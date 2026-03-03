Grupul de lux Kering, proprietarul Gucci, aduce un director din industria auto pentru a conduce reorganizarea producţiei

04:00

Rusia ar putea deveni un beneficiar neaşteptat al conflictului dintre Iran şi SUA, a declarat Malte Humpert, fondator şi membru senior al Institutului Arctic, opinia sa adăugându-se la previziunile larg răspândite că un conflict prelungit ar putea stimula Moscova prin preţuri mai mari la energie şi pieţe mai restrânse de gaz natural lichefiat, relatează POLITICO. Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că un război prelungit cu Iranul va afecta aprovizionarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. Şi mai este un aspect: dronele ieftine de 20.000 de dolari sunt doborâte cu rachete antiaeriene scumpe de 4 milioane de dolari. Cine va rămâne primul fără muniţie? se întreabă Bloomberg.