20 de lucrări noi ale lui Michelangelo, descoperite printr-un nou studiu

Într-un moment în care securitatea globală este pusă la încercare, România se află în mijlocul discuţiilor despre apărare și securitate. Doi dintre cei mai importanți piloni pe care se bazează apărarea României sunt scutul antirachetă de la Deveselu și baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În județul Olt a fost instalat în urmă cu zece ani scutul împotriva rachetelor balistice, în special a celor care ar putea fi lansate din Iran. Este un punct strategic pentru apărarea României și a Europei, alături de Mihail Kogălniceanu, principala bază care găzduiește militari americani pe teritoriul țării noastre.