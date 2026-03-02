Starul din Ted Lasso dă probe la un club de fotbal

17:40

Elijah Hoard (23 de ani), fratele lui Jaylen Hoard, jucător în Euroligă, la Maccabi Tel Aviv, a dispărut vineri, 27 februarie, când trebuia să se îmbarce într-un avion pentru a se întoarce din Statele Unite ale Americii în Franța. În cursul zilei de luni, 2 martie, frații lui Elijah au postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, cerând ajutor pentru a-l găsi pe fostul baschetbalist al lui ASVEL Villeurbane. ...