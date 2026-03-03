Andrei Caramitru: „Ayatolahul dac. Suntem mai praf ca societate decat iranienii”

Andrei Caramitru scrie despre asemănările şi deosebitie dintre români şi iranieni. În cea mai nouă postare a sa, acesta ajunge la o concluzie tristă şi anume aceea că „suntem mai praf ca societate decat iranienii”, chiar şi fără bombardamente. Procentele de educaţie şi de urbanizare ale populaţiei României sunt cu mult sub cele ale Iranului, […]

