nopții, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile britanice au transmis că nu există victime.
07:30
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră # Jurnalul.ro
Dacă pensiile magistraților ar putea să ne coste 231 de milioane de euro din PNRR, ignorarea industriei chimice ne lasă sigur fără 150 de milioane de euro
07:20
Președintele Statelor Unite a vorbit pentru prima dată despre evoluția războiului cu Iranul într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate publicației Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde s-a retras după ce a ordonat loviturile asupra Iranului. În plină escaladare a conflictului,
07:10
Vid de putere la Teheran: eliminarea ayatollahului Ali Khamenei - soluție rapidă, cu consecințe imprevizibile # Jurnalul.ro
Eliminarea liderului suprem al Iranului nu rezolvă problema de fond, ci creează un vid de putere plin de riscuri strategice, atât pentru Iran, cât și pentru întreaga regiune. În acest context, decapitarea regimului nu produce automat o tranziție favorabilă intereselor occidentale.
06:50
Structura demografică determină sustenabilitatea sistemelor publice, în special a pensiilor și sănătății.
06:30
La invitația maestrului Cristian Măcelaru, directorul artistic al Concursului și Festivalului „George Enescu”, pianista Lilya Zilberstein, violoncelistul Arto Noras, violonista Mihaela Martin și compozitorul Zygmunt Krauze vor conduce juriile ediției aniversare din 2026.
Acum 6 ore
06:10
Persoana afectată de indidie va încerca să ascundă grosolănia atitudinii sale punând-o pe seama unei invidii justificate. Psihologa Karen Horney a studiat subiectul și a oferit explicații în lucrarea „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025).
Acum 12 ore
01:30
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea urca prețul petrolului la 100 de dolari pe baril # Jurnalul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a trecut de la un risc marginal la o preocupare majoră pentru piețele financiare globale. Moartea lui Khamenei, represaliile iraniene și blocarea Strâmtorii Ormuz schimbă calculele investitorilor.
01:10
O vizită la stomatolog i-a șters memoria! Cazul bizar al pacientului pentru care nu există explicație medicală # Jurnalul.ro
Ceasul intern al lui William a rămas blocat la ora 13:40, pe 14 martie 2005. În acea zi, militarul britanic de 38 de ani a mers la dentist pentru o devitalizare.
00:50
“Ascultă 5 minute de muzică clasică” – între 1 și 31 martie, în spații neconvenționale # Jurnalul.ro
Hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme: sunt spațiile neconvenționale unde marea muzică a tuturor timpurilor se va auzi în fiecare zi a lunii martie, în cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, inițiat de Radio România Muzical și desfășurat fără întrerupere începând cu anul 2010.
00:30
Horoscopul norocului: ziua care îți poate schimba destinul în perioada 2–8 martie 2026 # Jurnalul.ro
Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru zodia ta, în perioada 2–8 martie 2026, este aici. Săptămâna aceasta marchează finalul portalului eclipselor, odată cu Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară, de marți, 3 martie.
00:10
Familia fostului polițist Salvador Caragea, protejatul USR, a închiriat, în ultimii ani, toalete și lavoare pentru instituțiile statului din Gorj # Jurnalul.ro
Scandalul numirii de la Uzina Sadu nu-i face pe progresiști să se răzgândească. Radu Miruță își apără decizia până în pânzele albe. Partidul face scut în jurul său
1 martie 2026
23:50
Psihologia explică de ce gândurile din mijlocul nopții nu sunt întâmplătoare. Creierul urmează șase tipare precise de procesare emoțională pe care le suprimă în timpul zilei.
23:30
Petare, Nyanga, Tepito, Scampia sau Skid Row - cartiere unde „experiența autentică" se poate transforma rapid într-o urgență medicală sau un raport de poliție.
23:20
Presa maghiară anunță construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov # Jurnalul.ro
Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov.
23:20
Doar unul din patru americani aprobă loviturile SUA care au dus la moartea liderului Iranului, în timp ce aproximativ jumătate dintre respondenți – inclusiv unul din patru republicani – consideră că președintele Donald Trump este prea dispus să recurgă la forță militară.
23:10
Trucul din bucătărie pe care puțini îl știu: Folia transparentă nu se mai lipește dacă o păstrezi aici # Jurnalul.ro
Folia transparentă păstrată la temperatura camerei devine lipicioasă și greu de manevrat.
23:10
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a exprimat profunda tristețe față de moartea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, într-o postare pe X, duminică.
23:00
Mesaj pentru românii din Israel, fără pașaport valid: Sunați de urgență la acest număr! # Jurnalul.ro
Românii din Israel fără pașaport valid sunt rugați să sune de urgență la Consulatul din Haifa, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
22:50
Culoarea ochiloreste unul dintre primele lucruri pe care le observăm unii la alții. Iar trăsăturile de personalitate pot fi influențate de culoarea ochilor.
22:40
Șase zodii din horoscopul chinezesc atrag bogăție și abundență pe 2 martie 2026, o zi de luni marcată de energia Porcului de Lemn și de o Zi de Primire (Receive Day).
22:30
Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z # Jurnalul.ro
Date noi indică faptul că 4 din 10 tineri din Gen Z evită tot mai des o prectică considerată cândva fundamentală, stârnind îngrijorări privind memoria, învățarea și comunicarea profundă.
22:10
O nouă perspectivă asupra scrierii: Simboluri din Epoca de Piatră, vechi de 40.000 de ani # Jurnalul.ro
Noi cercetări sugerează că simboluri vechi de 40.000 de ani, gravate pe artefacte, ar putea fi un precursor al scrierii.
21:50
Istoria întunecată din spatele unui paradis insular: Un camping a fucționat mulți ani pe morminte nemarcate # Jurnalul.ro
De pe țărmurile orașului Perth, în sud-vestul Australiei, se poate vedea în depărtare un deal albastru impunător. În unele zile pare atât de aproape încât l-ai putea atinge. În alte zile este ascuns de ceață sau de navele care trec.
21:30
Perioada postului vine adesea cu provocări culinare, mai ales când vine vorba despre deserturi.
Acum 24 ore
21:10
Ayatollahul Alireza Arafi co-guvernează acum Iranul, alături de președintele Masoud Pezeshkian și judecătorul Gholamhossein Ejei.
21:10
Horoscopul săptămânal pentru perioada 2–8 martie 2026 vine cu un eveniment astrologic major: Eclipsa de Lună plină în Fecioară, care marchează sfârșitul unei etape și începutul unui nou drum.
20:50
Nivelurile de polen au atins cote „foarte ridicate" în februarie, cu aproape două luni înainte de sezonul obișnuit. Experții recomandă antihistaminice încă din această perioadă.
20:40
FC Argeș a câștigat cu 1-0 (0-0) meciul disputat pe Arena Națională împotriva echipei Dinamo București, în etapa a 29-a din Superliga României, asigurându-și calificarea în play-off și trimițând campioana FCSB în play-out, în premieră.
20:30
Australia a devenit unul dintre cele mai importante locuri din lume pentru înflorirea spectaculoasei și controversatei Amorphophallus titanum , cunoscută popular ca „floarea cadavru”.
20:30
Indiferent dacă ați primit (sau v-ați făcut cadou!) un buchet frumos de Ziua Îndrăgostiților, de o zi de naștere sau fără nicio ocazie, puteți prelungi bucuria atunci când petalele încep să se ofilească.
20:20
Peste 1.000 de români, blocați în zona de conflict. Repatrierea, imposibilă acum. Tarom organizează curse speciale pe Egipt # Jurnalul.ro
Circa 300 de cetățeni români sunt în curs să plece din Israel spre Egipt. O echipă consulară trimisă de Ambasada României din Cairo îi va prelua la sosire. Este primul grup care părăsește zona directă de conflict.
20:10
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord pe 2-3 martie 2026. Lumina zilei sau norii îți pot obstrucționa priveliștea, în funcție de locație, iar poziția joasă a lunii față de orizont în timpul eclipsei poate cauza, de asemenea, probleme.
19:30
Trei semne din zodiacul chinezesc se bucură de abundență semnificativă pe tot parcursul săptămânii 2–8 martie 2026.
19:10
Trump: Operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată” # Jurnalul.ro
Donald Trump declară că operațiunea SUA împotriva Iranului se desfășoară „mai rapid decât era programată”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.