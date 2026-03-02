Programul Innovation Labs trece anul acesta la un format cu un singur hackathon naţional: Am deschis înscrierile şi punem la bătaie investiţii de 500.000 de euro

13:00

Samsung Electronics a anunţat extinderea suportului pentru comunicaţii prin satelit pe mai multe modele de smartphone-uri Galaxy, inclusiv recent lansata serie Galaxy S26, prin parteneriate cu operatori de telecomunicaţii din America de Nord, Europa şi Japonia.Funcţiile de comunicare prin satelit sunt concepute pentru a asigura conectivitate în situaţii de urgenţă şi comunicare de bază atunci când reţelele mobile terestre nu sunt disponibile. Potrivit Samsung, compania susţine aceste funcţii pe anumite dispozitive premium din seria Galaxy şi din seria Galaxy A încă din 2025, iar numărul de modele compatibile este extins treptat.