Gata vacanţa, după aproape 24 de ore de la plecare, am ajuns acasă, chiar dacă zborul a trecut pe lângă Iran

Într-un articol anterior vă spuneam că Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa, deşi Apple este cel mai mare producător de telefoane inteligente din lume (mărul muşcat a livrat în 2025 peste 250 de milioane de iPhone-uri la nivel global). Tot în acel articol am explicat de ce Digi Mobil şi Apple […]