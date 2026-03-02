Piaţa auto de maşini noi din România începe greu anul, vânzările din primele două luni fiind cu aproape 30% mai mici vs 2025 (surprizele plăcute sunt BYD şi Chery, iar Dacia stă rău de tot)

20:50

De multe ori îmi zic că nu mă mai poate surprinde nimic pe lumea asta, însă adevărul este că gândesc foarte pueril din acest punct de vedere, iar informaţiile pe care vi le voi prezenta în cele ce urmează, dovedesc acest lucru. Cineva de la Meta s-a gândit că oamenii pot rămâne nemuritori prin conturile […] The post Meta a brevetat o tehnologie care poate permite AI-ului să menţină active conturile de Facebook, Instagram şi după moartea utilizatorilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.