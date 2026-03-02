Gata vacanţa, după aproape 24 de ore de la plecare, am ajuns acasă, chiar dacă zborul a trecut pe lângă Iran
Gadget.ro, 2 martie 2026 14:10
Săptămâna ce tocmai a trecut am lipsit de pe site, deoarece am fost în vacanţă cu familia, iar zborul de întoarcere de ieri (1 martie) a fost încărcat cu destul de multe emoţii. Pentru că l-am luat şi pe cel mic cu noi, am decis să luăm un zbor charter direct Bucureşti – Phuket, în […]
14:30
Săptămâna începe în forţă pe piaţa telecom din România, doi mari operatori din ţara noastră, Orange şi Vodafone, anunţând simultan testarea conectivităţii prin satelit. Cei de la Orange România ne-au informat că Orange Group a semnat un acord cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe, ce presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D […]
Acum 30 minute
14:10
Săptămâna ce tocmai a trecut am lipsit de pe site, deoarece am fost în vacanţă cu familia, iar zborul de întoarcere de ieri (1 martie) a fost încărcat cu destul de multe emoţii. Pentru că l-am luat şi pe cel mic cu noi, am decis să luăm un zbor charter direct Bucureşti – Phuket, în […]
Acum o oră
13:50
Stick memorie USB Kingston IronKey Keypad 200 de 16GB – review (Criptare și securitate duse la un alt nivel!) # Gadget.ro
Nu cred să existe cineva care să aibă orice fel de computer și să nu aibă lângă el un fel de memorie externă. Da, cloud-ul este deja matur și răspunde mai tuturor nevoilor de stocare și acces de la distanță, însă o memorie fizică externă se dovedește extrem de necesară. Și sunt multe, foarte multe […]
Acum 24 ore
22:20
Honor a prezentat unul dintre cele mai bune smartphone-uri pliabile pe format Fold din ce s-a lansat până acum. Include cel mai avansat procesor din universul Android în 2026, dar și o baterie de smartphone convențional – 6660 mAh cu încărcare pe fir la 80W. Mai multe detalii descoperiți în tabelul comparativ ce reunește specificațiile […]
19:50
Sunt multe produse interesante non-alimentare în catalogul LIDL ce va deveni activ de mâine dis-de-dimineață la nivel național. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat digital măsurare adâncime / înclinație Cred că este prima dată când descopăr în oferta lor un aparat digital de măsurare pentru adâncime / încinație. Sunt incluse și bateriile, iar mai sus […]
Ieri
10:20
Piața de tablete a crescut în 2025 cu 10%, iar Huawei s-a aflat pe locul al 4-lea cu peste 3 milioane unități livrate în ultimul trimestru din anul trecut, o creștere față de aceeași perioadă din 2024 de aprox. 15%. Ca idee, a reușit să depășească Xiaomi… Mi se pare un rezultat foarte bun pentru […]
28 februarie 2026
22:30
TOP 10: Oferte eMAG din 28.02.26 (televizor QLED Philips pe diagonala de 189 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai ieftin monitor de 27 inci cu panel Mini LED și NVIDIA G-Sync, laptop de gaming Lenovo cu grafică de top etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un…, aparat de aer condiționat ce include o tehnologie denumită Gent-Wind ce promite să livreze un flux de aer ce nu deranjează. Are parte și de un feedback excelent – 4.79 / 5 din 86 de review-uri, dar și o reducere atractivă. 1. Laptop gaming […]
17:00
Aspirator vertical Dreame R20 Ultra VRV57F – review (Fără cabluri care să te încurce, cu autonomie rezonabilă și putere ridicată) # Gadget.ro
Cu un produs Dreame m-am întâlnit ultima dată chiar înainte de Black Friday 2025, așa că nu a trecut prea mult timp până ce am revenit în prim-plan cu un alt aspirator de la aceeași companie. De data aceasta nu mai este un de tip robot, ci unul vertical, fără cablu. Dreame R20 Ultra VRV57F […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Monitor gaming ViewSonic VX27G1-2K – review (Cât de performant poate fi un ecran IPS de 27 inch, 2K @ 180 Hz la un preț accesibil?) # Gadget.ro
Revin către voi cu un nou review pentru monitor de la ViewSonic, unul de gaming din segmentul de buget, deci care se poate dovedi potrivit pentru o mulțime de utilizatori. Aș vrea să atrag atenția încă de la început despre faptul că atunci când ai un buget considerabil din care să-ți alegi un nou monitor […]
18:40
Galaxy Buds4 și Galaxy Buds4 Pro sau cum se prezintă noua generație a căștilor True Wireless Stereo de la Samsung și cât costă la precomandă # Gadget.ro
Cu ocazia evenimentului de prezentare în cadrul căruia am luat un prim contact cu Samsung Galaxy S26 Ultra, dar și cu Galaxy S26+ și S26, am avut ocazia de a vedea cum se prezintă și noua generație a căștilor de tip TWS. Este vorba despre Samsung Galaxy Buds4 și Buds4 Pro, iar eu am fost […]
18:00
ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) – preview (O colaborare din care a ieșit un laptop unic!) # Gadget.ro
În urmă cu doar puțin timp v-am spus că ASUS a lansat mai multe laptopuri în România, iar unul dintre cele mai interesante l-am și prezentat pe scurt. Numai că, la doar o zi după evenimentul la care l-am văzut pe ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), am avut ocazia de a petrece câteva zeci de […]
16:20
Tastatură wireless cu panou solar Logitech Signature Slim Solar+ – review (Adio grija bateriilor!) # Gadget.ro
Am mai spus de câteva ori, de fapt cam de fiecare dată când am mai prezentat câte un produs Logitech, că tastatura mea de zi cu zi este una MX Keys Mini, pe care o folosesc intens de puțin peste 4 ani. Am mai testat și alte tastaturi de la același producător în ultimul timp, […]
26 februarie 2026
22:30
ASUS a lansat în România două laptopuri cu adevărat speciale – ProArt GoPro Edition (PX13) și Zenbook DUO 2026 (UX8407) # Gadget.ro
ASUS a organizat zilele trecute un eveniment local de prezentare pentru câteva laptopuri, iar dintre toate două mi-au atras cel mai tare atenția. Unul este realizat în colaborare cu GoPro, celălalt reprezintă ultima evoluție Zenbook DUO, care într-adevăr este cu mult mai atractiv, fiind îmbunătățite multiple aspecte care chiar contează pentru un astfel de format. […]
17:20
Îmi amintesc că acum 10 – 12 ani era așa o mare frenezie pe partea de imprimante 3D. Timpul a trecut, prețurile a coborât, iar revoluția așteptată mi se pare că nu s-a produs. Am câțiva prieteni ce au o astfel de imprimantă 3D. Le folosesc în mod ocazional și uneori prind și proiecte pe […]
25 februarie 2026
22:00
Samsung Galaxy S26 Ultra – specificații, galerie de imagini și preț în România la precomandă # Gadget.ro
Una dintre cele mai importante zile ale anului 2026 pentru divizia de dispozitive mobile Samsung este cea de azi, când noua serie Galaxy S26 tocmai ce a fost prezentată oficial. În acest articol ne concentrăm atenția asupra flagship-ului gamei – Samsung Galaxy S26 Ultra. Am luat contact cu noul vârf de gamă preț de câteva […]
14:20
Veste bună pentru cei ce folosesc o trotinetă Xiaomi în România – toate modelele vândute local se încadrează în categoria exceptată de la obligația de asigurare RCA # Gadget.ro
Cei interesați să achiziționeze o trotinetă electrică Xiaomi pot sta liniștiți, nu sunt nevoiți să plătească asigurare RCA – nu au o obligație în acest sens. Înțeleg că legislația din România a fost actualizată și anumite modele de trotinete electrice au nevoie de asigurare RCA spre a fi rulate pe șoselele naționale. Am extras un […]
13:50
Sunt multe unelte cu adevărat utile în locuință printre filele catalogului LIDL ce a devenit activ la nivel național în această săptămână. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de sudură și mască de sudură automată cu LED Aparatul de sudură are un cablu cu lungimea de 4 metri, iar pentru electrozi acceptă dimensiuni de la […]
24 februarie 2026
19:10
Meta (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) și AMD sunt parteneri deja de ceva vreme, iar de curând au anunțat că extind colaborarea atât în ceea ce privește zona CPU, cât și pe GPU. Meta a fost un client important al AMD de‑a lungul mai multor generații și a implementat milioane de procesoare EPYC, precum și proiecte […]
16:00
După ce la jumătatea anului trecut Opel anunța că Mokka GSe va intra în producția de serie, compania germană revine acum cu un anunț similar și pentru Corsa GSe. Modelul vine în contextul în care Opel accelerează electrificarea gamei, fiind prima marcă din grupul Stellantis care oferă toate modelele și în versiuni complet electrice. Așadar, […]
23 februarie 2026
13:30
Dacia lansează Duster Spirit of Sand, ediție limitată la 500 de unități și destinată exclusiv pieței din România # Gadget.ro
După ce a obținut o victorie uriașă în Dakar 2026, Dacia pare că vrea să marcheze această reușită prin lansarea unui model ediție specială, și care putea fi mai potrivit pentru asta decât Duster?! Astfel, Dacia Duster Spirit of Sand va fi produs în doar 500 de exemplare și va fi disponibil la vânzare doar […]
13:10
Compania RebelDot din Cluj ajută echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls la îmbunătățirea performanțelor aerodinamice ale monoposturilor # Gadget.ro
RebelDot este o companie românească, cu originile în Cluj-Napoca, care oferă consultanță și dezvoltare tehnologică pentru branduri globale, în timp ce Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) este una dintre cele două echipe de Formula 1 deținute de Red Bull și funcționează ca platformă de formare și lansare pentru piloți tineri. Astăzi, RebelDot a anunțat […]
11:20
Apple va lansa cel puțin 5 noi produse între 2 și 4 martie, printre care și un MacBook de buget # Gadget.ro
Se pare că Apple urmează ca la început de martie 2026 să nu mai organizeze un livestream keynote, ci în schimb să facă o serie de anunțuri / lansări pe durata a trei zile, mai precis între 2 și 4 martie. În ultima dintre aceste zile ar fi programat un „special Apple Experience", despre care […]
11:00
Nu știu voi de câte ori ați avut nevoie să trimiteți un mesaj pe WhatsApp la o anumită oră din viitor, dar mie mi s-a întâmplat de câteva ori. A fost nevoie să setez o alarmă de fiecare dată, fiindcă nu am găsit o soluție mai simplă sau mai eficientă. Se pare însă că WhatsApp […]
21 februarie 2026
20:50
Samsung nu se ocupă doar cu comercializarea de smartphone-uri și electrocasnice, contribuie și la dezvoltarea de echipamente pentru comunicații mobile. Îmi amintesc că la primul test de 5G realizat de către Orange în România erau și echipamente de la gigantul sud-coreean. Să revin la subiectul articolul de față. Au realizat un partenerat cu KT Corporation […]
20 februarie 2026
14:00
Roborock Qrevo Edge 2 Pro ajunge în România – robot de aspirare cu accent pe curățarea covoarelor # Gadget.ro
Roborock a anunțat lansarea în România a modelului Qrevo Edge 2 Pro, un robot de aspirare cu mop integrat, orientat în special către locuințele cu multe covoare și diferențe de nivel între camere. Conform producătorului, dispozitivul combină o putere de aspirare de până la 25.000 Pa și o stație de andocare complet automată. Roborock Qrevo […]
10:20
După ce în 2024, în timpul sărbătorilor de iarnă, v-am arătat ce scaun de gaming au primit băieții mei din partea lui Moș Nicolae, avem din nou de la Trust un astfel de produs de adus în față. De data aceasta vorbim despre un scaun de gaming destinat chiar copiilor, fiindcă cel pe care l-am […]
00:00
YouTuber-ul iSilent a încheiat un parteneriat cu Kaufland România şi a lansat brandul de sucuri GOO GOO ce a creat isterie în weekend (personal „am alergat” după suc prin magazine) # Gadget.ro
iSilent este unul dintre cei mai mari YouTuberi de gaming din România, având peste 1.5 milioane de abonaţi pe YouTube, peste 200.000 de urmăritori pe TikTok şi undeva la 50.000 de fani pe Instagram. Acesta este urmărit şi de băiatul meu de 9 ani, cel care în weekendul trecut m-a alergat prin toate magazinele Kaufland […]
19 februarie 2026
23:20
Oferta zilei: Honor Magic8 Lite în varianta cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare costă acum 1710 lei # Gadget.ro
Honor România a lansat pe final de ianuarie două noi smartphone-uri interesante: Honor Magic8 Lite şi Magic8 Pro. Ambele device-uri pun accent pe o experiență de utilizare matură, cu multe funcții AI integrate, iar gradul lor de rezistenţă este cu mult peste media industriei. Modelul cel mai accesibil este Honor Magic8 Lite (după cum sugerează […]
22:50
Google Gemini îţi permite acum să creezi piese muzicale scurte (iată cum poţi face şi tu o melodie în câţiva paşi simpli, totul gratuit) # Gadget.ro
Inteligenţa artificială devine din ce în ce mai bună, astfel că periodic apar funcţii noi, unele utile în business, altele în entertainment. Pentru această ultimă categorie a creat Google instrumentul Lyria 3 din AI-ul Google Gemini. Acesta permite crearea de piese muzicale scurte (30 de secunde), cu versuri şi copertă personalizată (excelente pentru a le […]
22:00
A apărut trailerul oficial al filmului Peaky Blinders: The Immortal Man (unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului pe Netflix) # Gadget.ro
În decembrie anul trecut vă spuneam că Netflix a decis să facă un film Peaky Blinders, un lungmetraj ce va avea premiera pe 20 martie (adică în aproximativ o lună). Acesta se va numi Peaky Blinders: The Immortal Man, iar din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului pe […]
17:20
Cum poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup sau un razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition pe săptămână? # Gadget.ro
În calitate de Official Smartphone Partner al FIFA World Cup, Motorola anunță campania „Football is calling!", prin care poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup 2026. Cele două bilete sunt valabile pentru data de 3 iulie, în Dallas, Texas, în etapa round of 32 a Campionatului Mondia de Fotbal. Mecanismul prin care te poți […]
13:40
Cine și cum poate participa la ROG Challenge 2026, concursul în urma căruia 10 câștigători vor primi laptopuri ASUS TUF Gaming F16 (FX607VJ) sau vouchere de 1.500 lei # Gadget.ro
Îmi aduc aminte cu mare plăcere de evenimentul la care au fost premiați câștigătorii ASUS ROG Challenge 2024, unde am văzut copii de excepție, care au dus la bun sfârșit proiecte mult mai complexe decât ar putea părea la prima privire. Astăzi este însă
18 februarie 2026
22:10
După România, Carrefour se pregăteşte să îşi închidă socotelile cu alte trei ţări (două sunt din Europa) # Gadget.ro
Săptămâna trecută aflam că Pavăl Holding (Dedeman) a cumpărat Carrefour România pentru 823 milioane de euro. Tranzacţia în sine era de ceva timp aşteptată, astfel că oficializarea de acum câteva zile nu a surprins pe nimeni. Cei de la Carrefour îşi continuă strategia de eficientizare la nivel de grup, iar conform acesteia, magazinele din Belgia, […] The post După România, Carrefour se pregăteşte să îşi închidă socotelile cu alte trei ţări (două sunt din Europa) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Uniunea Europeană vrea să introducă o condiţie majoră în viitoarele „programe Rabla” – maşinile electrice eligibile pentru bonus să aibă minim 70% din componente fabricate în statele membre # Gadget.ro
Pentru a susţine tranziţia către maşini electrice, foarte multe ţări membre ale Uniunii Europene au oferit ajutoare generoase în ultimii ani pentru cei care s-au încumetat şi au renunţat la modelele termice. Reducerile oferite au ajuns în unele cazuri chiar şi la 10.000 euro, deci vorbim de sume frumuşele primite de către şoferi. Uniunea Europeană […] The post Uniunea Europeană vrea să introducă o condiţie majoră în viitoarele „programe Rabla” – maşinile electrice eligibile pentru bonus să aibă minim 70% din componente fabricate în statele membre appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Meta a brevetat o tehnologie care poate permite AI-ului să menţină active conturile de Facebook, Instagram şi după moartea utilizatorilor # Gadget.ro
De multe ori îmi zic că nu mă mai poate surprinde nimic pe lumea asta, însă adevărul este că gândesc foarte pueril din acest punct de vedere, iar informaţiile pe care vi le voi prezenta în cele ce urmează, dovedesc acest lucru. Cineva de la Meta s-a gândit că oamenii pot rămâne nemuritori prin conturile […] The post Meta a brevetat o tehnologie care poate permite AI-ului să menţină active conturile de Facebook, Instagram şi după moartea utilizatorilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
Orange România a publicat rezultatele financiare aferente anului 2025, unele care confirmă poziţia de cel mai mare operator telecom din România (după numărul de clienţi). Conform datelor anunţate de companie, operatorul portocaliu avea peste 9.1 milioane de clienţi pe telefonie mobilă, peste 1 milion de clienţi pe internet fix în bandă largă şi peste 1 […] The post Orange România avea peste 9.1 milioane de clienţi pe telefonie mobilă la final de 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:10
Anul acesta ar putea fi cel în care vânzările de smartphone-uri pliabile să explodeze. Spun asta fiindcă sunt zvonuri ce par tot mai aproape de adevăr despre Apple, care ar urma să prezinte și să lanseze comercial primul pliabil din istoria companiei. Așadar, lupta din zona pliabilelor se va înteți cu adevărat, iar producătorii din […] The post HUAWEI Mate X7 – review (Nu-i chiar CameraPhone, dar putem să-i spunem CameraFold!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17 februarie 2026
22:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 18.02 – 24.02.2026 primim multe pagini cu produse Parkside, sisteme de iluminat, haine, accesorii pentru animale şi nelipsitele produse dedicate bucătăriei (în ofertă găsiţi şi […] The post 5 gadgets de la Kaufland (18.02 – 24.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Horse Powertrain Limited dezvoltă un motor ce va consuma 3.3 litri / 100 de kilometri (ideal pentru viitoarele modele Dacia) # Gadget.ro
În 2024 grupul Renault şi compania chineză Geely au anunţat înfiinţarea oficială a companiei Horse Powertrain Limited, cea care va furniza noi motoare termice pentru mărci precum Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Geely, Mitsubishi, Volvo sau Proton. Horse Powertrain Limited este deţinută în coproprietate de Renault şi Geely şi se ocupă cu cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea […] The post Horse Powertrain Limited dezvoltă un motor ce va consuma 3.3 litri / 100 de kilometri (ideal pentru viitoarele modele Dacia) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Orange va reintroduce extraopţiunea 4K începând cu 23 martie (iată ce posturi va include aceasta şi cât va costa) # Gadget.ro
Se pare că Orange se repoziţionează la nivel de strategie pe tot ce înseamnă serviciul de televiziune, astfel că dacă în urmă cu doar câteva zile vă prezentam două noi extraopţiuni disponibile în oferta operatorului, în cele ce urmează vă vom detalia o altă schimbare similară. Orange a început să trimită notificări abonaţilor legate de […] The post Orange va reintroduce extraopţiunea 4K începând cu 23 martie (iată ce posturi va include aceasta şi cât va costa) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Google a început să dezactiveze comentariile pentru utilizatorii de YouTube ce folosesc extensii adblock # Gadget.ro
În ultimele ore foarte mulţi utilizatori de YouTube în varianta gratuită s-au plâns că întreaga secţiune de comentarii le-a fost dezactivată. Deşi manifestată în general prin apariţia mesajului „Comments are turned off”, această situaţie a părut iniţial o eroare tehnică, deoarece se aplica oarecum aleatoriu (au existat chiar şi utilizatori web de YouTube Premium cu […] The post Google a început să dezactiveze comentariile pentru utilizatorii de YouTube ce folosesc extensii adblock appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
HUAWEI a revenit în 2026 pe piața de routere și mesh-uri Wi-Fi și nu doar că a revenit, dar a adus un mesh Wi-Fi ce impresionează vizual. Ca design mi-am amintit de un sistem audio Harman Kardon. Este un pachet format cu router + extender. Router-ul cântărește 777 gr. are dimensiunile de 250.9 mm în […] The post HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite sau cum arată cel mai cool mesh Wi-Fi din 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:20
Sony WF-1000XM6 – căști true wireless cu cel mai avansat ANC al companiei japoneze de până acum și sunet „premium” (2 procesoare, DAC integrat, 32 biți, 2 microfoane și senzor de conducție osoasă pe fiecare cască) # Gadget.ro
Sony a prezentat cele mai noi căști premiun in-ear din ofertă – Sony WF-1000XM6. Au adus ce au mai bun pe această zonă, iar experiența de utilizare ar trebui să fie superioară față de generația anterioară, indiferent că discutăm de sunet în sine, ANC sau apeluri. Sony WF-1000XM5 au fost lansate în august 2023. Este […] The post Sony WF-1000XM6 – căști true wireless cu cel mai avansat ANC al companiei japoneze de până acum și sunet „premium” (2 procesoare, DAC integrat, 32 biți, 2 microfoane și senzor de conducție osoasă pe fiecare cască) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:30
Am extras mai multe produse din oferta curentă a LIDL, iar printre ele se află unele produse cu adevărat utile în locuință. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de curățat cu presiune Parkside Au listat costant de-a lungul timpului și aparate de curățat cu presiune. Modelul de mai sus are și câteva accesorii incluse, presiunea […] The post 5 gadgets de la LIDL (16.02 – 22.02.26) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16 februarie 2026
23:00
Luna aceasta mi s-a prelungit abonamentul eMAG Genius cu încă 12 luni şi m-am uitat de curiozitate dacă în 2025 şi-a justificat costul, iar răspunsul este unul afirmativ. Ce am observat însă, este că în a doua parte a anului trecut am redus numărul comenzilor de pe eMAG, iar ritmul pare a rămâne acelaşi şi […] The post Aţi redus numărul comenzilor online, ţinând cont de contextul economic actual? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Iată o listă neoficială de smartphone-uri şi tablete Samsung ce vor primi update la Android 17 în 2026 # Gadget.ro
Într-un articol anterior v-am prezentat o listă de smartphone-uri şi tablete ce vor primi update la interfaţa One UI 8.5 bazată pe Android 16. Actualizările vor începe a fi făcute din luna martie, la scurt timp după lansarea oficială a seriei flagship Samsung Galaxy S26 din 25 februarie. Pentru vara acestui an aşteptăm interfaţa One […] The post Iată o listă neoficială de smartphone-uri şi tablete Samsung ce vor primi update la Android 17 în 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Apple pregăteşte o surpriză europenilor, astfel că începând cu seria iPhone 18, toate smartphone-urile vor veni eSIM only # Gadget.ro
Apple vrea să implementeze o nouă standardizare în industrie, astfel că în perioada următoare va încerca să devină primul producător de telefoane inteligente din lume doar cu modele eSIM. Mărul muşcat comercializează în prezent iPhone-uri eSIM only în 12 ţări, printre care Statele Unite ale Americii, Japonia sau Arabia Saudită. Gigantul american intenţionează să extindă […] The post Apple pregăteşte o surpriză europenilor, astfel că începând cu seria iPhone 18, toate smartphone-urile vor veni eSIM only appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
3 decizii importante pe care China le-a luat în februarie 2026 şi de care ne-am putea lovi şi noi atunci când vom dori să cumpărăm o maşină chinezească # Gadget.ro
Maşinile produse în China au devenit o normalitate şi în România, astfel că la început de 2026 oferta de astfel de autovehicule este una destul de diversificată (avem peste 10 branduri intrate oficial în ţara noastră). Luna februarie a fost una destul de activă pentru industria auto chineză, mai ales că statul a luat 3 […] The post 3 decizii importante pe care China le-a luat în februarie 2026 şi de care ne-am putea lovi şi noi atunci când vom dori să cumpărăm o maşină chinezească appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15 februarie 2026
14:40
Digi Mobil a readus iPhone 17 de 256 GB în stoc, dar acesta este foarte scump şi nici nu beneficiază de sistemul de rate (de parcă nu ar vrea să îl vândă) # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa, deşi Apple este cel mai mare producător de telefoane inteligente din lume (mărul muşcat a livrat în 2025 peste 250 de milioane de iPhone-uri la nivel global). Tot în acel articol am explicat de ce Digi Mobil şi Apple […] The post Digi Mobil a readus iPhone 17 de 256 GB în stoc, dar acesta este foarte scump şi nici nu beneficiază de sistemul de rate (de parcă nu ar vrea să îl vândă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Capitala României ar putea avea în curând un sistem de semafoare controlat cu inteligenţa artificială (există totuşi o mare problemă) # Gadget.ro
Traficul din Bucureşti este unul aglomerat, asta o ştie toată lumea şi nu mai este o surpriză pentru nimeni, tocmai de aceea sunt necesare soluţii din cele mai moderne pentru fluidizare. S-ar părea că o primă opţiune pusă pe masă de Primăria Municipiului Bucureşti este aceea de implementare a unui sistem de semafoare controlat cu […] The post Capitala României ar putea avea în curând un sistem de semafoare controlat cu inteligenţa artificială (există totuşi o mare problemă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
