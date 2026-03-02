Horoscop 1 martie 2026 – Astăzi norocul te va însoți

13:50

Caz cutremurător la Constanța. O tânără asistentă ar fi sfârșit subit, după ce i s-a făcut rău chiar în clinica la care lucra. Colegii au pus mâna pe telefon și au alertat de urgență autoritățile. Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili exact ce anume a cauzat decesul femeii în vârstă de 23 de ani.