Horoscop 1 martie 2026 – Astăzi norocul te va însoți
National.ro, 2 martie 2026 05:20
BERBEC În lumea voastră emoțională de astăzi va apărea posibilitatea de a intra într-o relație serioasă cu o persoană care vă va bucura din plin. Pregătește-te pentru pasiune și momente intime de neuitat. TAUR În lumea voastră emoțională de astăzi va apărea posibilitatea de a intra într-o relație serioasă cu o persoană care vă […]
Criza din Iran sporește anxietatea investitorilor și întărește argumentele în favoarea tranzacțiilor cu active sigure, precum titlurile de stat, aurul și francul elvețian. Posibilitatea unei perioade prelungite de turbulențe și efectele în lanț ale creșterii prețurilor petrolului oferă managerilor noi motive pentru a vinde acțiuni și a se orienta către investiții sigure. "Traderii vor adopta […]
19:40
În timp ce Orientul Mijlociu arde, la București se calculează procente, că așa merg lucrurile în lumea asta. Războiul dintre SUA-Israel și Iran a devenit, peste noapte, nu doar un dosar de politică externă, ci o oportunitate internă. Un pretext și, mai ales, o pârghie. În loc de prudență diplomatică, Oana Țoiu se aruncă pe […]
19:00
Finanțatorii ONG-urilor nu mai trebuie ținuți la secret. Parlamentul forțează, din nou, publicarea surselor de bani # National.ro
Parlamentarii au depus un nou proiect de lege pentru a forța ONG-urile să-și publice sursele de finanțare. Inițiatorii arată că structura și imaginea acestor entități private a fost de multe ori utilizată cu rea-credință în scopul obținerii de beneficii pentru persoanele ce controlează activitatea acestora. În fapt, lipsa totală de transparență a așa-zișilor reprezentanți ai […]
18:50
Cu bombardarea Iranului de către SUA și Israel, Donald Trump – autoproclamatul „președinte al păcii" – riscă nu numai să declanșeze tulburări mai ample în Orientul Mijlociu, ci și la nivel global. Se apropie un nou moment Sarajevo, scânteia care a declanșat Primul Război Mondial? Spre deosebire de George W. Bush în 2003, care s-a […]
18:20
Comerțul și tarifele vamale sunt doar partea cea mai vizibilă a globalizării. Cealaltă parte este mai greu de cuantificat, dar probabil mai importantă. Fluxurile transfrontaliere de capital intelectual, servicii de date, investiții și alte tipuri de încasări și plăți au fost de 48 de trilioane de dolari în 2024. Dacă se includ vânzările locale ale […]
18:10
Wayne Rooney a povestit o întâmplare inedită trăită alături de Diego Maradona, într-o seară tensionată pentru el, după eliminarea lui Manchester United din Liga Campionilor. Momentul s-a petrecut în 2013, după returul cu Real Madrid CF din optimile competiției. După 1-1 în tur, Sir Alex Ferguson a decis să-l lase pe Rooney pe bancă la […]
18:10
Iranul ar fi decis să se retragă de la Cupa Mondială din 2026, potrivit presei din Israel, însă anunțul nu a fost confirmat oficial. Postul Canal 12 susține că hotărârea este deja luată și urmează să fie comunicată public, în contextul tensiunilor militare tot mai puternice din Orientul Mijlociu. Semnalele au apărut încă de sâmbătă, […]
17:10
Barajul Mihăileni îi clatină scaunul useristei de la Mediu. Viața a zeci de mii de oameni, în pericol # National.ro
Diana Buzoianu, ministrul userist al Mediului, a refuzat să vină în fața Parlamentului, motivând că are de lucru pe la legislație, ceva, însă amânarea nu-i va salva scaunul. PSD a cerut, deja, demisia acesteia, în urma blocării în instanță, de către ONG-ul Declic, a barajului Mihăileni, punând, astfel, în pericol, viața a zeci de mii […]
16:40
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declanșează un proces formal de succesiune care ar putea avea implicații majore pentru stabilitatea politică a țării, perspectivele sancțiunilor și economia deja tensionată. Khamenei a susținut o „economie de rezistență" pentru a promova autosuficiența în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite , a rămas prudent în ceea […]
16:10
Atacul coordonat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, membru OPEC, riscă să perturbe semnificativ aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu și, într‑un scenariu extrem, ar putea declanșa o recesiune globală. Iranul este al patrulea producător din OPEC, cu puțin peste 3 milioane de barili pe zi în ianuarie. Republica Islamică are ieșire la Marea […]
15:30
Femeia care nu mai are unde să obosească/ Despre roluri, performanță și presiunea de a rămâne „bine” pentru toți # National.ro
Există o formă de oboseală despre care se vorbește puțin: oboseala femeilor care funcționează bine. Care merg la muncă, răspund, organizează, îngrijesc, susțin. Care nu se prăbușesc, nu cer mult și nu creează probleme vizibile. Tocmai de aceea, această oboseală rămâne greu de observat. Pentru multe femei, începutul de martie nu aduce o schimbare reală […]
15:10
Se trag clopotele pentru Comisia Europeană. Tranziția verde va arunca în sărăcie mai mult de jumătate din populația UE # National.ro
Comitetul European al Regiunilor i-a cerut Ursulei von der Leyen să o lasă mai ușor cu tranziția verde accelerată, atrăgând atenția că plata certificatelor de carbon pentru combustibili și încălzirea locuinței va arunca UE într-o sărăcie gravă. În fapt, temerea Comitetului este că o astfel de măsură va însemna sfârșitul Green Deal, dat fiind că […]
15:10
VIDEO Momentul în care s-a anunțat moartea lui Ali Khamenei/ Lacrimi la televiziunea de stat a Iranului # National.ro
Televiziunea publică iraniană, Islamic Republic of Iran Broadcasting, a difuzat un moment dramatic, după ce un prezentator a izbucnit în lacrimi în direct, anunțând moartea liderului Iranului, Ali Khamenei, în urma atacurilor SUA și Israel. Anunțul privind moartea liderului Iranului a fost însoțit de un discurs puternic religios, cu accente elogioase, în care acesta a […]
14:40
Ilie Bolojan „taie” și talentul: Cum a rămas Olimpiada de Coregrafie fără podium sub bagheta austerității # National.ro
În timp ce elevii din liceele de coregrafie se pregătesc de luni de zile pentru olimpiada de pe 3 martie, Ministerul Educației a decis să le facă o „surpriză" de proporții. Cu doar câteva zile înainte de startul evenimentului, pe 27 februarie, a fost aprobat un nou regulament care transformă performanța artistică într-un exercițiu de […]
14:30
Poate că Benjamin Netanyahu nu-și crede norocul. La trei ani după cel mai mare eșec în materie de apărare din istoria Israelului, l-a convins pe Donald Trump să participe la un atac în forță asupra Iranului. Netanyahu a calculat în mod evident că represaliile iraniene nu vor fi prea dăunătoare pentru țara sa. Timpul va […]
14:00
1. Stăm bine. Fronturi peste tot, Planeta e un teren de tenis pe care se servesc și se returnează bombe și drone, iar doamna Țoiu excelează în funcția de ministru de Externe. Cancelariile lumii freamătă, generalii de toate naționalitățile și-au scuturat uniformele de naftalină și se bucură că își pot justifica pensiile, luând decizii. Niște […]
13:50
Abu Dhabi prelungește șederea turiștilor blocați de restricțiile de călătorie. Costurile vor fi suportate de autorități # National.ro
Departamentul de Cultură și Turism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) a transmis, la data de 28 februarie 2026, o notificare oficială către directorii generali ai unităților hoteliere, solicitând prelungirea șederii turiștilor afectați de restricțiile de călătorie. Măsura vine în contextul circumstanțelor actuale care împiedică plecarea unor oaspeți ajunși la data de check-out. Potrivit documentului cu […]
12:00
Tradiții și superstiții de Mărțișor. Motivul pentru care nu e bine să-l aruncăm la gunoi # National.ro
1 Martie marchează, în tradiția românească, începutul primăverii și este una dintre cele mai vechi și mai încărcate simbolic sărbători din cultura populară. Cel mai cunoscut obicei de 1 Martie este oferirea mărțișorului, format dintr-un șnur împletit din fire roșii și albe, la care este prins un mic obiect decorativ. Ce semnificație are șnurul alb-roșu […]
11:40
Vedete din România, prinse în haosul din Dubai. O nouă serie de explozii duminică dimineață # National.ro
Iranul a atacat sâmbătă mai multe țări din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze ale forțelor armate SUA, printre care și destinații precum Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate adesea de vedetele din România. În acest sens, majoritatea companiilor aeriene internaționale au fost nevoite să anuleze zborurile și să închidă spațiul aerian.Vedete precum Bogdan de […]
11:00
Haos pe rutele aeriene! Marile companii își suspendă zborurile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu / 34 de curse anulate și pe Aeroportul Otopeni # National.ro
Aproape un sfert dintre zborurile către Orientul Mijlociu au fost anulate în ziua de sâmbătă și duminică noaptea, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al închiderilor de spațiu aerian. Potrivit datelor furnizate de compania britanică de analiză aviatică Cirium, prezentate de Sky News, 24% dintre cursele programate au fost anulate. Cele mai afectate destinații […]
10:40
Cine l-a trădat pe Ali Khamenei și i-a dezvăluit locația? CIA a obținut informații exacte, iar Israel a grăbit atacul # National.ro
Presa de stat iraniană a confirmat duminică dimineață că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor comise în Iran de Israel și SUA. O declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, citită de mai multe canale de radio de stat, a confirmat că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în […]
10:00
Iran amenință cu „cea mai feroce ofensivă din istorie” după asasinarea lui Ali Khamenei / Trump, mesaj clar după riposta Teheranului # National.ro
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune, după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Gărzile Revoluționare au anunțat că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran". Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, […]
09:40
Prima lună de primăvară aduce nu doar soare și energie nouă, ci și o resetare emoțională pentru multe zodii. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de duminică! Horoscop Berbec Te gândești mult la trecut, Berbec, iar astăzi reușești să pui ordine în gândurile tale. Apar tipare clare și poți descoperi piesa lipsă dintr-o problemă emoțională […]
09:10
Ali Khamenei a murit. Cine va conduce Iranul după moartea liderului suprem / Principalii favoriți # National.ro
Iranul intră într-o perioadă de tranziție după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Conducerea interimară va fi asigurată de trei înalți oficiali ai statului, a anunțat duminică Mohammad Mokhber, unul dintre consilierii acestuia, citat de televiziunea de stat. Acest organism provizoriu de conducere va fi format din președintele Massoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, […]
08:30
Ali Khamenei, ucis de bombardamentele SUA-Israel! Urale puternice pe străzile din Teheran, oamenii aplaudă de la ferestre # National.ro
Ali Khamenei a fost ucis în bombardamenele SUA-Israel de sâmbătă dimineață, a relatat presa de stat iraniană, potrivit BBC. Anterior, informația fusese anunțată de președintele SUA, Donald Trump, pe platforma Truth Social. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național, iar după acest interval se va alege noul lider suprem al țării. Ali Khamenei, […]
01:00
Într-un asalt coordonat, cu numele de cod „Răgetul Leului" (în engleză: Roaring Lion; în ebraică: Mivtza She'aget Hari), Israelul și Statele Unite au bombardat Teheranul și mai multe orașe iraniene, spulberând negocierile diplomatice și împingând Asia de Vest în pragul unui război mai amplu. Sky New a anunțat situația Ayatolahul Kamenei: s-a găsit trupul neînsuflețit […]
23:50
Aeroportul din Dubai este evacuat după ce ar i fost lovit de o dronă. pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri din Terminalul 3 al Aeroportului din Dubai, care arată haos și panică. Localnicii au afirmat pe rețele că o rachetă a lovit clădirea. Cu toate acestea, informațiile nu au fost confirmate oficial. A DRONE […]
22:40
28 de elevi din Vrancea sunt blocați in Dubai, după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite # National.ro
28 de copii din Vrancea sunt în acest moment blocați în Dubai. Elevii au plecat într-o excursie în Dubai în vacanța intersemestrială și sunt însoțiți de doi profesori, iar acum nu pot reveni pentru în România, după izbucnirea conflictului militar. Potrivit Monitorul de Vrancea, este vorba despre elevi din clasele V–XII, care participau la o […
22:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, “nu mai este”, fără a confirma în mod explicit moartea acestuia, şi le-a cerut iranienilor să “iasă în stradă şi să termine treaba”. Netanyahu a mai spus că complexul lui Khamenei a fost distrus, […] The post Netanyahu spune că există semne că liderul suprem iranian Khamenei „nu mai este” first appeared on Ziarul National.
21:20
Iranul a adus războiul în inima uneia dintre cele mai scumpe și bine protejate destinații din lume. Palm Jumeirah, insula artificială-emblemă a Dubaiului, a fost zguduită de explozii și incendii, după ce rachete iraniene au fost lansate în contextul escaladării conflictului regional. În acest moment, mii de români se află în Dubai, fie ca turiști, […] The post VIDEO Iranul spulberă mitul siguranței în Dubai first appeared on Ziarul National.
21:20
SUA și Israel atacă Iranul: Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă # National.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat sâmbătă după-amiază o reuniune a Consiliului Apărării, ca urmare a atacurilor militare lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, urmate de riposte iraniene cu rachete în regiune. În cadrul reuniunii, Orbán a declarat că evenimentele din Iran pot afecta direct sau indirect securitatea Ungariei, inclusiv în […] The post SUA și Israel atacă Iranul: Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă first appeared on Ziarul National.
20:40
Iranul a declanșat un nou val de tensiuni pe piețele internaționale, după ce presa din Israel a relatat că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Decizia are potențialul de a provoca un șoc energetic major, întrucât între 20% și 30% din consumul […] The post Șoc global: Iranul închide artera energetică a lumii first appeared on Ziarul National.
14:20
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat brusc după ce SUA și Israel au lansat lovituri asupra unor obiective din Teheran și din alte orașe iraniene. Iranul a răspuns prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și către baze militare americane din regiune. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau răniți. Atacul SUA […] The post Cum reacționează liderii lumii la atacul SUA în Iran first appeared on Ziarul National.
13:30
SUA și Israel atacă Iranul: zboruri suspendate în lanț spre Tel Aviv, Dubai și Beirut. Companiile aeriene invocă riscuri de securitate # National.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, produce efecte imediate în aviația civilă. Războiul SUA-Israel-Iran devine deja un factor major de instabilitate pentru traficul aerian, după ce mai multe companii europene au anunțat suspendări și anulări de zboruri către destinații-cheie din regiune. Operatori de top au decis […] The post SUA și Israel atacă Iranul: zboruri suspendate în lanț spre Tel Aviv, Dubai și Beirut. Companiile aeriene invocă riscuri de securitate first appeared on Ziarul National.
12:00
Cadavre ale morților de COVID-19, nedescompuse timp de cinci ani. Grecia pregătește deshumări # National.ro
Autoritățile din nordul Greciei au decis deshumarea a aproximativ 150 de cadavre ale unor persoane decedate din cauza COVID-19, după ce s-a constatat că rămășițele nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare. Un alt factor care a determinat această decizie este lipsa spațiului disponibil în cimitirele din Kavala. Cadavrele, înhumate în saci […] The post Cadavre ale morților de COVID-19, nedescompuse timp de cinci ani. Grecia pregătește deshumări first appeared on Ziarul National.
11:40
Orașul Târgu Mureș a devenit oficial primul din țară care integrează inteligența artificială și robotica de ultimă generație în serviciile de salubrizare. Un program pilot, desprins parcă din scenariile SF, reprezintă o investiție de aproximativ un milion de euro. Acesta a adus pe străzile centrale roboți autonomi dotați cu senzori care monitorizează curățenia și interacționează […] The post Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi cu AI pe străzi first appeared on Ziarul National.
11:00
Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în […] The post Accesul la informațiile fiscale, suspendat! Cum îi va afecta pe contribuabili first appeared on Ziarul National.
10:40
Facturi record la întreținere, pe lunile de iarnă! Oamenii fac eforturi uriașe să le plătească # National.ro
Facturile la întreținere pe lunile de iarnă au atins niveluri record! Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile. Tot mai multe familii se chinuie să fie la zi cu plățile. Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la termoficare. Facturile la întreținere, tot mai mari de la lună […] The post Facturi record la întreținere, pe lunile de iarnă! Oamenii fac eforturi uriașe să le plătească first appeared on Ziarul National.
10:10
Donald Trump a sugerat că SUA ar putea efectua o „preluare amiabilă” a Cubei, în contextul în care tensiunile dintre Washington și Havana ating un nou nivel maxim după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. „Guvernul cubanez vorbește cu noi. Au mari probleme”, a declarat președintele american, vineri, fără a oferi detalii despre ceea ce a […] The post Trump vrea să „preia amiabil Cuba”: „Ei nu au bani, n-au nimic” first appeared on Ziarul National.
09:10
BREAKING NEWS. Israelul a atacat Iranul. Explozii în apropierea sediilor oficiale de la Teheran VIDEO # National.ro
Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran. Mai multe coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului. Trei explozii au fost auzite în centrul orașului Teheran, potrivit presei iraniene. Explozii în nordul și estul Teheranului Agenția de știri […] The post BREAKING NEWS. Israelul a atacat Iranul. Explozii în apropierea sediilor oficiale de la Teheran VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
Un avion care transporta bani s-a prăbușit în Bolivia: 15 morți. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote # National.ro
Un avion care transporta bancnote noi aparținând Băncii Centrale a Boliviei s-a prăbușit pe o stradă aglomerată din capitala Boliviei, La Paz, în seara zilei de 27 februarie. 15 oameni și-au pierdut viața. Aeronava militară Hercules a decolat de la Santa Cruz și s-a prăbușit după aterizare. Avionul a derapat de pe pistă și s-a […] The post Un avion care transporta bani s-a prăbușit în Bolivia: 15 morți. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote first appeared on Ziarul National.
08:40
Această zi oferă tuturor zodiilor șanse de a-și îmbunătăți situația financiară, așa că haideți să explorăm previziunile financiare pentru fiecare zodie în parte. Horoscop Berbec Cauți un echilibru mai bun, atât interior, cât și exterior. Astrele te îndeamnă spre creștere și vindecare, dar aduc în atenție și chestiuni nerezolvate din trecut. Este o zi bună […] The post Horoscop 28 februarie – Ziua aduce vești promițătoare din punct de vedere financiar first appeared on Ziarul National.
17:00
Un studiu românesc aduce o nouă perspectivă europeană asupra copiilor supradotați: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în dialog cu președintele ECHA, Dr. Colm O’Reilly # National.ro
Sistemele de educație clasice au ignorat prea mult timp un adevăr esențial: potențialul excepțional nu poate fi măsurat doar prin note sau printr-un singur test de inteligență. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, afiliată internațional la European Council for High Ability (ECHA), a realizat un interviu-eveniment cu Dr. Colm O’Reilly, președintele ECHA – organizația care […] The post Un studiu românesc aduce o nouă perspectivă europeană asupra copiilor supradotați: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în dialog cu președintele ECHA, Dr. Colm O’Reilly first appeared on Ziarul National.
16:10
Primăria Capitalei a stabilit reguli pentru vânzarea mărţişoarelor în centrul oraşului: „Nu ca la bazar” # National.ro
Pe măsură ce se apropie tot mai mult „luna lui Mărțișor”, cum e cunoscută popular cea de-a treia lună a anului, care marchează începutul primăverii calendaristice, a început deja și forfota în căutarea celor mai frumoase mărțisoare, care să fie oferite în dar, simbolic, fetelor, doamnelor și domnișoarelor, de 1 martie. În tot acest context, […] The post Primăria Capitalei a stabilit reguli pentru vânzarea mărţişoarelor în centrul oraşului: „Nu ca la bazar” first appeared on Ziarul National.
15:40
AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul în privința finanțării campaniei electorale. „Îl face instant șantajabil” # National.ro
Adrian Axinia, vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor și europarlamentar AUR, e de părere că trebuie declanșată procedura de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale. Reprezentantul AUR a punctat că „există suspiciuni grave de corupție care nu pot fi […] The post AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul în privința finanțării campaniei electorale. „Îl face instant șantajabil” first appeared on Ziarul National.
13:50
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură # National.ro
Caz cutremurător la Constanța. O tânără asistentă ar fi sfârșit subit, după ce i s-a făcut rău chiar în clinica la care lucra. Colegii au pus mâna pe telefon și au alertat de urgență autoritățile. Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili exact ce anume a cauzat decesul femeii în vârstă de 23 de ani. […] The post Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de doar 23 de ani a murit la scurt timp după ce a intrat în tură first appeared on Ziarul National.
13:10
Romina Gingașu, în atenția presei italiene. Legătura dintre Epstein și imperiul Ferrari # National.ro
Numele Romina Gingașu a intrat în atenția presei italiene în contextul unor articole care analizează relațiile istorice din jurul imperiului Ferrari și conexiunile controversate ale finanțatorului american Jeffrey Epstein cu cercuri de influență europene. Publicațiile din Italia tratează subiectul într-un cadru mai amplu, concentrându-se pe documente, corespondență și relații personale deja discutate în spațiul public […] The post Romina Gingașu, în atenția presei italiene. Legătura dintre Epstein și imperiul Ferrari first appeared on Ziarul National.
12:20
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis o sesizare oficială către Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sunt informații apărute momentan pe surse. Potrivit unor surse din cadrul AEP, citate de Digi24.ro, instituția a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Sursele citate arată că sesizarea […] The post AEP a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
