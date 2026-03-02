Ucraina lovește decisiv apărarea aeriană rusă. Radar-cheie distrus pe frontul din Zaporojie
Adevarul.ro, 2 martie 2026 22:00
Forțele ucrainene au distrus o stație radar rusă esențială, cunoscută sub numele de „Kasta”, în zona Zaporojie, a anunțat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.
Acum 15 minute
22:00
Tensiuni la vârful Coaliției. Replici tăioase între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor: „Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul” # Adevarul.ro
Un scandal de proporții a zguduit luni seara Coaliția de guvernare, într-o ședință care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru închiderea bugetului pe 2026, dar care s‑a transformat într-un schimb dur de replici și acuzații.
22:00
Ucraina lovește decisiv apărarea aeriană rusă. Radar-cheie distrus pe frontul din Zaporojie # Adevarul.ro
Acum o oră
21:30
Decizii majore în PNL: Plan de evacuare pentru românii din zonele de conflict și ultimele detalii despre „bugetul echilibrat” | Surse # Adevarul.ro
În ședința BPN de astăzi, PNL a abordat validarea ministrului Educației, situația românilor blocați în zonele de conflict și pregătirea bugetului pe 2026.
21:30
Ministrul Energiei anunță cât vor plăti pentru gaze consumatorii casnici din România după liberalizarea pieței # Adevarul.ro
Guvernul se pregătește să adopte noul mecanism de liberalizare a pieței gazelor. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune la cât se ridică maximul pe care românii îl vor plăti pentru consumul casnic.
Acum 2 ore
21:00
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu.
20:45
Patru români, arestați după ce au bătut un YouTuber în Roma. Trei au fost prinși în Finlanda, iar unul în România # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au anunțat arestarea a patru cetățeni români suspectați că ar fi participat la un atac violent asupra YouTuber‑ului Simone Ruzzi, cunoscut online ca Cicalone.
20:45
Avioane americane misterioase, surprinse la Sofia: autoritățile bulgare neagă orice legătură cu Iranul # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare evită să ofere detalii despre mai multe imagini video recente în care apar avioane militare americane decolând de pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia.
20:30
Declarația pentru care Pavel Bartoș a fost taxat dur: ce a spus despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” # Adevarul.ro
Pavel Bartoș, prezentatorul emisiunii „Românii au talent”, a fost criticat dur în mediul online după ce a făcut o declarație referitoare la o concurentă care primise „Golden Buzz”.
20:30
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale # Adevarul.ro
Căderea unora dintre cei mai temuți lideri ai cartelurilor de droguri nu a fost determinată întotdeauna de operațiuni sofisticate de informații sau de trădări spectaculoase.
20:30
Uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a creat un moment de eliberare pentru mulți iranieni oprimați, dar nu oferă nicio garanție că Washingtonul și Tel Avivul vor fi mulțumiți de ce va urma, relatează CNN.
20:15
Momentul în care doi schiori sunt prinși sub zăpadă, în urma unei avalanșe produse în Bucegi # Adevarul.ro
O avalanșă produsă în Masivul Bucegi a fost surprinsă cu o cameră Insta 360. Imaginile arată momentul în care doi schiori au fost prinși sub plăcile de zăpadă desprinse de pe versant.
Acum 4 ore
20:00
China își reafirmă prietenia cu Iranul și speră să dezvolte relațiile cu statele din Golf pentru a-și păstra „viitorul în propriile mâini” # Adevarul.ro
Ministerul de externe chinez și-a reafirmat luni, 2 martie, prietenia cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin, după ce atacurile americano-israeliene din Teheran.
20:00
„Și pietrele mă cunosc în Ormuz”. Băsescu avertizează asupra scumpirilor globale la petrol # Adevarul.ro
Traian Băsescu spune că blocarea Strâmtorii Ormuz și închiderea unor facilități petroliere majore din Arabia Saudită pot provoca scumpiri semnificative la petrol și combustibili.
19:30
România plătește deja un preț ridicat pentru nivelul scăzut de literație al copiilor, iar efectele se vor vedea tot mai clar în economie, pe piața muncii și în capacitatea de inovare a țării.
19:15
Biroul Politic al PNL s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, și a decis, în unanimitate, nominalizarea rectorului Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.
19:15
Trump: „Iranul avea rachete balistice care să atingă ținte din Europa sau din frumoasa noastră Americă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit luni despre situația din Orientul Mijlociu.
19:00
Băsescu arată ce greșeală a făcut Trump, „din orgoliu”, când a decis atacul asupra Iranului # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că decizia Statelor Unite de a ataca Iranul ar fi trebuit strâns coordonată cu principalii parteneri europeni din NATO.
18:45
Peste 20.000 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în 2026. Câți cetățeni cu drept de vot are România # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat luni că, până pe 28 februarie, 21.552 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în acest an.
18:45
Gardienii Revoluției susțin că au lovit un complex de comunicații al armatei israeliene # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) din Iran a revendicat o lovitură cu rachete și drone asupra orașului Beersheba (Bir as-Sab) din Israel, marcând a 11-a serie de atacuri ale Iranului, potrivit agenției de presă Tasnim.
18:45
Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că statele europene oferă o susținere totală intervențiilor americane direcționate împotriva Iranului.
18:30
Ministerul Justiției a explicat propunerile înaintate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru conducerile PÎCCJ, DNA şi DIICOT.
18:30
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă # Adevarul.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile.
18:15
„Pregătiți-vă pentru condiții spartane”. Mesajul Consulatului Rusiei din Dubai pentru turiștii ruși blocați după închiderea spațiului aerian # Adevarul.ro
Consulatul General al Rusiei din Dubai le-a transmis turiștilor ruși că, în contextul incertitudinii privind redeschiderea spațiului aerian din cazua conflictului din Orientul Mijlociu, este recomandat să își calculeze bugetul „pentru cel puțin o săptămână de ședere”.
18:15
Fostul rival al lui Ilie Năstase l-a luat peste picior pe Cristian Chivu. Antrenorul român, deranjat de cârcotași # Adevarul.ro
Inter Milano este ca și campioana în Italia, dar Cristian Chivu (45 de ani) nu este cruțat de atacuri.
18:15
Alerta la Baza Deveselu, ridicată la nivelul „BRAVO”, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Armata SUA a ridicat nivelul de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO”, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite/Israel și Iran. Este vorba de o măsură care se aplică în prezent tuturor bazelor americane din lume.
Acum 6 ore
18:00
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene.
17:45
Soţia Ayatollahului Khamenei a murit în urma rănilor suferite. Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului # Adevarul.ro
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran - , a murit ca urmare a rănilor suferite.
17:45
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul # Adevarul.ro
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Premierul țării, Pedro Sanchez, condamnă explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului.
17:45
Turcia suspendă zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania. Până când e valabilă măsura # Adevarul.ro
Turcia a decis să suspende zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul Transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de AFP şi Reuters.
17:30
UE discută posibilitatea activării clauzei de apărare mutuală după ce o bază britanică din Cipru a fost lovită de o dronă # Adevarul.ro
UE urmează să discute în curând dacă va activa sau nu clauza sa de apărare mutuală în cazul unei agresiuni după un atac cu drone care a lovit baze britanice din Cipru, unul dintre statele membre UE.
17:30
Pentru americani, România se află pe drumul ce duce spre Orientul Mijlociu. Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a fost folosită mereu în ultimii peste 20 de ani ca punct nodal pentru trupele Statelor Unite.
17:30
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi, a afirmat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
17:30
Iranul amenință cu atacuri asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze britanice din Cipru # Adevarul.ro
Iranul susține că a lansat atacuri cu drone asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze a Forțelor Aeriene Britanice din Cipru.
17:15
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va crește dimensiunea arsenalului său nuclear, invocând amenințările globale și necesitatea consolidării capacităților de descurajare ale țării, relatează The Guardian.
17:00
Român blocat în Abu Dhabi, despre probleme de cazare și coordonare pentru românii blocați în Emirate. Cum organizează Guvernul întoarcerea # Adevarul.ro
Un român blocat în Abu Dhabi a povestit jurnaliștilor despre problemele legate de cazare, accesul la informații oficiale și temerile privind întoarcerea în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
17:00
Elevii din Vrancea blocați în Dubai se aflau într-o călătorie privată și urmau să revină luni la ore. Inspectoratul școlar transmite că se vor alege cu absențe # Adevarul.ro
Elevii blocați în Dubai din cauza conflictului militar din regiune se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean.
16:45
Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Reluarea zborurilor comerciale din Emiratele Arabe Unite aduce un semn de speranță pentru pasagerii afectați de închiderea spațiului aerian din regiune.
16:45
În calculul rece al războiului, Iranul se bazează acum pe noroc. Primele ore ale atacului comun al Statelor Unite și Israelului s-au dovedit catastrofale pentru regimul de la Teheran.
16:30
Mişcarea lui Mihail Hodorkovski, opozantul lui Putin, declarată drept „teroristă” de Curtea Supremă a Rusiei # Adevarul.ro
Curtea Supremă a Rusiei a calificat luni Comitetul anti-război din Rusia (CAR) al opozantului în exil Mihail Hodorkovski drept organizaţie „teroristă”, interzicându-i activităţile în Federaţia Rusă pe fondul represiunii declanşate de Kremlin împotriva vocilor disidente, potrivit France Presse.
16:30
USR îl cheamă pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în Parlament, la Ora Guvernului. Propunerea care a atras critici # Adevarul.ro
Șeful senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunţat, luni, că USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe care îl acuză că a plagiat un proiect de lege al AUR privind plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie.
16:15
Prețurile petrolului ar putea doborî toate recordurile imaginabile din cauza războiului din Iran. Prețurile la gaze din Europa ar putea crește cu 130% # Adevarul.ro
Traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz este în prezent parțial suspendat, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.
16:15
Acorduri pentru pământuri rare şi uraniu între India și Canada: „Nu este vorba doar de reînnoirea unei relaţii” # Adevarul.ro
Liderii Indiei şi Canadei au anunțat că cele două țări au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, marcând o încălzire a relaţiilor dintre ele, relatează AFP.
Acum 8 ore
16:00
Pete Hegseth acuză Iranul că a purtat un conflict „unilateral” aproape cinci decenii: „Nu noi am început acest război, dar sub președinția lui Trump noi îl terminăm” # Adevarul.ro
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat luni că regimul iranian poartă, de 47 de ani, un conflict unilateral împotriva SUA. Într-un briefing al Pentagonului, oficialul a afirmat că nu Statele Unite au început acest război, dar îl vor încheia, potrivit The Guardian.
15:45
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi # Adevarul.ro
Vodafone România și Satellite Connect Europe colaborează pentru implementarea în perspectivă a noii tehnologii satelitare, exercițiile de probă a serviciilor urmând să înceapă în România în următoarele luni.
15:45
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut vertiginos luni, odată cu redeschiderea piețelor după escaladarea conflictului din Iran în weekend, creșterea prețurilor futures la motorină depășind creșterea prețurilor țițeiului, pe măsură ce oferta din Orientul Mijlociu este haotică.
15:45
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie.
15:30
Șeful Intelligence-ului grupării Hezbollah, ucis de Forțele de Apărare ale Israelului. Anunțul IDF despre Hussein Makled # Adevarul.ro
Armata israeliană anunță că Hussein Makled, șeful Serviciului de Informații al grupării Hezbollah, a fost ucis luni, 2 martie.
15:30
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Adevarul.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP.
15:30
Coaliția de guvernare anunță finalizarea bugetului miercuri. Discuții privind prioritățile de finanțare # Adevarul.ro
Liderii coaliției au hotârât luni, 2 martie, în cadrul unei ședințe organnizate la Palatul Victoria, ca proiectul bugetului de stat pe 2026 să fie finalizat miercuri pentru adoptare în ședința Executivului.
15:15
Pakistanul raportează 415 talibani uciși și 46 de bombardamente în Afganistan, în cadrul operațiunii „Furia pentru Adevăr” # Adevarul.ro
Guvernul pakistanez a anunțat că 415 luptători talibani au fost ucişi şi 46 de poziţii de pe teritoriul Afganistanului au fost fost bombardate în cadrul războiului transfrontalier în curs cu Kabulul, denumit oficial Operaţiunea „Ghazb lil Haq” („Furia pentru Adevăr”).
