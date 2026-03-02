Dronele care au vizat baza britanică din Cipru au fost lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote

23:10

Războiul deschis de SUA și Israel împotriva Iranului este abia în a trei zi și a devenit deja unul regional, după decizia teheranului de a ataca statele arabe care sunt aliați ai SUA, precum și vecinii Iranului de peste Golful Persic, scrie jurnalistul Jeremy Bowen într-o analiză BBC InDepth, în care arată că este mult prea devreme pentru a avea vreo idee despre când sau cum se va termina conflictul, dar prezintă câteva dintre modalitățile prin care beligeranții ar dori să se termine.