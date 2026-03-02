România, victorie impresionantă în fața Portugaliei, în cursa spre Campionatul Mondial! Cu Mihai Silvășan descalificat înainte de pauză, tricolorii au evoluat excelent

20:20

Inter caută un portar pentru sezonul viitor, în condițiile în care aproape sigur nu-i va prelungi contractul lui Yann Sommer. Pe lista liderului din Serie A se află doi goalkeeper din campionatul Angliei, pe lângă numele lui Guglielmo Vicario (Tottenham) apărând mai nou cel al lui Alisson Becker, titularul lui Liverpool.Inter a început deja căuturile pentru a împrospăta compartimentul defensiv în sezonul viitor și Cristi Chivu va începe chiar din spate de tot. ...