De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO
Ziarul Financiar, 2 martie 2026 16:00
De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO
Konstantinos Mavros, CEO, PPC Renewables: Suntem în mijlocului procesului de a crea un nou sistem economic, Powertech. Electrificarea este calea. Aceasta nu este o creştere ciclică, ci o schimbare structurală profundă
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie, în Bucureşti şi a adunat circa 80 de vorbitori, interni şi intenaţionali, pe parcursul a trei zile de dezbateri.
George Panainte, Altamira Software: Lucrăm la soluţii software pentru clienţi din utilităţi şi telecom, dar planul pe termen mediu este să devenim o companie de produs. Am dezvoltat deja soluţia AI MessageCraft şi vizăm atragerea unei finanţări pentru un nou produs propriu
Altamira Software, o companie locală fondată de George Panainte după 12 ani de experienţă în corporaţie, furnizează în prezent servicii de dezvoltare software, aplicaţii mobile, web şi integrări de inteligenţă artificială pentru clienţi din industrii precum utilităţi, telecom, educaţie şi comerţ, dar a început să dezvolte şi aplicaţii proprii.
Semnal negativ din agricultură: după mai mulţi ani în care numărul de insolvenţe a scăzut, 2026 ar putea aduce un nou record negativ: „Agrobusinessul este în colaps total"
Anul 2025 a adus în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului 250 de companii intrate în insolvenţă, cel mai scăzut număr din ultimii cinci ani şi unul dintre cele mai reduse din ultimul deceniu, conform datelor de la Registrul Comerţului. Anul 2026 însă ar putea aduce o nouă creştere a numărului de insolvenţă, mai ales în agricultură, după ce mai multe firme au cerut începerea acestei proceduri sau intrarea în concordat preventiv.
Eşti student în Bucureşti şi vrei să îţi arăţi skill-urile în domenii precum business tech sau sustenabilitate? Atunci Studentul Anului, concurs organizat de Asociaţia Studenţească VIP România, este pentru tine şi îţi poate aduce premii în bani, internship-uri plătite sau stagii de practică
ZF Live. Daniel Nedelcu, TotalSoft: Avem în plan să majorăm ponderea veniturilor de pe pieţele externe de la 30% la 70% din cifra de afaceri. Compania a raportat o cifră de afaceri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% pentru 2025
TotalSoft, compania românească de software deţinută de grupul turc Logo Technology, pregăteşte o reaşezare a modelului de business care vizează inversarea ponderii veniturilor din pieţele internaţionale de la puţin peste 30% la 70% din cifra de afaceri totală. Compania, care a raportat venituri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% în 2025, construieşte echipe locale pe trei pieţe prioritare.
Analiza de luni. Airbnb, colacul de salvare al oraşelor mici şi mina de aur a marilor centre urbane. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală. Au devenit cutiile cu chei simbolul unei pieţe care scapă tot mai mult de sub control?
Un oraş mic de provincie, cu istorie în industria extractivă şi prelucrătoare, este astăzi depopulat şi cu puţine perspective de viitor. Orşova, oraşul aflat la Cazanele Dunării, mai are doar 8.500 de locuitori în cifrele oficiale, restul au plecat pentru un trai mai bun şi mai multe oportunităţi. Ce mai au cei rămaşi?
Samsung anunţă suport pentru comunicaţii prin satelit pe smartphone-urile Galaxy, inclusiv seria S26, şi o colaborare cu grupul Vodafone pentru teste
Samsung Electronics a anunţat extinderea suportului pentru comunicaţii prin satelit pe mai multe modele de smartphone-uri Galaxy, inclusiv recent lansata serie Galaxy S26, prin parteneriate cu operatori de telecomunicaţii din America de Nord, Europa şi Japonia.Funcţiile de comunicare prin satelit sunt concepute pentru a asigura conectivitate în situaţii de urgenţă şi comunicare de bază atunci când reţelele mobile terestre nu sunt disponibile. Potrivit Samsung, compania susţine aceste funcţii pe anumite dispozitive premium din seria Galaxy şi din seria Galaxy A încă din 2025, iar numărul de modele compatibile este extins treptat.
Grupul Vodafone semnează un acord cu Amazon Leo pentru a conecta prin satelit staţiile de bază mobile din zone izolate, în Europa şi Africa, cu prima implementare aşteptată în 2026
Grupul britanic Vodafone a semnat un acord cu Amazon Leo - reţeaua de sateliţi pe orbită joasă (LEO) a gigantului american Amazon - pentru conectarea prin satelit a staţiilor de bază 4G şi 5G din zone greu accesibile la reţeaua centrală a operatorului, în Europa şi Africa, potrivit unui comunicat al grupului de telecomunicaţii.
România revine pe harta ţărilor cu cele mai multe proiecte eoliene finalizate în 2025 şi ia coroana pentru cea mai mare turbină montată în 2025 la nivel european
Cel mai nou raport al Wind Europe, organizaţia europeană care reprezintă interesele jucătorilor din industria eoliană, arată un salt important al industriei eoliene locale, după ani întregi de îngheţ.
Războiul din Orientul Mijlociu. Bursele scad pe linie, preţurile la petrol şi gaze cresc rapid, iar Iranul lansează atacuri cu drone în toate direcţiile. Una dintre cele mai mari rafinării din regiune a fost închisă după ce a fost bombardată de Teheran. Ce spun autorităţile din România. LIVE TEXT
Vodafone România va testa în vara acestui an conectivitatea prin satelit direct pe telefon, în parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie în care grupul Vodafone este acţionar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală IT&C, va testa în vara acestui an servicii de conectivitate satelitară de tip „direct to device" (D2D - direct către dispozitiv), în urma unui parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie care oferă soluţii de conectare prin satelit operatorilor europeni de reţele mobile, potrivit unui comunicat al operatorului de telecomunicaţii.
Anthropic a achiziţionat startup-ul Vercept pentru a extinde capacităţile lui Claude de a opera calculatoare; pe testul standard OSWorld, performanţa a urcat de la sub 15% la 72,5% în mai puţin de un an şi jumătate
Anthropic, compania americană producătoare a asistentului AI Claude, a achiziţionat Vercept, un startup specializat în sisteme care permit inteligenţei artificiale să vadă şi să acţioneze în cadrul aplicaţiilor software obişnuite — capacitate cunoscută în industrie drept „computer use". Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost divulgaţi.
Orange testează conectivitatea prin satelit în România, în colaborare cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe. România va fi prima ţară din Grupul Orange unde va fi realizat acest test. Acţionarii Satellite Connect Europe sunt AST SpaceMobile şi grupul Vodafone
Orange Group testează conectivitatea prin satelit în România, printr-un acord semnat cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe, companie deţinută în parteneriat de către AST SpaceMobile şi Vodafone.
