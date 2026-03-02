În mijlocul războiului, Iran a luat decizia în privința participării la Campionatul Mondial

15:20

Dacă ai animale de companie sau dacă locuiești într-o zonă cu multă vegetație, probabil că știi cât de neplăcută poate fi o infestare de purici. Aceste insecte minuscule se înmulțesc extrem de rapid și pot transforma o problemă aparent minoră într-un coșmar în câteva săptămâni. Dezinsecția puricilor nu este ceva ce trebuie amânat - cu cât acționezi mai repede, cu atât mai ușor scapi de ei. ...