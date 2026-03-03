„Mi-am trădat țara”. Viața în închisorile ucrainene pentru colaboratorii cu Rusia
Adevarul.ro, 3 martie 2026 03:45
Nelia Ceceata, în vârsta de 62 de ani, a muncit decenii în serviciul statului - mai întâi în armata sovietică din Turkmenistan, apoi în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În dosarul ei se regăseau distincții oficiale.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
04:15
Exercițiu de alarmare publică. Ziua și ora când pornesc alarmele în București și în țară # Adevarul.ro
Miercuri, 4 martie, dacă veți auzi alarmele, nu trebuie să vă panicați. Nu e din nou cutremur și nici nu anunță vreo catostrofă. E ,,miercurea sirenelor", un exercițiu de alarmare la nivel național, organizat de către IGSU.
Acum o oră
03:45
Nelia Ceceata, în vârsta de 62 de ani, a muncit decenii în serviciul statului - mai întâi în armata sovietică din Turkmenistan, apoi în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În dosarul ei se regăseau distincții oficiale.
Acum 2 ore
03:15
Președintele SUA, Donald Trump, nu pare să fi învățat lecțiile intervențiilor anterioare pentru schimbarea regimurilor din Irak și Afghanistan, susține publicația Financial Times.
02:45
Japonia este adesea descrisă drept o cultură a discreției, unde mesajele indirecte cântăresc la fel de mult ca declarațiile explicite. Totuși, evoluțiile recente arată că Tokyo vorbește din ce în ce mai clar — și acționează mai ferm.
Acum 4 ore
02:15
Evaziunea fiscală, nota plătită de contribuabilii onești. Unde sunt vulnerabilitățile și cât contează reducerea gap-ului de TVA # Adevarul.ro
Deficitul bugetar al României este profund afectat de evaziunea fiscală ridicată, statul pierzând anual aproape 10% din PIB din cauza colectării ineficiente a taxelor. Evaziunea, în special cea din TVA (3,8% din PIB), este o cauză majoră a veniturilor bugetare scăzute.
02:15
Cum și-a schimbat Iranul strategia militară de la Războiul de 12 zile. Poate supraviețui Republica Islamică atacurilor SUA și Israelului? # Adevarul.ro
Orientul Mijlociu traversează unul dintre cele mai volatile momente din ultimele decenii, după confirmarea uciderii Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor lovituri coordonate americano-israeliene.
01:45
Presiunea arterială crescută, obezitatea și diabetul cresc riscul bolilor cardiovasculare, chiar și la vârste mai mici decât cele obișnuite pentru astfel de afecțiuni. Cele mai afectate sunt femeile, arată un studiu al American Heart Association.
01:15
De ce prăbușirea regimului de la Teheran este o victorie pentru întreaga lume liberă - Analiza lui Adrian Papahagi # Adevarul.ro
Războiul declanșat de SUA și Israel în Iran este privit în general prin cheie geopolitică, reflexul multor comentatori fiind unul de îngrijorare față de riscul escaladării. Această perspectivă scapă din vedere aspectul cel mai important: răul făcut de acest regim timp de aproape jumătate de secol.
01:00
„O armă iraniană puternică”. Cum au fost uciși cei șase militari americani într-un atac al Iranului # Adevarul.ro
Șase militari americani au fost uciși într-un atac direct al Iranului asupra unui centru tactic de operațiuni fortificat din Kuweit, marcând primele pierderi americane în conflictul în escaladare dintre Statele Unite și Iran, au confirmat oficiali ai apărării luni, relatează Business Insider și CNN.
00:30
Viața secretă a nevestei lui Stalin și moartea sa misterioasă. Cum a sfârșit Nadejda, tânăra cu sânge de rom # Adevarul.ro
Viața privată a lui Stalin a fost marcată de tragedii. Cele două soții ale sale au murit. Cea mai misterioasă soartă a avut-o cea de-a doua nevastă, Nadejda Allilueva. Aceasta s-a sinucis la vârsta de 31 de ani fiindcă ar fi fost nefericită în căsnicie și foarte geloasă.
00:30
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important # Adevarul.ro
Zeci de mii de români se confruntă cu dificultăți majore în procesul de pensionare din cauza lipsei carnetelor de muncă, documente esențiale pentru dovedirea vechimii în muncă realizate înainte de anul 2001, când s-a trecut la evidența digitală.
Acum 6 ore
00:15
Mircea Vulcănescu s-a născut la 3 martie 1904, la București. În perioada interbelică a fost economist, sociolog, filosof, scriitor, publicist, teolog și profesor de etică. Tot pe 3 martie s-au născut politicianul Ion Mihalache și actorul Ion Talianu.
00:15
Marco Rubio: SUA au lovit Iranul „preventiv” după ce au aflat planurile de atac ale Israelului # Adevarul.ro
Statele Unite au decis să atace Iranul înainte ca Israelul să își lanseze propriile lovituri, pentru a evita pierderi mai mari în rândul trupelor americane, a declarat secretarul de stat al SUA.
00:00
Tudor Chirilă îl acuză pe Nicușor Dan de „obediență”: „Nu avem șefi la SIE și SRI, iar numele vehiculate sunt tenebroase” # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă îl critică pe președintele Nicușor Dan, pe care îl numește „obedient” și îl acuză că nu a reacționat ferm în chestiuni esențiale pentru democrație.
00:00
Amenințarea extremismului nu a trecut. Valul care îngrijorează: 40% din electorat gravitează în jurul AUR și partidelor radicale # Adevarul.ro
Deși alegerile prezidențiale au trecut și România are un nou președinte ales democratic, pericolul reprezentat de partidele extremiste nu s-a disipat. Am analizat fenomenul cu Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.
2 martie 2026
23:30
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz și amenință că va incendia orice navă comercială. Cât rezistă România fără importuri de petrol # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz.
23:30
Forțele aeriene ale Qatarului au doborât „cu succes” două avioane de luptă iraniene de tip SU-24, a anunțat luni Ministerul Apărării din Qatar, marcând o escaladare semnificativă a conflictului regional declanșat de atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, relatează Al Jazeera.
23:15
Răzvan Pascu răspunde criticilor lui CTP și demontează stereotipurile despre Dubai: „Există istorie, doar inculții nu știu asta” # Adevarul.ro
Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu susține că Emiratele Arabe Unite oferă numeroase experiențe educative pentru copii
23:00
Misterul petei roșii de pe gâtul lui Trump: medicul liderului american spune că iritația va persista câteva săptămâni # Adevarul.ro
O pată roșie vizibilă pe gâtul președintelui Donald Trump, prezent luni, 2 martie, la ceremonia de decernare a Medaliei de Onoare, a declanșat un val de speculații în presa americană și pe rețelele sociale.
22:45
Cum a deraiat discursul lui Trump despre Iran la draperii și nemulțumirile Melaniei: „Întotdeauna mi-a plăcut aurul!” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit luni prima declarație publică după atacul lansat asupra Iranului, însă discursul său a luat rapid o turnură surprinzătoare.
22:45
Rapid n-o lasă pe Craiova să se distanțeze. Gruparea giuleșteană așteaptă titlul de 23 de ani # Adevarul.ro
Rapid are trei titluri în istorie, adjudecate în 1967, 1999 şi în 2003.
22:30
Situația în Iran după 48 de ore: Succes tactic al SUA și Israelului versus incertitudine strategică # Adevarul.ro
Pe măsură ce Orientul Mijlociu se confruntă cu o criză în escaladare rapidă, Statele Unite și Israelul par să fi obținut avantaje militare timpurii, în timp ce Iranul se confruntă cu o criză de lideri și o profundă incertitudine privind pașii următori, se arată într-o analiză CNN.
Acum 8 ore
22:15
NIBIRU, noua destinație de entertainment care va fi lansată în vara 2026 între Tuzla și Costinești, a dat startul înscrierilor pentru castingul internațional de dansatori.
22:15
Senatorii au adoptat luni un amendament la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 91/2025, care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită.
22:00
Tensiuni la vârful Coaliției. Replici tăioase între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor: „Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul” # Adevarul.ro
Un scandal de proporții a zguduit luni seara Coaliția de guvernare, într-o ședință care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru închiderea bugetului pe 2026, dar care s‑a transformat într-un schimb dur de replici și acuzații.
22:00
Ucraina lovește decisiv apărarea aeriană rusă. Radar-cheie distrus pe frontul din Zaporojie # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au distrus o stație radar rusă esențială, cunoscută sub numele de „Kasta”, în zona Zaporojie, a anunțat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.
21:30
Decizii majore în PNL: Plan de evacuare pentru românii din zonele de conflict și ultimele detalii despre „bugetul echilibrat” | Surse # Adevarul.ro
În ședința BPN de astăzi, PNL a abordat validarea ministrului Educației, situația românilor blocați în zonele de conflict și pregătirea bugetului pe 2026.
21:30
Ministrul Energiei anunță cât vor plăti pentru gaze consumatorii casnici din România după liberalizarea pieței # Adevarul.ro
Guvernul se pregătește să adopte noul mecanism de liberalizare a pieței gazelor. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune la cât se ridică maximul pe care românii îl vor plăti pentru consumul casnic.
21:00
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu.
20:45
Patru români, arestați după ce au bătut un YouTuber în Roma. Trei au fost prinși în Finlanda, iar unul în România # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au anunțat arestarea a patru cetățeni români suspectați că ar fi participat la un atac violent asupra YouTuber‑ului Simone Ruzzi, cunoscut online ca Cicalone.
20:45
Avioane americane misterioase, surprinse la Sofia: autoritățile bulgare neagă orice legătură cu Iranul # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare evită să ofere detalii despre mai multe imagini video recente în care apar avioane militare americane decolând de pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia.
20:30
Declarația pentru care Pavel Bartoș a fost taxat dur: ce a spus despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” # Adevarul.ro
Pavel Bartoș, prezentatorul emisiunii „Românii au talent”, a fost criticat dur în mediul online după ce a făcut o declarație referitoare la o concurentă care primise „Golden Buzz”.
20:30
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale # Adevarul.ro
Căderea unora dintre cei mai temuți lideri ai cartelurilor de droguri nu a fost determinată întotdeauna de operațiuni sofisticate de informații sau de trădări spectaculoase.
20:30
Uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a creat un moment de eliberare pentru mulți iranieni oprimați, dar nu oferă nicio garanție că Washingtonul și Tel Avivul vor fi mulțumiți de ce va urma, relatează CNN.
Acum 12 ore
20:15
Momentul în care doi schiori sunt prinși sub zăpadă, în urma unei avalanșe produse în Bucegi # Adevarul.ro
O avalanșă produsă în Masivul Bucegi a fost surprinsă cu o cameră Insta 360. Imaginile arată momentul în care doi schiori au fost prinși sub plăcile de zăpadă desprinse de pe versant.
20:00
China își reafirmă prietenia cu Iranul și speră să dezvolte relațiile cu statele din Golf pentru a-și păstra „viitorul în propriile mâini” # Adevarul.ro
Ministerul de externe chinez și-a reafirmat luni, 2 martie, prietenia cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin, după ce atacurile americano-israeliene din Teheran.
20:00
„Și pietrele mă cunosc în Ormuz”. Băsescu avertizează asupra scumpirilor globale la petrol # Adevarul.ro
Traian Băsescu spune că blocarea Strâmtorii Ormuz și închiderea unor facilități petroliere majore din Arabia Saudită pot provoca scumpiri semnificative la petrol și combustibili.
19:30
România plătește deja un preț ridicat pentru nivelul scăzut de literație al copiilor, iar efectele se vor vedea tot mai clar în economie, pe piața muncii și în capacitatea de inovare a țării.
19:15
Biroul Politic al PNL s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, și a decis, în unanimitate, nominalizarea rectorului Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.
19:15
Trump: „Iranul avea rachete balistice care să atingă ținte din Europa sau din frumoasa noastră Americă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit luni despre situația din Orientul Mijlociu.
19:00
Băsescu arată ce greșeală a făcut Trump, „din orgoliu”, când a decis atacul asupra Iranului # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că decizia Statelor Unite de a ataca Iranul ar fi trebuit strâns coordonată cu principalii parteneri europeni din NATO.
18:45
Peste 20.000 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în 2026. Câți cetățeni cu drept de vot are România # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat luni că, până pe 28 februarie, 21.552 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în acest an.
18:45
Gardienii Revoluției susțin că au lovit un complex de comunicații al armatei israeliene # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) din Iran a revendicat o lovitură cu rachete și drone asupra orașului Beersheba (Bir as-Sab) din Israel, marcând a 11-a serie de atacuri ale Iranului, potrivit agenției de presă Tasnim.
18:45
Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că statele europene oferă o susținere totală intervențiilor americane direcționate împotriva Iranului.
18:30
Ministerul Justiției a explicat propunerile înaintate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru conducerile PÎCCJ, DNA şi DIICOT.
18:30
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă # Adevarul.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile.
18:15
„Pregătiți-vă pentru condiții spartane”. Mesajul Consulatului Rusiei din Dubai pentru turiștii ruși blocați după închiderea spațiului aerian # Adevarul.ro
Consulatul General al Rusiei din Dubai le-a transmis turiștilor ruși că, în contextul incertitudinii privind redeschiderea spațiului aerian din cazua conflictului din Orientul Mijlociu, este recomandat să își calculeze bugetul „pentru cel puțin o săptămână de ședere”.
18:15
Fostul rival al lui Ilie Năstase l-a luat peste picior pe Cristian Chivu. Antrenorul român, deranjat de cârcotași # Adevarul.ro
Inter Milano este ca și campioana în Italia, dar Cristian Chivu (45 de ani) nu este cruțat de atacuri.
18:15
Alerta la Baza Deveselu, ridicată la nivelul „BRAVO”, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Armata SUA a ridicat nivelul de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO”, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite/Israel și Iran. Este vorba de o măsură care se aplică în prezent tuturor bazelor americane din lume.
18:00
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.