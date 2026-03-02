De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO

Ziarul Financiar, 2 martie 2026 16:00

De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
16:15
Konstantinos Mavros, CEO, PPC Renewables: Suntem în mijlocului procesului de a crea un nou sistem economic, Powertech. Electrificarea este calea. Aceasta nu este o creştere ciclică, ci o schimbare structurală profundă Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie, în Bucureşti şi a adunat circa 80 de vor­bitori, interni şi intenaţionali, pe parcursul a trei zile de dezbateri.
16:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 994 milioane lei prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6.08% şi 6,64% pe an Ziarul Financiar
16:15
Distrigaz Sud Reţele, parte a grupului francez ENGIE, are un nou director general, Laurent Hubert, care a lucrat timp de 20 de ani în cadrul Gaz Réseau Distribution France Ziarul Financiar
Acum o oră
16:00
De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:15
Până la nivelul de 10 lei pe litru, preţul carburantţilor se menţine la circa 8 lei pe litru. Ministrul Energiei: Este o piaţă internaţională, dar am luat măsuri pentru a limita efectele negative Ziarul Financiar
15:00
Rusia critică agresiunea directă împotriva Iranul şi anunţă contact permanent cu Teheranul Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetăţeni în Emiratele Arabe Unite Ziarul Financiar
15:00
Francezii de la Carrefour au agreat să vândă operaţiunile din Romania la super discount. Dedeman a făcut un „super deal”, s-a angajat să plătească un multiplu de doar 4,8x EBITDA, la mai puţin de jumătate faţă de media Europei Ziarul Financiar
14:45
George Panainte, Altamira Software: Lucrăm la soluţii software pentru clienţi din utilităţi şi telecom, dar planul pe termen mediu este să devenim o companie de produs. Am dezvoltat deja soluţia AI MessageCraft şi vizăm atragerea unei finanţări pentru un nou produs propriu Ziarul Financiar
Altamira Software, o companie locală fondată de George Panainte după 12 ani de experienţă în corporaţie, furnizează în prezent servicii de dezvoltare software, aplicaţii mobile, web şi integrări de inteligenţă artificială pentru clienţi din industrii precum utilităţi, telecom, educaţie şi comerţ, dar a început să dezvolte şi aplicaţii proprii.
Acum 4 ore
14:30
Voluntariat în Austria: care sunt oportunităţile care te aşteaptă anul acesta Ziarul Financiar
14:30
Lovitură pentru industria auto chineză: Profitul gigantului BYD se prăbuşeşte, - 41% în februarie, marcând a şasea lună consecutivă de scăderi, în timp ce rivalii săi câştigă teren Ziarul Financiar
14:30
Iranul schimbă tactica şi transformă conflictul într-un război de uzură: Valuri nesfârşite de rachete şi drone lovesc regiunea într-o strategie calculată pe termen lung Ziarul Financiar
14:15
Semnal negativ din agricultură: după mai mulţi ani în care numărul de insolvenţe a scăzut, 2026 ar putea aduce un nou record negativ: „Agrobusinessul este în colaps total“ Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus în domeniul agricul­turii, silvi­culturii şi pescuitului 250 de com­panii intrate în insol­venţă, cel mai scăzut număr din ultimii cinci ani şi unul dintre cele mai reduse din ultimul dece­niu, conform datelor de la Registrul Comerţului. Anul 2026 însă ar putea aduce o nouă creştere a numărului de insolvenţă, mai ales în agricultură, după ce mai multe firme au cerut începerea acestei proceduri sau intrarea în concordat preventiv.
14:15
Eşti student în Bucureşti şi vrei să îţi arăţi skill-urile în domenii precum business tech sau sustenabilitate? Atunci Studentul Anului, concurs organizat de Asociaţia Studenţească VIP România, este pentru tine şi îţi poate aduce premii în bani, internship-uri plătite sau stagii de practică Ziarul Financiar
14:00
(P) Dinamica economică europeană: Impactul politicilor monetare asupra schimburilor comerciale regionale Ziarul Financiar
14:00
Cine va conduce Iranul după Khamenei? Bătălia pentru putere de la Teheran intră într-o fază critică după eliminarea liderilor-cheie ai regimului Ziarul Financiar
14:00
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au scăzut uşor în februarie faţă de luna ianuarie, la 79,6 mld. euro. Rezervele valutare s-au situat la 65 mld. euro Ziarul Financiar
13:45
Reţeaua Froo, lansată de grupul polonez Zabka, intră în Braşov, Craiova şi Ploieşti şi depăşeşte 190 de magazine în România, accelerând expansiunea naţională Ziarul Financiar
13:45
ZF Live. Daniel Nedelcu, TotalSoft: Avem în plan să majorăm ponderea veniturilor de pe pieţele externe de la 30% la 70% din cifra de afaceri. Compania a raportat o cifră de afaceri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% pentru 2025 Ziarul Financiar
TotalSoft, compania românească de software deţinută de grupul turc Logo Technology, pregăteşte o reaşezare a modelului de business care vizează inversarea ponderii veniturilor din pieţele internaţionale de la puţin peste 30% la 70% din cifra de afaceri totală. Compania, care a raportat venituri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% în 2025, construieşte echipe locale pe trei pieţe prioritare.
13:30
Froo intră în Braşov, Craiova şi Ploieşti şi depăşeşte 190 de magazine în România, accelerând expansiunea naţională Ziarul Financiar
13:15
Analiza de luni. Airbnb, colacul de salvare al oraşelor mici şi mina de aur a marilor centre urbane. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală. Au devenit cutiile cu chei simbolul unei pieţe care scapă tot mai mult de sub control? Ziarul Financiar
Un oraş mic de provincie, cu istorie în industria extractivă şi prelucrătoare, este astăzi depopulat şi cu puţine per­spective de viitor. Orşova, oraşul aflat la Cazanele Dunării, mai are doar 8.500 de locuitori în cifrele oficiale, restul au plecat pentru un trai mai bun şi mai multe oportunităţi. Ce mai au cei rămaşi?
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situaţia de penurie Ziarul Financiar
13:00
România va activa, alături de alte state membre UE, mecanismul civil european pentru repatrierea cetăţenilor din Orientul Mijlociu. În această seară ajung la Bucureşti cetăţeni români din Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt Ziarul Financiar
13:00
Samsung anunţă suport pentru comunicaţii prin satelit pe smartphone-urile Galaxy, inclusiv seria S26, şi o colaborare cu grupul Vodafone pentru teste Ziarul Financiar
Samsung Electronics a anunţat extinderea suportului pentru comunicaţii prin satelit pe mai multe modele de smartphone-uri Galaxy, inclusiv recent lansata serie Galaxy S26, prin parteneriate cu operatori de telecomunicaţii din America de Nord, Europa şi Japonia.Funcţiile de comunicare prin satelit sunt concepute pentru a asigura conectivitate în situaţii de urgenţă şi comunicare de bază atunci când reţelele mobile terestre nu sunt disponibile. Potrivit Samsung, compania susţine aceste funcţii pe anumite dispozitive premium din seria Galaxy şi din seria Galaxy A încă din 2025, iar numărul de modele compatibile este extins treptat.
13:00
Elena Ungureanu, VISA România. Cum va arăta portofelul nostru peste zece ani: asistent financiar personal Ziarul Financiar
13:00
Haos pe cerul Orientului Mijlociu: Mai multe avioane de vânătoare americane se prăbuşesc în Kuweit, după ce piloţii s-au catapultat în ultimul moment Ziarul Financiar
12:45
Grupul Vodafone semnează un acord cu Amazon Leo pentru a conecta prin satelit staţiile de bază mobile din zone izolate, în Europa şi Africa, cu prima implementare aşteptată în 2026 Ziarul Financiar
Grupul britanic Vodafone a semnat un acord cu Amazon Leo - reţeaua de sateliţi pe orbită joasă (LEO) a gigantului american Amazon - pentru conectarea prin satelit a staţiilor de bază 4G şi 5G din zone greu accesibile la reţeaua centrală a operatorului, în Europa şi Africa, potrivit unui comunicat al grupului de telecomunicaţii.
12:45
Falcon Defence a preluat o platformă industrială din România şi va construi capacităţi de producţie integrate pentru muniţie de artilerie. Investiţia estimată pentru prima fază este de aproximativ 50 mil.euro Ziarul Financiar
12:45
România revine pe harta ţărilor cu cele mai multe proiecte eoliene finalizate în 2025 şi ia coroana pentru cea mai mare turbină montată în 2025 la nivel european Ziarul Financiar
Cel mai nou raport al Wind Europe, organi­zaţia europeană care reprezintă interesele jucătorilor din in­dustria eoliană, arată un salt important al industriei eoliene locale, după ani întregi de îngheţ.
Acum 6 ore
12:15
Războiul escaladează. Saudi Aramco a închis rafinăria Ras Tanura, una dintre cele mai mari din regiune, după ce a fost atacată cu drone de Iran Ziarul Financiar
12:15
Războiul din Orientul Mijlociu. Bursele scad pe linie, preţurile la petrol şi gaze cresc rapid, iar Iranul lansează atacuri cu drone în toate direcţiile. Una dintre cele mai mari rafinării din regiune a fost închisă după ce a fost bombardată de Teheran. Ce spun autorităţile din România. LIVE TEXT Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Operatorul portuar Socep Constanţa, venituri în creştere la 214 mil. lei în 2025. Profitul net s-a diminuat cu 17% Ziarul Financiar
12:00
Bursă. Prospecţiuni Bucureşti, companie controlată de omul de afaceri Ovidiu Tender, semnează cu OMV Petrom un contract de 6,5 mil. dolari, aproape jumătate din capitalizare Ziarul Financiar
12:00
Vodafone România va testa în vara acestui an conectivitatea prin satelit direct pe telefon, în parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie în care grupul Vodafone este acţionar Ziarul Financiar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală IT&C, va testa în vara acestui an servicii de conectivitate satelitară de tip „direct to device" (D2D - direct către dispozitiv), în urma unui parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie care oferă soluţii de conectare prin satelit operatorilor europeni de reţele mobile, potrivit unui comunicat al operatorului de telecomunicaţii.
11:30
Anthropic a achiziţionat startup-ul Vercept pentru a extinde capacităţile lui Claude de a opera calculatoare; pe testul standard OSWorld, performanţa a urcat de la sub 15% la 72,5% în mai puţin de un an şi jumătate Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană producătoare a asistentului AI Claude, a achiziţionat Vercept, un startup specializat în sisteme care permit inteligenţei artificiale să vadă şi să acţioneze în cadrul aplicaţiilor software obişnuite — capacitate cunoscută în industrie drept „computer use". Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost divulgaţi.
11:30
Green Tech International, companie listată anul trecut la Bursă, anunţă venituri în creştere cu 8% şi un profit net în scădere cu 79% în 2025 Ziarul Financiar
11:15
Orange testează conectivitatea prin satelit în România, în colaborare cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe. România va fi prima ţară din Grupul Orange unde va fi realizat acest test. Acţionarii Satellite Connect Europe sunt AST SpaceMobile şi grupul Vodafone Ziarul Financiar
Orange Group testează conectivitatea prin satelit în România, printr-un acord semnat cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe, companie deţinută în parteneriat de către AST SpaceMobile şi Vodafone.
11:15
Bursă. Promateris, companie unde sunt acţionari fraţii Pavăl de la Dedeman, anunţă creşteri de 20% pe venituri şi profit în 2025 Ziarul Financiar
11:15
Filip & Company a asistat Veranda Obor în obţinerea unei finanţări de 36 milioane euro de la CEC Bank Ziarul Financiar
10:45
Iranul nu va negocia cu SUA. ”Iranul nu a început acest război şi se va apăra” Ziarul Financiar
10:45
Vlad Panait, Sparking Capital: Ecosistemul local de business nu este încă matur, este în formare, astfel că are nevoie de programe de accelerare sau de incubare Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:30
Bursa de Valori Bucureşti a deschis săptămâna cu o corecţie de 1,5%, în linie cu pieţele internaţionale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Petrom, plus 2%. Banca Transilvania, minus 2% Ziarul Financiar
10:30
Iranul atacă aliaţii SUA? O bază militară britanică din Cipru a fost lovită de o dronă Ziarul Financiar
10:30
Raiffeisen Bank şi InnovX lansează programul PinkMoon, un spin-off al programului MoonShotX, dedicat antreprenoarelor vor să scaleze businessul la nivel internaţional Ziarul Financiar
10:30
Bursă. ROCA Industry trece pe pierdere de 30 mil. lei în 2025, în timp ce afacerile au urcat cu 5% la 630 mil. lei. Pentru anul acesta, holdingul ţinteşe un profit de 10 mil. lei şi afaceri de 752 mil. lei Ziarul Financiar
10:15
Urmariti emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 2 martie, cu Markus Melkiart, Invesco, despre tendinţe de investiţii, ETF-uri, small şi mid caps şi perspectivele pieţelor europene şi emergente. Ziarul Financiar
10:15
Orange testează conectivitatea prin satelit în România, în colaborare cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe. România va fi prima ţară din Grupul Orange unde va fi realizat acest test Ziarul Financiar
10:15
Bursa de Valori Bucureşti a deschis săptămâna cu o corecţie de 1,5%, în linie cu pieţele internaţionale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, într-un context de ajustări moderate şi prudenţă din partea investitorilor. Petrom, plus 2%. Banca Transilvania, minus 2% Ziarul Financiar
10:15
Înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 24% în februarie, la 8.965 unităţi. Pe primele două luni din 2026, piaţa este în declin cu aproape 30% an/an Ziarul Financiar
10:00
​Tarom amână cursele speciale organizate pentru românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Întârzierile generate de transportul terestru Israel - Egipt şi formalităţile de frontieră amână operarea curselor Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.