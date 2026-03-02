Real Madrid a făcut anunțul despre accidentarea lui Kylian Mbappe
Gazeta Sporturilor, 2 martie 2026 20:50
Kylian Mbappe (27 de ani), starul lui Real Madrid, a ajuns luni la Paris pentru investigații medicale din cauza accidentării pe care a suferit-o la genunchi. În acest moment nu este luată în calcul o intervenție chirurgicală. Clubul din Spania a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat oficial.Atacantul suferă de la finalul anului trecut de o leziune a ligamentului extern la genunchiul stâng. ...
Acum 30 minute
20:50
Kylian Mbappe (27 de ani), starul lui Real Madrid, a ajuns luni la Paris pentru investigații medicale din cauza accidentării pe care a suferit-o la genunchi. În acest moment nu este luată în calcul o intervenție chirurgicală. Clubul din Spania a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat oficial.Atacantul suferă de la finalul anului trecut de o leziune a ligamentului extern la genunchiul stâng. ...
20:50
Marcel Pușcaș are o favorită-surpriză la titlu și spune de ce Dinamo iese din calcule: „Dacă ai un lider precum Cîrjan...” # Gazeta Sporturilor
Fost internațional și conducător în fotbalul românesc, Marcel Pușcaș (65 ani) a vorbit despre subiectele zilei, ieșirea FCSB din peisajul play-off-ului și cine ar fi, în opinia sa, principala candidată la titlu.Pușcaș crede că FCSB a ratat prezența în play-off fiindcă „acolo n-au avut grijă la transferuri și mai ales la calitatea jucătorilor, pe posturile deficitare. ...
Acum o oră
20:30
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, l-a lăudat pe Ianis Tarbă (19 ani) și a oferit detalii despre Adrian Mazilu (20 de ani), care nu a fost folosit cu FC Argeș, scor 0-1.Adus în iarnă, Tarbă a intrat în minutul 66 al meciului cu FC Argeș, în locul lui Armstrong. A fost debutul la Dinamo pentru jucătorul trecut prin La Masia, academia Barcelonei.Tarbă a fost preferat de Kopic în detrimentul lui Adrian Mazilu, care a prins doar o oră pe teren în 2026. ...
20:20
Decizie-surpriză! Fiica lui Andrei Nicolescu va intona imnul României la meciul naționalei # Gazeta Sporturilor
Surpriză pentru Eva (17 ani), fiica lui Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Tânăra artistă va intona imnul la meciul naționalei de fotbal feminin a României la meciul cu Moldova. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal (FRF) prin intermediul unui comunicat oficial.România - Moldova se joacă marți, 3 martie, începând cu ora 18:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în preliminariile Campionatului Mondial.FOTO. ...
20:20
Cristi Chivu a pus ochii pe un portar de top din Premier League » Inter are însă concurență puternică din Italia # Gazeta Sporturilor
Inter caută un portar pentru sezonul viitor, în condițiile în care aproape sigur nu-i va prelungi contractul lui Yann Sommer. Pe lista liderului din Serie A se află doi goalkeeper din campionatul Angliei, pe lângă numele lui Guglielmo Vicario (Tottenham) apărând mai nou cel al lui Alisson Becker, titularul lui Liverpool.Inter a început deja căuturile pentru a împrospăta compartimentul defensiv în sezonul viitor și Cristi Chivu va începe chiar din spate de tot. ...
Acum 2 ore
20:00
Tottenham, amendată drastic de UEFA după ce 3 suporteri au folosit salutul nazist la meciul din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
UEFA a amendat-o pe Tottenham și a impus o interdicție suspendată de vânzare a biletelor pentru meciurile din deplasare, în urma saluturilor naziste făcute de 3 suporteri londonezi către fanii lui Eintracht Frankfurt, la meciul disputat în ultima etapă a grupei Ligii Campionilor, câștigat de Spurs cu scorul de 2-0. ...
19:40
Prezentat oficial în fața fanilor lui Dinamo, George Pușcaș mai are de așteptat până la debutul în tricoul roș-albilor. Atacantul de 29 de ani va putea juca abia după pauza pentru meciurile echipelor naționale, de la finalul lui martie.Fostul atacant de la Bodrumspor va fi apt pentru ultimele 8 etape de play-off. Pușcaș nu a mai jucat de pe 1 iunie 2025, când prinde o repriză cu Bașakșehir, în campionatul Turciei. ...
19:30
Cum vrea Cesc Fabregas să-l învingă pe Cristi Chivu în semifinale » De la cine s-a inspirat antrenorul lui Como! # Gazeta Sporturilor
Inter și Como se vor înfrunta de trei ori în următoarele șapte săptămâni. Va fi un prilej de revanșă pentru Cesc Fabregas în fața lui Cristi Chivu, după eșecul la scor (0-4) de la Milano din turul campionatului, duelul de „Giuseppe Sinigaglia” programat marți seară, în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. ...
19:30
Dinamo s-a despărțit în această iarnă de Stipe Perica (30 de ani). Vârful croat și-a găsit repede angajament și a bătut palma cu Neftchi Fargona, formație din Uzbekistan. Acesta a debutat cu gol în weekend pentru noua echipă.„Câinii” au renunțat la serviciile lui din cauza randamentului scăzut și l-au legitimat pe George Pușcaș (29 de ani). Acesta ar urma să debuteze peste o lună. ...
19:10
Andrei Nicolescu a anunțat „două vești proaste” la Dinamo: „E rău, merge în cârje” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit ultimele amănunte despre Mamadou Karamoko (26 de ani, atacant) și Andrei Mărginean (24 de ani, mijlocaș central).Karamoko a jucat 52 de minute cu FC Argeș, scor 0-1, părăsind terenul accidentat. Problema medicală nu i-a permis încă să efectueze un RMN, zona afectată fiind prea inflamată. Nicolescu estimează că principalul „vârf” al „câinilor” în acest moment ar putea lipsi 8 săptămâni. ...
19:10
Transfer spectaculos în Liga Națională! Un fost campion din NBA va juca în România, la medaliata cu bronz a stagiunii 2024-2025 # Gazeta Sporturilor
CS Vâlcea 1924, medaliata cu bronz a stagiunii 2024-2025, a reușit un transfer important pentru actualul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Este vorba de Bryn Forbes (32 de ani), campion în NBA alături de San Antonio Spurs și baschetbalist cu peste 450 de meciuri în liga nord-americană de baschet. ...
19:10
Pep Guardiola și-a ales noua țintă, iar Manchester City a pregătit o ofertă de 70 de milioane de lire sterline # Gazeta Sporturilor
Manchester City pregătește transferul fundașului dreapta Tino Livramento (23 de ani) de la Newcastle, iar oferta „cetățenilor” este de 70 de milioane de lire sterline. Pep Guardiola (55 de ani) l-a dorit pe tânărul fotbalist și înaintea acestui sezon, însă negocierile s-au oprit rapid.Pep Guardiola s-a confruntat cu numeroase probleme în defensivă în acest sezon, iar tehnicianul iberic l-a reprofilat pe mijlocașul Matheus Nunes (27 de ani) pe postul de fundaș dreapta. ...
Acum 4 ore
18:50
18:50
18:50
Revoluție la FCSB! Gigi Becali taie în carne vie: „Aduc ȘAPTE jucători! Pe el îl iau împrumut până la vară” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a făcut declarații în fața palatului din Aleea Alexandru, a doua zi după ce echipa lui a ratat calificarea în play-off. Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat șapte transferuri pentru a schimba fața echipei.Cu primul fotbalist a bătut deja palma. ...
18:40
Gică Popescu, președintele Farului, a lansat un atac dur la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile președintelui CCA privind deciziile controversate luate la partida pierdută de constănțeni cu CFR Cluj, scor 1-2.Au fost două momente din meci explicate de Vassaras. Primul, cea din minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins, în careul gazdelor, la un duel aerian. ...
18:40
Leo Grozavu, DEMIS de la Botoșani » Cine este principala variantă de înlocuitor # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani) a fost demis de la FC Botoșani după ce moldovenii au ratat accederea în play-off în acest sezon de Superliga.Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, primul nume pe lista de înlocuitori a lui Valeriu Iftime este Marius Croitoru (45 de ani), o mai veche cunoștință a botoșănenilor. ...
18:30
„Toate se vorbesc pe la spate” » Dezvăluiri din tenis de la o jucătoare care și-a anunțat retragerea la 25 de ani: „Am fost numită «maimuță» și «transgender»” # Gazeta Sporturilor
În 14 februarie, Destanee Aiava (25 de ani, 457 WTA) a anunțat, printr-un mesaj foarte dur, că își va încheia cariera în acest an, afirmând că în spatele „așa-ziselor valori de clasă și cavalerism” se află „o cultură rasistă, misogină, homofobă și ostilă oricui nu se potrivește tiparului”. Între timp, sportiva din Australia a dat mai multe interviuri în care și-a explicat decizia și a dezvăluit mai multe situații prin care a trecut. ...
18:20
Lovitură pentru Drăgușin » Clauza din contracte care îi afectează pe jucători dacă Tottenham retrogradează! # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (24 de ani) poate suferi atât consecințe sportive, cât și financiare, în cazul nefericit în care Tottenham n-ar reuși să rămână în Premier League. Potrivit presei engleze, există în angajamentele tuturor jucătorilor lui Spurs penalizări drastice, care, în majoritatea cazurilor, merg și până la 50% din salariu!Demiterea lui Thomas Frank nu a schimbat situația gravă de la Tottenham, care a pierdut duminică al doilea derby londonez la rând, 1-2 cu ...
18:10
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a avut un mesaj dur pe rețelele de socializare, după ce Kyros Vassaras, șeful CCA, a explicat fazele controversate de la meciul ardelenilor cu Farul, scor 2-1.Constănțenii au acuzat arbitrajul lui Florin Andrei și au cerut două penalty-uri. Mai întâi, în minutul 69, Matei Ilie l-a lovit pe Marins cucapul, în careul ardelenilor, după un duel aerian. ...
18:10
Victor Pițurcă a dezvăluit dialogul cu Gigi Becali înainte ca FCSB să rateze play-off-ul: „Vine cu idei din astea când are cuțitul la os” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a avut o intervenție în direct la TV în care a comentat parcursul dezastrous traversat de FCSB în acest sezon, după ce campioana ultimelor ediții din Superliga nu a reușit să se califice în play-off. ...
18:10
Dorinel Munteanu o „înțeapă” pe FCSB: „Nu m-a surprins! Să se obișnuiască și ei” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu U Cluj, în „sferturile” Cupei României Betano. Partida a fost programată marți, 3 martie, începând cu ora 19:00.Acesta a explicat că va utiliza cei mai buni fotbaliști pe care îi are la dispoziție și va respecta competiția. Se așteaptă la un meci complicat, însă Hermannstadt va forța calificarea în semifinalele competiției. ...
17:50
Fostul lider de la FCSB anticipează „cutremurul” din vară: „Trebuie o discuție!” # Gazeta Sporturilor
Sorin Paraschiv, fost campion cu FCSB, a comentat situația în care a ajuns fosta lui echipă.În premieră de la apariția acestui format, FCSB a ratat calificarea în play-off, cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat. Sorin Paraschiv a comentat pentru GSP.ro situația în care e fosta lui echipă, explicând ce s-a greșit de-a lungul acestui an. ...
17:40
Fratele unei vedete din Euroligă a dispărut în Chicago! Mai mulți baschetbaliști din naționala Franței cer ajutor pentru găsirea acestuia # Gazeta Sporturilor
Elijah Hoard (23 de ani), fratele lui Jaylen Hoard, jucător în Euroligă, la Maccabi Tel Aviv, a dispărut vineri, 27 februarie, când trebuia să se îmbarce într-un avion pentru a se întoarce din Statele Unite ale Americii în Franța. În cursul zilei de luni, 2 martie, frații lui Elijah au postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, cerând ajutor pentru a-l găsi pe fostul baschetbalist al lui ASVEL Villeurbane. ...
17:30
Dennis Politic (25 de ani), extrema stânga de la Hermannstadt, nu va juca împotriva celor de la FCSB în play-out, după cum a declarat Claudiu Rotar, acționarul echipei sibiene.Politic a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt până la vară. Jucătorul cumpărat de la Dinamo cu un milion de euro în mercato estival din 2025 a bifat 5 partide pentru sibieni și a reușit un assist. ...
17:20
Ianis Zicu a numit favoritele la titlu » Surpriză! Ce echipă a sărit din schemă antrenorul Farului # Gazeta Sporturilor
Ultimele patru adversare ale celor de la Farul Constanța sunt și principalele favorite la titlu, conform bookmakerilor: Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR Cluj, iar Ianis Zicu, tehnicianul „marinarilor” o exclude pe una dintre acestea din bătălia pentru campionat.Dobrogenii au obținut succese en fanfare cu oltenii și giuleștenii, 4-1, respectiv 3-1, însă au cedat în fața celor de la Dinamo, 2-3, și CFR Cluj, 1-2. ...
Acum 6 ore
16:40
FCSB a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 4-2. Arădenii își rataseră deja șansele matematice la play-off, exact ca și formația roș-albastră. În urma meciului, Alexandru Meszar, omul care se ocupă de „Bătrâna Doamnă”, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor, despre situația echipei sale.UTA Arad s-a luptat la play-off, însă formația din Vestul țării nu a reușit să prindă un loc în top șase. ...
16:40
„Abia mă puteam mișca. Am slăbit 6 kilograme” » Calvarul unui jucător de la Grenoble care s-a infectat după o accidentare pe teren sintetic # Gazeta Sporturilor
Sam Davies (32 de ani), jucătorul galez de rugby legitimat la Grenoble, a dezvăluit pe rețelele de socializare faptul că a suferit o accidentare cel puțin ciudată: s-a infectat cu un stafilococ care i-a atac adductorii și osul. El a transmis că s-a infestat cu stafilococul în urma unui meci jucat pe un teren sintetic. Bacteria i-a provocat dureri mari pe care le-a catalogat ca fiind cele mai mari din viața lui. ...
16:30
Fundașul lui Arsenal, Riccardo Calafiori (23 de ani, fundaș stânga), speră să se întoarcă într-o zi la AS Roma, clubul de la care a pornit în fotbalul mare. Internaționalul italian este un produs al academiei „lupilor”, dar nu a reușit să se impună la prima echipă și a fost vândut inițial la Basel, în Elveția, apoi la Bologna, iar din 2024 este jucătorul lui Arsenal. ...
15:50
„Sinucidere curată!” » Raul Rusescu a cerut o REVOLUȚIE la FCSB: „Luați-i pe ei doi din Superliga!” # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu, 37 de ani, a fost invitat luni la GSP Live, la o zi după ce FCSB a ratat matematic play-off-ul Superligii. Fostul atacant al naționalei solicită modificări majore în efectivul campioanei. Dublu campion al României în roș-albastru, în 2013 și 2015, Rusescu a condamnat mai ales parcursul FCSB din 2026, an în care bucureștenii au pierdut 3 jocuri de campionat: 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu CFR Cluj, 0-1 cu Universitatea Craiova. Au părăsit și Cupa României. ...
15:50
Vassaras A DESECRETIZAT dialogul dintre arbitri la Farul - CFR Cluj: „Nu, nu! E pentru apărare!” # Gazeta Sporturilor
Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea lui Kyros Vassaras, a publicat o serie de explicații de la cel mai controversat meci al rundei a 29-a din Superligă, Farul – CFR Cluj 1-2.Într-o analiză postată pe site-ul FRF, grecul Kyros Vassaras a analizat cele două faze din duelul de la Ovidiu, în care formația gazdă a cerut penalty. În ambele situații, arbitrul Florin Andrei nu a dictat lovitură de pedeapsă, iar șeful CCA a explicat că acesta a luat decizia corectă. ...
15:40
Dinamo și-a găsit pivot pentru sezonul următor! Handbalist dintr-o națională de top # Gazeta Sporturilor
Pivotul portughez Victor Iturriza (35 ani) va juca din sezonul viitor la Dinamo București.Dinamo a început să-și completeze lotul pentru sezonul viitor, iar primul jucător de top care a semnat cu campioana Românei este portughezul de origine cubaneză, Victor Iturriza. Surse apropiate clubului Dinamo au confirmat pentru GSP că Victor Iturriza va juca în următoarele două sezoane pentru formația campioană. ...
15:40
Ricardo Matos (25 de ani) a marcat golul victoriei pentru FC Argeș, în duelul cu Dinamo București, scor 1-0, și i-a dus pe piteșteni în play-off. Prin această reușită, atacantul a lăsat-o pe FCSB în play-out.La finalul meciului, portughezul a fost chestionat despre gol, dar și despre situația formației roș-albastre. Acesta nu a vorbit foarte mult despre FCSB, dar a explicat că trebuie să revadă golul pe care l-a înscris în poarta celor de la Dinamo.VIDEO. ...
15:20
15:20
15:20
15:20
15:10
Acum 8 ore
15:00
Florin Bratu, blocat! A bătut palma cu Metaloglobus, dar CS Dinamo nu-l lasă să plece # Gazeta Sporturilor
Dorit de Metaloglobus, ultima clasată din Superligă, Florin Bratu (46 de ani) va continua la CS Dinamo, formație din Liga 2 fără drept de promovare.Metaloglobus, nou promovată în prima divizie, a anunțat azi despărțirea de Mihai Teja. Favoritul bucureștenilor era Florin Bratu, dar „Mitraliera” va rămâne la clubul care aparține de Ministerul de Interne. ...
15:00
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm” # Gazeta Sporturilor
Impresar cu proprietăți și interese imobiliare în Dubai (Emiratele Arabe Unite), Anamaria Prodan a fost întrebată de GSP dacă are vești de la fața locului privind escaladarea războiului dintre America și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă. În vârstă de 53 de ani, impresarul a bagatelizat situația, în ciuda imaginilor grave care vin din țara respectivă. ...
14:50
Real Madrid - Getafe și cele mai tari meciuri ale zilei, analizate la Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Cele mai tari dueluri ale zilei au fost analizate la Breaking Bets. Printre acestea se numără partida Real Madrid - Getafe, din La Liga, dar și jocuri din Superliga României și Serie A. Etapa cu numărul 29 din campionatul intern se încheie azi cu meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar confruntările Pisa - Bologna și Udinese - Fiorentina închid etapa a 27-a din Serie A. ...
14:50
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide, Unirea Slobozia – Rapid și Omonia – Apollon.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
14:50
14:50
Secundul lui Ruben Amorim dă vina pe jucători pentru dezastru: „N-au aplicat ideile noastre” # Gazeta Sporturilor
Adelio Candido, secundul lui Ruben Amorim, a vorbit pentru cotidianul A Bola despre eșecul staff-ului portughez la Manchester United. De la demiterea sa, pe 5 ianuarie, în urma unui 1-1 cu Leeds, Ruben Amorim n-a scos un cuvânt despre cele 14 luni petrecute la Manchester United. A făcut-o în schimb secundul său, Adelio Candido. ...
14:40
Miodrag Belodedici explică prăbușirea FCSB și își „taxează” foștii rivali: „Dinamo nu are nicio șansă la titlu” # Gazeta Sporturilor
Miodrag Belodedici, 61 de ani, singurul român cu două trofee de Liga Campionilor în palmares, alături de Steaua București și Seaua Roșie Belgrad, a identificat pentru Gazeta Sporturilor motivele din spatele ratării play-off-ului de către FCSB, invocând concentrarea celorlalte echipe în meciurile cu roș-albaștrii, dar și caracterul previzibil al stilului de joc.Odată cu aflarea componenței play-off-ului, „Belo” a prefațat și lupta la titlu. ...
14:40
Noapte de coșmar pentru fotbalistul din Arabia Saudită » S-a ascuns sub scări după ce a auzit explozii: „Nu a dormit deloc” # Gazeta Sporturilor
Atacul Israelului și al SUA asupra Iranului a afectat și lumea sportului, meciurile și evenimentele fiind anulate sau amânate. Fotbaliștii iranieni chiar iau în considerare boicotarea Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc și în Statele Unite ale Americii. Ondrej Duda (31 de ani) și Marek Rodak (29 de ani), colegi de club la Al-Ettifaq și la naționala Slovaciei, trec prin momente dificile din cauza escaladării situației din Orientul Mijlociu. ...
14:40
Costumul în care iubita lui Jake Paul a făcut senzație s-a vândut pentru o sumă incredibilă » Ce face Jutta Leerdam cu banii # Gazeta Sporturilor
Costumul olimpic de patinaj al Juttei Leerdam în care aceasta a cucerit aurul olimpic a fost vândut la licitație pentru nu mai puțin de 195.000 de euro. Surprinzător, deoarece cu doar câteva ore înainte de termenul limită, cea mai mare ofertă era de 9.000 de euro. Războiul brusc al ofertelor a generat speculații. Costumul lui Leerdam a fost scos la licitație pentru o sumă de doar 9.000 de euro și a fost vândut cu 195.000. Dintre aceștia, 150. ...
14:30
Dinamo a fost învinsă de FC Argeș, scor final 0-1, în penultima rundă a campionatului regulat din Superliga. Chiar dacă formația lui Zeljko Kopic a avut inițiativa, posesia și, în anumite momente, impresia controlului, piteștenii au funcționat metodic și matur în partida care le-a asigurat calificarea în play-off. ...
14:30
Tenismenii blocați în Dubai și-au făcut planul de evadare » Ultimele speranțe că ar mai putea ajunge la Indian Wells # Gazeta Sporturilor
Tenismenii ruși Daniil Medvedev (30 de ani, locul 11 ATP) și Andrey Rublev (28 de ani, locul 17 ATP) au deja un plan de evadare conturat pentru a scăpa din zona de conflict din Dubai, unde totul se află sub tensiune de trei zile încoace. Strategia acestora implică o călătorie cu mașina până în Oman, unde un avion privat îi așteaptă pentru a-i transporta în cursul dimineții de marți. ...
