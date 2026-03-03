Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”
Gândul, 3 martie 2026 09:50
În şedinţa de coaliţie de luni, 2 martie, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat proiectul de buget pentru 2026. „Este un buget de responsabilitate și echilibru”, scrie Nazere, pe facebook, „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc […]
• • •
Acum 30 minute
10:10
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina” # Gândul
Rachetele trimise de SUA și Israel au împânzit cerul iranian și o mare parte din conducerea Republicii Islamice a fost deja eliminată. Implicațiile atacului asupra Iranului vor reverbera în tot Orientul Mijlociu și Eurasia în anii care urmează. Peste Marea Caspică, oficialii ruși sunt cu siguranță nemulțumiți să vadă un stat aliat sub atacul devastator […]
10:00
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Ţoiu pleacă în vizită în Polonia # Gândul
Cu 14.000 de români blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu merge în vizită în republica Polonă, după cum anunţă MAE printr-un comunicat. Însă, ministrul ne asigură că, din 3 zile cât avea programat, va sta doar o zi. „Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află marți, 3 martie 2026, în […]
10:00
Hagi ar schimba totul la națională, după preluarea mandatului. ”Regele” l-ar vrea afară pe Mihai Stoichiță. Cine ar urma să fie noul director tehnic # Gândul
Scenariul în care Gică Hagi îl va înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională începe să prindă contur. Schimbare ar urma să aibă loc mai repede decât era anticipat, iar modificarea ar avea și alte efecte secundare, notează ProSport. ”Regele” ar urma să îl treacă pe Mihai Stoichiță în linia a doua, cel care ar […]
10:00
Armata israeliană a confirmat că soldații săi operează în sudul Libanului, descriind acțiunea drept o „măsură tactică la graniță”. Ministrul Apărării a autorizat trupele să preia poziții suplimentare, în timp ce IDF afirmă că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”. Armata israeliană a transmis oficial că forțele sale „operează în sudul Libanului”, în […]
Acum o oră
09:50
Bugetul pe 2026 îşi propune „reducerea deficitului spre 6% din PIB”. Alexandru Nazare: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje” # Gândul
În şedinţa de coaliţie de luni, 2 martie, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat proiectul de buget pentru 2026. „Este un buget de responsabilitate și echilibru", scrie Nazere, pe facebook, „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc […]
09:50
Alimentele din programul „Laptele și cornul” au fost depistate cu nereguli grave. Părinții au înaintat și o petiție # Gândul
Părinții din județul Sibiu au solicitat ca produsele distribuite elevilor prin programul „Laptele și cornul” să fie îmbunătățite, ei au înaintat și o petiție online care conține probleme legate de prospețime, calitate, diversitate și risipă alimentarp. În timp ce unele unități de învățământ au precizat că alimentele sunt consumate fără probleme, alte confirmă că există […]
09:40
Iranul anunță închiderea strâmtorii Ormuz: „Vom incendia toate navele care forțează intrarea. # Gândul
Un general al Gardienilor Revoluţiei din Iran a avertizat Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că orice navă care încearcă să tranziteze ruta vitală pentru exportul global de petrol prin strâmtoarea din Golful Persic va fi incendiată. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a […]
09:40
Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE. „În câteva zile, Ucraina va fi pregătită” # Gândul
Cu o țară aflată în plin război, Volodimir Zelenski vorbește despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și îndeplinirea criteriilor impuse de statele membre. Liderul de la Kiev declară că administrația sa va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor cu Bruxellesul. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că, până în 2027, va fi pregătită […]
09:40
Autoritățile din Gorj au scos la licitație mii de mărțișoare confiscate. Când are loc și cum pot să participe cei interesați # Gândul
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj vor scoate la licitație peste 2.100 de mărțișoare din aur și argint, confiscate. Evenimentul va avea loc joi, 5 martie 2026, începând cu ora 11:00, la sediul instituției din Târgu Jiu, strada Siretului nr. 6, camera 408, etaj 4. Bunurile scoase la licitație au intrat în proprietatea statului în […]
09:30
Ilie Bolojan anunţa anul trecut că guvernul condus de el a reuşit performanţa să economisească nişte bani în urma reformelor sale administrative. Este vorba despre aproape 4 milioane de lei, 3.603.814 lei, care vor merge către angajaţii Senatului care au înregistrat şi 40 de zile de concediu neluate. Anul trecut, Senatul României îşi subţia rândurile […]
Acum 2 ore
09:20
Lansarea unui studiu de prefezabilitate pentru schițarea unui proiecte de monorail a stârnit discuții aprinse în asociațiile civice, după ce proiectul autostrăzii a mai avansat puțin, relatează ZDI. Dispute aprinse la Iași între asociațiile pro-autostradă Studiul privind monorailul, pentru care a fost semnat recent un contract, va determina traseul pe care l-ar putea avea acest […]
09:10
În martie 2026, Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans # Gândul
Compania RCS-RDS, cel mai mare jucător de pe piața de telecomunicații din România, anunță o nouă ofertă: în luna martie 2026, Digi oferă tuturor abonaților din România acest smartphone de ultimă generație, cu 0 lei avans. Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook, modelul inclus în promoție este Motorola Edge 60 Fusion. Telefon […]
09:00
Călin Georgescu ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru formalităţile legate de controlul judiciar. În urmă cu câteva săptămâni, i-a fost prelungită măsura preventivă de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile. Susținătorii acestuia se vor strânge ca de obicei în faţa sediului de poliţie, întrucât aceştia continuă să […]
09:00
Anamaria Prodan îi ironizează pe românii blocați în Dubai din cauza războiul: ”Invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor” # Gândul
Anamaria Prodan a oferit o reacție total neașteptată în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu. Agenta de jucători susține că situația în Dubai este absolut normală și i-a acuzat pe români că inventează povești. Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat atacuri împotriva mai multor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran. Mai […]
08:50
Andrei Caramitru scrie despre asemănările şi deosebitie dintre români şi iranieni. În cea mai nouă postare a sa, acesta ajunge la o concluzie tristă şi anume aceea că „suntem mai praf ca societate decat iranienii”, chiar şi fără bombardamente. Procentele de educaţie şi de urbanizare ale populaţiei României sunt cu mult sub cele ale Iranului, […]
08:50
Ce a mai rămas din cel mai mare centru pentru ucraineni în România. Se află la Iași, iar pe acolo au trecut peste 5.000 de refugiați # Gândul
Timp de aproape patru ani, Iași a fost orașul-refugiu pentru ucrainenii fugiți din calea războiului. Acolo a funcționat cel mai mare centru de asistență umanitară și socială din România. Centrul Nicolina a fost pentru peste 5.000 de oameni un loc sigur după bombardamente, despărțiri dureroase și pierderi greu de imaginat, relatează ZDI. Ce a mai […]
08:40
Calcul complet. Cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. Cât trimite lunar acasă, în Nepal # Gândul
Numărul livratorilor străini care lucrează în România a crescut constant în ultimii ani. De altfel, se observă faptul că, în marile orașe, muncitorii din Nepal au ajuns să reprezinte una dintre cele mai vizibile comunități. Am făcut calculul complet și vă putem spune cât câștigă un livrator nepalez Glovo, Wolt sau Bolt Food acum, în 2026. […]
08:40
Pensii record în Iași din contribuții. O carieră la stat combinată cu mediul privat poate duce la o pensie de 30.000 de lei # Gândul
O carieră care a fost construită pe venituri ridicate, combinate cu o bună activitate în mediul privat poate să ducă la o pensie la final de activitate și la peste 30.000 de lei. Pensiile record înregistrate în Iași Potrivit ZDI, Casa Județeană de Pensii a arătat că primele două poziții din clasamentul pensiilor stabilite exclusiv […]
Acum 4 ore
08:20
Trump susține că armata SUA are suficiente arme pentru a susține un conflict pe termen nelimitat: „Stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat. Afirmațiile au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că SUA încearcă să distrugă forța de rachete și drone a Iranului înainte de a rămâne fără […]
08:10
Ce pensie va avea Mitică Dragomir dacă se elimină CASS şi i se adaugă şi veniturile de fost parlamentar # Gândul
Mitică Dragomir este unul dintre beneficiarii de pensie care depăşeşte pragul minim la care nu se aplică CASS. Alături de acesta sunt şi alte milioane de pensionari care se consideră discriminaţi au un motiv să se bucure, când va intra în vigoare ultima decizie a premierului Ilie Bolojan. Una dintre măsurile premierului, aplicată de la […]
08:00
Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de luni seară, analistul Valentin Stan dezvăluie strategia genială a lui Saddam Hussein: Rachetele către Israel, o capcană pentru destrămarea coaliției anti-Irak. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show În emisiunea de luni seară, analistul Valentin Stan a explicat de ce Saddam Hussein a lansat rachete către Israel în timpul Războiului […]
07:50
Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Israelul a „demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran intră marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Așa cum era de așteptat, luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1.250 de ținte în primele 48 de ore de conflict, potrivit Pentagonului. În același timp, costul uman începe să se vadă și pentru armata SUA: șase militari au fost uciși, transmite Washingtonul.
07:40
Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 martie 2026, în a 1.468-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Luna trecută, armata rusă a cucerit „doar” 123 kilometri pătrați din Ucraina, cel mai mic avans din aprilie 2024, conform analizei AFP a datelor obținute de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Cum calculează […]
07:40
318 de români, evacuați infernul din Israel au ajuns în siguranță în România: „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat” # Gândul
Primul grup de cetățeni români, format din peste 300 de persoane aflate în zone afectate de conflict, a părăsit Israelul prin Egipt și a ajuns în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, cu o cursă TAROM, însă din nefericire mai multe zboruri din zona de conflict au fost anulate. Românii au fost preluați în Egipt de […]
07:40
Un om şi un câine au murit azi-noapte într-o explozie, în București. A fost nevoie de 8 autospeciale de stingere ca să lichideze incendiul # Gândul
În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, București. Incendiul s-a manifestat cu flacăra violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit. Din primele informații, în momentul producerii exploziei […]
07:20
3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jessica Biel este o actriță și producătoare americană, născută pe 3 martie 1982, în Minnesota, SUA. Şi-a început cariera în modelling și reclame, iar la doar 14 ani a obținut rolul care […]
Acum 6 ore
06:20
Războiul din Iran în direct. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Israelul a „lovit și demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran intră marți, 3 martie 2026, în a 4-a zi. Așa cum era de așteptat, luptele se extind în tot Orientul Mijlociu, cu trupele Gardienilor Revoluției lovind tot ce poartă etichetă americană în regiune și dincolo de ea. SUA au bombardat peste 1250 de ținte în primele 48 de ore de […]
06:10
Valentin Stan: Niciun viitor președinte american nu va mai avea încredere în vreun președinte francez, după acțiunile lui Macron # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum niciun președinte SUA nu va mai avea încredere în vreun președinte francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Poate mai poți fi tu alături, dacă tu […]
05:10
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu # Gândul
Pe 28 februarie, Orientul Mijlociu s-a aprins din nou. Și nu pare că se va stinge prea curând, după cum a spus-o chiar Donald Trump, în prima declarație făcută în direct, în urma reizbucnirii conflictului din regiune. Care este secretul iranienilor și cum reușesc să păcălească Iron Dome-ul israelian, aflați într-o analiză realizată de Gândul. […]
05:10
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0 # Gândul
În timp ce Orientul Mijlociu este zguduit de operațiuni militare, iar Teheranul raportează constant atacuri asupra infrastructurii, sistemul de învățământ din Iran reușește o performanță care pune România într-o lumină dureroasă. Datele oficiale ale prestigiosului clasament Shangai 2025 relevă un contrast izbitor: Iranul menține șase universități în topul 1.000 mondial, iar România a ajuns, pentru […]
Acum 12 ore
00:50
Locul în care zeci de cadavre au fost abandonate într-o morgă, unele chiar și de 9 ani. Autoritățile au deschis abia acum o anchetă # Gândul
Zeci de cadavre abandonate au fost descoperite într-o morgă din Guadelupa, iar unele așteaptă să fie îngropate chiar și de nouă ani. În acest context, autoritățile au deschis o anchetă. Guadelupa este un departament de peste mări al Franței, aflat într-un arhipelag în partea estică a Caraibelor. Aproximativ 20 de cadavre ale unor persoane nevoiașe au […]
00:20
O femeie de 59 de ani a rămas fără un picior după un carambol într-o intersecție din Brăila. Un șofer a trecut pe roșu și a ajuns pe trotuar # Gândul
Un carambol cu trei autorurisme s-a produs în Brăila, luni după-amiază, la intersecția străzii Griviței cu G-ral Eremia Grigorescu, două persoane fiind rănite și transportate de urgență la spital. Potrivit autorităților, șoferul vinovat de producerea carambolului a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, unde a lovit alte două mașini și una dintre ele […]
00:10
O femeie de 59 de ani a rămas fără un picior după ce un șofer a trecut pe roșu și a ajuns pe trotuar, într-o intersecție din Brăila # Gândul
Un accident rutier grav s-a produs în Brăila, luni după-amiază, la intersecția străzii Griviței cu G-ral Eremia Grigorescu. Trei autovehicule s-au ciocnit, iar două persoane au fost transportate de urgență la spital. Potrivit autorităților, șoferul vinovat de producerea carambolului a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, lovind două mașini, după care una a […]
00:00
Shakira a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, în Mexic. „Este un vis” # Gândul
Shakira (49 de ani) a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico. Momentul artistic a avut loc în cursul serii de duminică, 1 martie 2026, iar solista a menționat că a fost un „vis”. A fost un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în […]
00:00
Ce poți să pățești dacă blochezi cu mașina o poartă sau o ieșire. Te poate costa mai mult decât o simplă amendă # Gândul
Codul Rutier din 2026 prevede sancțiuni clare pentru oprirea sau staționarea neregulamentară care împiedică accesul într-o proprietate. Astfel, șoferii care parchează în fața unei porți sau blochează o cale de acces riscă amenzi importante, dar pot primi puncte de penalizare și pot rămâne fără mașină, dacă aceasta este ridicată. Conform Codului Rutier din România, este […]
2 martie 2026
23:30
Informații de ultimă oră de la Pentagon: 6 militari americani morți în operațiunea din Iran # Gândul
Comandamentul Central al SUA a anunțat că șase soldați SUA și-au pierdut viața de la începerea războiului cu Iran. Doi dintre soldații dispăruți au fost recuperați în urma atacurilor iraniene inițiale. Știre în curs de actualizare
23:30
Locul inedit în care polițiștii germani au descoperit un act de identitate românesc fals. Totul s-a întâmplat la controlul unui autocar # Gândul
Un incidentul bizar a avut loc, sâmbătă după-amiază, în zona Selb-Wildenau, în landul Bavaria, în timpul unui control de rutină temporar efectuat pe Drumul de Stat 2179. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Poliției de Frontieră din Selb au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în Republica Moldova, moment în care au descoperit un act de identitate […]
23:20
Actrița Kristen Bell a rupt tăcerea. Ce spune despre zvonurile privind salariul de 60 de milioane de dolari pentru filmele Frozen 3 și 4 # Gândul
Actrița Kristen Bell (45 de ani) este cea care a interpretat vocea personajului Anna, sora mai mică a prințesei Elsa din celebrul film Frozen. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora actrița ar putea primi o sumă astronomică pentru a interpreta rolul Annei în Frozen 3 și 4. Acum, a rupt tăcerea după speculații. […]
23:10
Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici” # Gândul
„Acesta este momentul vostru. Acesta este punctul de cotitură al generației pe care America l-a așteptat din anul 1979”, este începutul discursului secretarului american de Război, Pete Hegseth. „Și de atunci, am avut războaie fără sens, pe care generația mea, generația voastră, a îndurat”, a spus secretarul. „Nu dați ascultare zgomotelor. Stați concentrați. Comandantul nostru […]
23:00
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea” # Gândul
Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, echipa Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga de fotbal. Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte: Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte. Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam […]
23:00
A atras atenția fanilor încă de la prima apariție alături de starul Ferrari, iar după căsătoria cu acesta, numele ei a devenit unul dintre cele mai căutate pe internet. Cine este, de fapt, tânăra care i-a cucerit inima lui Charles Leclerc și cu ce se ocupă Alexandra Saint Mleux? Pilotul monegasc și-a anunțat logodna în […]
22:50
Pavel Bartoș, taxat dur de fani. Ce a putut să spună despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” la Românii au Talent # Gândul
Pavel Bartoș (51 de ani) a fost taxat dur pe rețelele de socializare, după o declarație legată de originile unei concurente pe care a susținut-o în cadrul emisiunii Românii au Talent de la Pro TV. Reacțiile au venit după ediția din 27 februarie 2026, când pe scenă a urcat Miruna Fecioru, o fată de 12 […]
22:40
Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele # Gândul
Horoscopul tradițional ne spune că focul merge cu foc și apa cu apa, însă realitatea relațiilor este mai haotică, mai interesantă și mult mai puțin disciplinată decât un tabel astrologic. Astrologia funcționează mai clar ca un limbaj simbolic decât ca o formulă matematică a iubirii, care nu e fizică orbitală aplicată la emoții, ci o […]
22:10
Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a clarificat poziția României în contextul ofensivei militare declanșate vineri noaptea împotriva Iranului. Ministrul a infirmat orice participare a României la aceste atacuri și a precizat că nu există solicitări de la partenerii internaționali. „Vă confirm că de pe teritoriul național, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seara […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Codul Rutier 2026. Legea îi sancționează pe șoferii care circulă cu parbrizul crăpat. Așa cum arată legislația rutieră în vigoare, conducătorii auto riscă nu doar o amendă contravențională, ci și să rămână fără certificatul de înmatriculare. Iată mai jos. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă circuli cu parbrizul crăpat? Șoferii care circulă în acest […]
22:00
Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani # Gândul
Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cauza morții actorului Eric Dane a fost dezvăluită în mod oficial. Starul a dus o luptă curajoasă cu ALS (Scleroza Laterală Amiotrofică), cunoscută și ca boala lui Lou Gehrig. Ultimele clipe din viața lui Eric Dane Îndrăgitul actor a murit în urma insuficienței respiratorii, ALS fiind însă cauza […]
21:40
Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dă asigurări că teritoriul României se află în afara oricărui pericol, în ciuda escaladării violențelor din Orientul Mijlociu. „Nu există pericol pentru România în acest moment. Sunt date cumulate atât de Direcția de Informații Militare, cât date verificate și confirmate cu direcții echivalente din celelalte țări aliate. În momentul de față […]
21:40
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe # Gândul
Actrița Lauren Chapin, cunoscută pentru rolul Kathleen Anderson din serialul „Father Knows Best”, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul său a survenit pe 24 februrie, după o luptă grea de 5 ani cu cancerul. Anunțul a fost făcut de fiul artistei, Matthew Chapin, pe Facebook. El a transmis că este devastat de […]
21:30
În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența # Gândul
La discursul ceremonial în care a medaliat doi militari post-portem și unul în retragere, președintele Donald Trump a trecut rapid de la subiectul Războiului din Iran la subiecte care au înveselit atmosfera ce ar fi trebuit să fie solemnă. „Ne face plăcere să ni se alăture membrii guvernului Polonez, inclusiv reprezentanții președintelui, care e un […]
