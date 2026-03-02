Un român din trei îşi gestionează banii „din mers”. Cine mai face planuri pe termen lung?

Ziarul Financiar, 2 martie 2026

Un român din trei îşi gestionează banii „din mers”. Cine mai face planuri pe termen lung?

Acum 10 minute
19:00
La ce indicator bate România ţări precum Germania şi Danemarca? Nu este unul ce ţine de putere financiară, ci de zeci de ani de diferenţe sociale Ziarul Financiar
19:00
Un român din trei îşi gestionează banii „din mers". Cine mai face planuri pe termen lung?
19:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 3 martie 2026, ora 09.30 cu Gabriel Ţecheră, director guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii, TTS Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:45
Grupul olandez Realworld Systems a lansat o platformă AI pentru operaţiuni IT, dezvoltată integral în România Ziarul Financiar
Grupul olandez Realworld Systems, furnizor global de soluţii de automatizare şi integrare software pentru infrastructuri critice, a lansat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru asigurarea calităţii serviciilor şi operaţiuni IT care a fost dezvoltată integral în România. Soluţia, numită Rad1x, este dedicată operatorilor telecom, echipelor IT Ops şi organizaţiilor din banking, retail, energie şi infrastructură critică, lansarea sa având loc în cadrul evenimentului Mobile World Congress (MWC) de la Barcelona – unul dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei telecom şi tehnologiilor mobile.
Acum o oră
18:30
Analiză Storia: Unde se mai găsesc apartamente de două camere sub 110.000 de euro? Ziarul Financiar
18:30
Bursă. BCR răscumpără anticipat o emisiune de obligaţiuni de peste 350 mil. lei care ajungea la scadenţă în primăvara lui 2027. Plata, la finele lunii Ziarul Financiar
18:15
Turiştii din Emirate caută să plece din ţară, dar nu au cum, în lipsa zborurilor. Nici în regiune situaţia nu este mai bună. Un zbor din Oman în Italia a ajuns să coste acum peste 20.000 de lire sterline
18:15
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Europa „susţine în totalitate” acţiunea SUA în Iran Ziarul Financiar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susţine în totalitate” acţiunea SUA în Iran. Comentariile sale vin în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
18:15
Bursa de Valori Bucureşti a pierdut luni 10 mld. lei din capitalizare, pe fondul unei scăderi de 1,7% a indicelui BET, dar piaţa a rezistat mai bine decât bursele europene. Banca Transilvania, lider pe lichiditate. Petrom şi Romgaz, creşteri ale acţiunilor Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:45
Turiştii din Emirate caută să plece din ţară, dar nu au cum, în lipsa zborurilor. Nici în regiune situaţia nu este mai bună. Un zbor din Oman în Italia a ajuns să coste acum peste 20.000 de lire
17:45
Programul Innovation Labs trece anul acesta la un format cu un singur hackathon naţional: Am deschis înscrierile şi punem la bătaie investiţii de 500.000 de euro Ziarul Financiar
Programul de pre-accelerare pentru start-up-uri de tehnologie Innovation Labs, organizat de asociaţia Tech Lounge, a deschis înscrierile pentru ediţia din 2026, care aduce ca principală schimbare strategică centralizarea etapei de selecţie într-un singur hackathon la nivel naţional, organizat la Bucureşti.
17:45
Un român, numit vicepreşedinte al Orange Group pentru operaţiuni de reţea şi servicii la nivel de grup. “NSSO se află în centrul operaţiunilor de reţea şi IT ale Orange, şi joacă un rol critic în asigurarea rezilienţei reţelei”. Ionuţ Scarlat are o carieră de peste 25 de ani în grupul Orange Ziarul Financiar
Ionuţ Scarlat, manager român cu o carieră de peste 25 de ani în cadrul grupului Orange, a preluat din 1 martie 2026 funcţia de vicepreşedinte al structurii Network & Services Shared Operations (NSSO) la nivelul grupului francez de telecomunicaţii.
17:15
Ce aşteptări au liderii de HR de la anul 2026: anul restructurării politicilor interne de salarizare, cu presiune legislativă şi încă cu deficit de competenţe în anumite industrii Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul în care schimbările legislative vor pune presiune pe companii să schimbe politicile salariale, în care încă va exista deficit de forţă de muncă calificată în anumite industrii şi în care presiunea demografică va continua să-şi spună cuvântul, sunt de părere furnizorii de servicii de resurse umane care sunt membri ai Asociaţiei Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU).
17:15
Cum se estompează graniţele dintre bănci, fintech şi companiile de tehnologie. Ce spun Horia Braun-Erdei, Erste Asset Management România şi Magdolna Pánczél, Dorsum Ziarul Financiar
Odată cu presiunea inovaţiei tehnologice, noile reglementări şi schimbarea comportamentului clienţilor, graniţele dintre bănci, fintech-uri şi companiile de tehnologie devin tot mai greu de distins. Sectorul financiar intră într-o etapă de reconstrucţie structurală, în care colaborarea şi integrarea contează mai mult decât competiţia clasică.
17:15
Cum deschide bursa americană luni, după ce SUA a atacat Iranul? Indicele S&P 500 pierde 0,5%, Dow Jones 0,7% şi Nasdaq Composite 0,4% Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
Investiţie de aproape 17 mil. lei pentru reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale nr. 16 din Timişoara Ziarul Financiar
17:00
Primăria Cluj-Napoca a investit 1,6 mil. euro în modernizarea Liceului de Coregrafie şi Artă Dramatică ’’Octavian Stroia’’ Ziarul Financiar
17:00
Un centru de date Amazon Web Services din Emiratele Arabe Unite, lovit de „obiecte" neidentificate: serviciile cloud au căzut în Emiratele Arabe Unite şi Bahrain, recuperarea va dura Ziarul Financiar
Infrastructura cloud a Amazon Web Services (AWS) din Orientul Mijlociu a fost afectată luni de pene de curent şi probleme de conectivitate, după ce obiecte neidentificate au lovit un centru de date al companiei din Emiratele Arabe Unite, provocând scântei şi un incendiu care a forţat autorităţile să taie alimentarea cu energie electrică a două clustere de centre de date, potrivit unei relatări Reuters care citează pagina de status AWS.
16:45
Până la nivelul de 10 lei pe litru, preţul carburanţilor se menţine la circa 8 lei pe litru. Ministrul Energiei: Este o piaţă internaţională, dar am luat măsuri pentru a limita efectele negative Ziarul Financiar
16:45
Cei mai mari retaileri din Europa În 2025: dintre primii zece, doar patru au prezenţă în România, iar unul dintre ei deja şi-a anunţat intenţia de exit. De ce nu e piaţa locală pe radare? Ziarul Financiar
În 2025, gigantul american Amazon, controlat de miliardarul Jeff Bezos, a devenit pentru prima dată cel mai mare retailer din Europa, cu vânzări de 179,7 mld. euro, depăşind la mustaţă grupul Schwarz din Germania, proprietarul Lidl şi Kaufland, arată cel mai nou raport Retail Cities.
16:45
ULTIMĂ ORĂ. Preţurile gazelor au crescut cu 50% după conflictul din Orientul Mijlociu. Qatar a fost nevoit să îşi oprească producţia după atacurile iraniene Ziarul Financiar
16:45
Discuţii destul de tensionate în privinţa legii bugetului: La şedinţa de luni a coaliţiei nu s-a ajuns la o înţelegere, urmând ca liderii partidelor să revină miercuri Ziarul Financiar
16:45
Simţi că ritmul actual de muncă te copleşeşte? Află care sunt modalităţile care te pot ajuta să îţi organizezi săptămâna mai eficient la job, dar şi să fii mai productiv Ziarul Financiar
16:15
Konstantinos Mavros, CEO, PPC Renewables: Suntem în mijlocului procesului de a crea un nou sistem economic, Powertech. Electrificarea este calea. Aceasta nu este o creştere ciclică, ci o schimbare structurală profundă Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie, în Bucureşti şi a adunat circa 80 de vor­bitori, interni şi intenaţionali, pe parcursul a trei zile de dezbateri.
16:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 994 milioane lei prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6.08% şi 6,64% pe an Ziarul Financiar
16:15
Distrigaz Sud Reţele, parte a grupului francez ENGIE, are un nou director general, Laurent Hubert, care a lucrat timp de 20 de ani în cadrul Gaz Réseau Distribution France Ziarul Financiar
16:00
De la hub IT la Hub AI. Cum poate face România saltul către tehnologia viitorului ? Mihai Condiş, country Manager, heads of România studios, Cognizant: E important ca sectorul IT să treacă printr-o transformare, adică să înveţe ce poate face AI-ul şi să îşi lărgească spectrul de cunoştinţe tehnice VIDEO Ziarul Financiar
15:15
Până la nivelul de 10 lei pe litru, preţul carburantţilor se menţine la circa 8 lei pe litru. Ministrul Energiei: Este o piaţă internaţională, dar am luat măsuri pentru a limita efectele negative
Acum 6 ore
15:00
Rusia critică agresiunea directă împotriva Iranul şi anunţă contact permanent cu Teheranul Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetăţeni în Emiratele Arabe Unite Ziarul Financiar
15:00
Francezii de la Carrefour au agreat să vândă operaţiunile din Romania la super discount. Dedeman a făcut un „super deal”, s-a angajat să plătească un multiplu de doar 4,8x EBITDA, la mai puţin de jumătate faţă de media Europei Ziarul Financiar
14:45
George Panainte, Altamira Software: Lucrăm la soluţii software pentru clienţi din utilităţi şi telecom, dar planul pe termen mediu este să devenim o companie de produs. Am dezvoltat deja soluţia AI MessageCraft şi vizăm atragerea unei finanţări pentru un nou produs propriu Ziarul Financiar
Altamira Software, o companie locală fondată de George Panainte după 12 ani de experienţă în corporaţie, furnizează în prezent servicii de dezvoltare software, aplicaţii mobile, web şi integrări de inteligenţă artificială pentru clienţi din industrii precum utilităţi, telecom, educaţie şi comerţ, dar a început să dezvolte şi aplicaţii proprii.
14:30
Voluntariat în Austria: care sunt oportunităţile care te aşteaptă anul acesta Ziarul Financiar
14:30
Lovitură pentru industria auto chineză: Profitul gigantului BYD se prăbuşeşte, - 41% în februarie, marcând a şasea lună consecutivă de scăderi, în timp ce rivalii săi câştigă teren Ziarul Financiar
14:30
Iranul schimbă tactica şi transformă conflictul într-un război de uzură: Valuri nesfârşite de rachete şi drone lovesc regiunea într-o strategie calculată pe termen lung Ziarul Financiar
14:15
Semnal negativ din agricultură: după mai mulţi ani în care numărul de insolvenţe a scăzut, 2026 ar putea aduce un nou record negativ: „Agrobusinessul este în colaps total“ Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus în domeniul agricul­turii, silvi­culturii şi pescuitului 250 de com­panii intrate în insol­venţă, cel mai scăzut număr din ultimii cinci ani şi unul dintre cele mai reduse din ultimul dece­niu, conform datelor de la Registrul Comerţului. Anul 2026 însă ar putea aduce o nouă creştere a numărului de insolvenţă, mai ales în agricultură, după ce mai multe firme au cerut începerea acestei proceduri sau intrarea în concordat preventiv.
14:15
Eşti student în Bucureşti şi vrei să îţi arăţi skill-urile în domenii precum business tech sau sustenabilitate? Atunci Studentul Anului, concurs organizat de Asociaţia Studenţească VIP România, este pentru tine şi îţi poate aduce premii în bani, internship-uri plătite sau stagii de practică Ziarul Financiar
14:00
(P) Dinamica economică europeană: Impactul politicilor monetare asupra schimburilor comerciale regionale Ziarul Financiar
14:00
Cine va conduce Iranul după Khamenei? Bătălia pentru putere de la Teheran intră într-o fază critică după eliminarea liderilor-cheie ai regimului Ziarul Financiar
14:00
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au scăzut uşor în februarie faţă de luna ianuarie, la 79,6 mld. euro. Rezervele valutare s-au situat la 65 mld. euro Ziarul Financiar
13:45
Reţeaua Froo, lansată de grupul polonez Zabka, intră în Braşov, Craiova şi Ploieşti şi depăşeşte 190 de magazine în România, accelerând expansiunea naţională Ziarul Financiar
13:45
ZF Live. Daniel Nedelcu, TotalSoft: Avem în plan să majorăm ponderea veniturilor de pe pieţele externe de la 30% la 70% din cifra de afaceri. Compania a raportat o cifră de afaceri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% pentru 2025 Ziarul Financiar
TotalSoft, compania românească de software deţinută de grupul turc Logo Technology, pregăteşte o reaşezare a modelului de business care vizează inversarea ponderii veniturilor din pieţele internaţionale de la puţin peste 30% la 70% din cifra de afaceri totală. Compania, care a raportat venituri de 40 mil. euro în 2024 şi estimează o creştere de minimum 20% în 2025, construieşte echipe locale pe trei pieţe prioritare.
13:30
Froo intră în Braşov, Craiova şi Ploieşti şi depăşeşte 190 de magazine în România, accelerând expansiunea naţională Ziarul Financiar
13:15
Analiza de luni. Airbnb, colacul de salvare al oraşelor mici şi mina de aur a marilor centre urbane. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală. Au devenit cutiile cu chei simbolul unei pieţe care scapă tot mai mult de sub control? Ziarul Financiar
Un oraş mic de provincie, cu istorie în industria extractivă şi prelucrătoare, este astăzi depopulat şi cu puţine per­spective de viitor. Orşova, oraşul aflat la Cazanele Dunării, mai are doar 8.500 de locuitori în cifrele oficiale, restul au plecat pentru un trai mai bun şi mai multe oportunităţi. Ce mai au cei rămaşi?
Acum 8 ore
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situaţia de penurie Ziarul Financiar
13:00
România va activa, alături de alte state membre UE, mecanismul civil european pentru repatrierea cetăţenilor din Orientul Mijlociu. În această seară ajung la Bucureşti cetăţeni români din Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt Ziarul Financiar
13:00
Samsung anunţă suport pentru comunicaţii prin satelit pe smartphone-urile Galaxy, inclusiv seria S26, şi o colaborare cu grupul Vodafone pentru teste Ziarul Financiar
Samsung Electronics a anunţat extinderea suportului pentru comunicaţii prin satelit pe mai multe modele de smartphone-uri Galaxy, inclusiv recent lansata serie Galaxy S26, prin parteneriate cu operatori de telecomunicaţii din America de Nord, Europa şi Japonia.Funcţiile de comunicare prin satelit sunt concepute pentru a asigura conectivitate în situaţii de urgenţă şi comunicare de bază atunci când reţelele mobile terestre nu sunt disponibile. Potrivit Samsung, compania susţine aceste funcţii pe anumite dispozitive premium din seria Galaxy şi din seria Galaxy A încă din 2025, iar numărul de modele compatibile este extins treptat.
13:00
Elena Ungureanu, VISA România. Cum va arăta portofelul nostru peste zece ani: asistent financiar personal Ziarul Financiar
13:00
Haos pe cerul Orientului Mijlociu: Mai multe avioane de vânătoare americane se prăbuşesc în Kuweit, după ce piloţii s-au catapultat în ultimul moment Ziarul Financiar
12:45
Grupul Vodafone semnează un acord cu Amazon Leo pentru a conecta prin satelit staţiile de bază mobile din zone izolate, în Europa şi Africa, cu prima implementare aşteptată în 2026 Ziarul Financiar
Grupul britanic Vodafone a semnat un acord cu Amazon Leo - reţeaua de sateliţi pe orbită joasă (LEO) a gigantului american Amazon - pentru conectarea prin satelit a staţiilor de bază 4G şi 5G din zone greu accesibile la reţeaua centrală a operatorului, în Europa şi Africa, potrivit unui comunicat al grupului de telecomunicaţii.
