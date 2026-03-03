3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52

18:40

Baza militară de la Deveselu, unde se află scutul de racheta, este la nivel de alertă „BRAVO”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Toate bazele americane din lume au nivel de alertă sporit, după ce Statele Unite au atacat Iranul la data de 1 martie. Nivelul de alertă „BRAVO” indică o amenințare „crescută și […]