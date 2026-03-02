Iranul închide Strâmtoarea Ormuz și amenință că va incendia orice navă comercială. Cât rezistă România fără importuri de petrol

16:30

Șeful senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunţat, luni, că USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe care îl acuză că a plagiat un proiect de lege al AUR privind plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie.