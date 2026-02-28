Începe Luna Femeilor: Anul acesta este marcată prima dată în România

11:40

La începutul lunii martie, vă propunem să descoperim viețile unor sfinte mai puțin cunoscute credincioșilor din România. Multe dintre ele nu sunt trecute în calendarul Bisericii noastre, însă sunt menționate în sinaxare. Cultul lor este mai răspândit în Apus, sfintele trăind în perioada de dinaintea Marii Schisme. Luna martie este dedicată femeilor, iar aceste sfinte…