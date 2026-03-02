Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit surse de finanțare pentru măsurile sociale. Ce s-a vorbit despre bugetele locale SURSE

17:50

Mii de zboruri au fost anulate la nivel global, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, după ce conflictul militar dintre SUA și Israel și Iran a determinat închiderea unor spații aeriene-cheie din Orientul Mijlociu. Principalele hub-uri din Golf, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, și-au suspendat operațiunile pentru mai multe zile, în ceea ce analiștii descriu drept cel mai grav haos din aviație de la pandemia de Covid-19. Perturbările se extind din Asia până în Europa și America de Nord, afectând atât zborurile comerciale, cât și piețele financiare și prețul petrolului.