Horoscop de dragoste, martie 2026: Nu îți poți nega sentimentele

20:30

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită anchete și explicații urgente după moartea fulgerătoare a unei fetițe de 11 ani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, survenită la numai cinci zile după ce fusese consultată în aceeași unitate medicală și trimisă acasă cu diagnosticul de gripă de tip A. Pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia, FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, solicitând verificări și măsuri imediate.