Departamentul de Stat al SUA dispune plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor familiilor acestora din Iordania, Bahrain şi Irak / Ambasadele din Kuweit şi Arabia Saudită, închise
News.ro, 3 martie 2026 08:50
Departamentul de Stat al SUA a ordonat luni plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor familiilor acestora din Iordania, Bahrain şi Irak, din cauza preocupărilor legate de securitate. Ambasadele din Kuweit şi cea din Arabia Saudită, vizate de atacuri iraniene, au fost închise temporar.
Ţoiu: Cele două zboruri Tarom de la Cairo au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti # News.ro
Ministtrul de Externe Oana Ţoiu anunţă marţi dimineaţă că două curse Tarom de la Cairo, având la bord 318 , pelerini şi turişti români au aterizat cu bine pe Aeroportul Henri Coandă. Ea precizează că va continua comunicarea constantă cu omologul egiptean pentru asistenţa grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale.
Davide Ancelotti, fiul selecţionerului Braziliei Carlo Ancelotti, va reveni în staful Seleçao cu ocazia meciurilor de pregătire pentru Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie).
Jon Stewart l-a criticat pe Trump pentru că nu a vorbit presei despre războiul din Iran: „Bombele noastre sunt acum mai inteligente decât preşedintele nostru” - VIDEO # News.ro
Jon Stewart l-a criticat pe preşedintele Donald Trump, în episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, pentru că nu a vorbit pentru presă despre obiectivul său în războiul recent început de America cu Iranul, potrivit Variety.
Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au lansat lovituri asupra capitalei Iranului, Teheran, precum şi asupra capitalei Libanului, Beirut.
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. Războaiele pot fi purtate „la nesfârşit” şi cu mare succes folosind doar aceste stocuri / ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump afirmă că SUA au o cantitate practic nelimitată de muniţie, iar războaiele pot fi purtate „la nesfârşit” şi cu mare succes folosind doar aceste stocuri. El l-a critica pe predecesorul său, Joe Biden,, ”A cheltuit banii ţării noastre DĂRUIND totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina - sute de miliarde de dolari - iar în timp ce a oferit atât de mult din armamentul de ultimă generaţie (GRATUIT!), nu s-a obosit să-l înlocuiască”, spoune Trump, numindu-l din nou pe Biden ”Somnorosul Joe”.
Tenis: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells # News.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells, turneu de categorie WTA1000 cu premii de peste 9,5 milioane de dolari.
Grupul de lux Kering, proprietarul Gucci, aduce un director din industria auto pentru a conduce reorganizarea producţiei # News.ro
Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, a anunţat luni că a angajat un director din industria auto pentru a conduce restructurarea profundă a diviziei sale de producţie, parte a unei noi arhitecturi operaţionale menite să crească eficienţa conglomeratului, aflat sub presiunea datoriilor şi a noii conduceri, transmite Reuters.
Numărul dezinstalărilor ChatGPT s-a triplat. Posibilă reacţie la acordul OpenAi cu Pentagonul # News.ro
ChatGPT a înregistrat, dintr-o dată, îe 28 februarie, cu 295% mai multe dezinstalări decât avea cu o zi înainte, conform unei estimări făcute de Senzor Tower.
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte marţi pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, marţi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, după care diplomatul îşi va prelua oficial funcţia.
Nvidia investeşte 4 miliarde de dolari în companii de fotonică, pentru a susţine infrastructura AI # News.ro
Nvidia a anunţat luni o investiţie totală de 4 miliarde de dolari în două companii americane specializate în tehnologii fotonice, în încercarea de a consolida lanţurile de aprovizionare şi capacităţile de cercetare necesare pentru dezvoltarea accelerată a infrastructurii AI, relatează CNBC.
Bucureşti - Explozie urmată de incendiu într-o locuinţă din Sectorul 6. O persoană decedată a fost scoasă de sub dărâmături # News.ro
O persoană a murit în urma unei explozii urmate de incedniu care s-a produs marţi dimineaţă într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei.
Modelul AI Claude al Anthropic a raportat luni ”erori crescute”, în timp ce rămâne cea mai descărcată aplicaţie gratuită din App Store după disputa cu Pentagonul # News.ro
Modelele de inteligenţă artificială dezvoltate de Anthropic au înregistrat luni ”erori crescute”, în timp ce aplicaţia Claude îşi păstra poziţia de cea mai populară aplicaţie gratuită din App Store-ul companiei Apple.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ştie că Croaţia a propus furnizarea de petrol Ungariei, dar guvernul maghiar a refuzat propunerea, potrivit Ukrinform.
Lacunele de asigurare lasă companiile aeriene expuse, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde # News.ro
Pe măsură ce războiul aerian americano-israelian împotriva Iranului s-a intensificat luni, fără un orizont clar de încheiere, atenţia s-a mutat asupra efectelor asupra industriei aeriene. Operaţiunile sunt perturbate pentru a treia zi consecutiv, iar pierderile de venit nu sunt acoperite de poliţele de asigurare, potrivit analiştilor şi surselor din industrie, citaţi de Reuters.
Starlink se asociază cu Deutsche Telekom pentru a lansa un serviciu mobil prin satelit în Europa # News.ro
Starlink, reţeaua de sateliţi operată de compania lui Elon Musk, va colabora cu gigantul german al telecomunicaţiilor Deutsche Telekom pentru a lansa un serviciu mobil bazat pe satelit în 10 ţări europene, au anunţat companiile luni, relatează CNBC.
Preţul benzinei în SUA depăşeşte pragul de 3 dolari pe galon, punând la încercare războiul lui Trump cu Iranul # News.ro
Preţul mediu al benzinei la pompă în SUA a depăşit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul, au afirmat analiştii, potrivit Reuters.
Iranul şi aliaţii săi continuă să atace aliaţii SUA din Golf marţi dimineaţă, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, o serie de explozii puternice fiind auzite în Erbil, Irak, iar sirenele sunând în Bahrain, relatează CNN.
Trimisul special al SUA afirmă că, la a treia întâlnire, era „imposibil” să se ajungă la un acord cu Iranul, înainte de atacuri / Delegaţia SUA a propus o suspendare de zece ani a îmbogăţirii uraniului, respinsă de Iran # News.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris luni eforturile finale, fără succes, de a ajunge la un acord nuclear cu Iranul, care în cele din urmă au eşuat înainte ca Statele Unite să lanseze operaţiuni militare majore în weekend. Delegaţia SUA a propus o suspendare de zece ani a îmbogăţirii uraniului, respinsă de Iran, relatează CNN.
Atacul comun al SUA şi Israelului asupra Iranului a declanşat lovituri de represalii în tot Orientul Mijlociu, inclusiv asupra ţărilor care găzduiesc baze militare americane. Până acum, loviturile au vizat centre urbane, infrastructura energetică, aeroporturi şi hoteluri, zguduind populaţii obişnuite de mult timp cu o relativă siguranţă, relatează CNN.
Peste 700 de civili ucişi în Iran de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului # News.ro
Peste 700 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.
Perturbările prelungite ale exporturilor de aluminiu din Orientul Mijlociu, cauzate de războiul dintre SUA şi Iran, ar urma să îi afecteze cel mai puternic pe consumatorii europeni şi americani, având în vedere dependenţa ridicată a acestora de livrările din regiune, relatează Reuters.
Trimisul special al SUA afirmă că, la a treia întâlnire, era „imposibil” să se ajungă la un acord cu Iranul, înainte de atacuri # News.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris luni eforturile finale, fără succes, de a ajunge la un acord nuclear cu Iranul, care în cele din urmă au eşuat înainte ca Statele Unite să lanseze operaţiuni militare majore în weekend.
În întreaga Statele Unite, mii de oameni s-au adunat paşnic pentru a condamna şi protesta împotriva operaţiunii militare americano-israeliene din Iran pe tot parcursul zilei de luni, anunţă CNN.
O economie americană care a rezistat unui an întreg de şocuri comerciale, migraţionale şi politice se confruntă acum cu un nou test major, după decizia preşedintelui Donald Trump de a lansa atacuri deschise împotriva Iranului, cu obiectivul declarat de a răsturna guvernarea islamistă aflată de decenii la putere în această ţară, relatează Reuters.
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, care ar fi fost atacată cu drone (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad / Trump promite un răspuns # News.ro
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters, ulterior surse oficiale afirmând că a fost vorba de un atac cu drone. Preşedintele Donald Trump a promis că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns.
Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului # News.ro
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg..
Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NewsNation că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul, a scris un reporter al canalului media pe X, citând un interviu cu acesta.
Melania Trump a devenit prima soţie a unui lider mondial în funcţie care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU # News.ro
Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a prezidat, luni, fapt fără precedent, o şedinţă aglomerată a Consiliului de Securitate al ONU, unde a pledat pentru cauza copiilor victime ale războiului din întreaga lume, la două zile după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă # News.ro
Rusia ar putea deveni un beneficiar neaşteptat al conflictului dintre Iran şi SUA, a declarat Malte Humpert, fondator şi membru senior al Institutului Arctic, opinia sa adăugându-se la previziunile larg răspândite că un conflict prelungit ar putea stimula Moscova prin preţuri mai mari la energie şi pieţe mai restrânse de gaz natural lichefiat, relatează POLITICO. Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că un război prelungit cu Iranul va afecta aprovizionarea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. Şi mai este un aspect: dronele ieftine de 20.000 de dolari sunt doborâte cu rachete antiaeriene scumpe de 4 milioane de dolari. Cine va rămâne primul fără muniţie? se întreabă Bloomberg.
Războiul cu Iranul a ajuns în a patra zi. SUA se pregătesc să intensifice atacurile. Ce s-a întâmplat luni # News.ro
La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran, în timp ce o serie de explozii au zguduit capitala iraniană, relatează AFP.
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, care ar fi fost atacată cu drone (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad # News.ro
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
UPDATE - Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad (surse). Noi confruntări între protestatari şi forţele de ordine la ambasada SUA din Bagdad # News.ro
Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
Un incendiu a izbucnit la Ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters.
Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev este favorit în alegerile generale, cu o nouă coaliţie. El a reunit trei partide de centru-stânga pentru a-şi spori şansele de a deveni prim-ministru # News.ro
Fostul preşedinte al Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat luni că a înregistrat o nouă coaliţie numită „Bulgaria Progresistă” şi vrea să candideze la funcţia de prim-ministru în alegerile anticipate din aprilie, relatează POLITICO.
Zelenski oferă experienţa Ucrainei în a intercepta dronele iraniene, dar liderii arabi trebuie să îl convingă pe „prietenul” Putin să accepte un armistiţiu # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să trimită în Orientul Mijlociu cei mai buni experţi ai săi în doborârea dronelor iraniene, dacă liderii arabi îl vor convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistiţiu de o lună în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.
Zelenski avertizează că Rusia „priveşte” spre regiunea Odesa, dar nu are forţele necesare pentru un atac # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are informaţii despre planuri ale Rusiei de a lansa un atac în est, precum şi în direcţia regiunilor Zaporojie, Dnipro şi Odesa, din sud, însă, potrivit lui, trupele ruse nu au forţele necesare pentru a pune în aplicare atacul planificat pentru luna martie, relatează Ukrainska Pravda.
Departamentul de Stat al SUA îndeamnă cetăţenii americani să „plece imediat” din peste 12 ţări din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, relatează Reuters.
Decizie fără precedent a guvernului din Liban: Activităţile militare ale Hezbollah au fost interzise # News.ro
Guvernul libanez a luat luni decizia fără precedent de a interzice activităţile militare ale Hezbollah, după atacul mişcării pro-iraniene împotriva Israelului, care a antrenat Libanul în războiul regional declanşat după loviturile americano-israeliene împotriva Teheranului, relatează AFP.
Echipa spaniolă Getafe a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în etapa a 26-a din La Liga.
Radu Miruţă afirmă că MApN poate ajuta la evacuarea românilor din zone de conflict, însă numărul celor aflaţi în Orientul Mijlociu este foarte mare: Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ministerul pe care îl coordonează poate ajuta la evacuarea cetăţenilor români aflaţi în zone de conflict, în Orientul Mijlociu, însă subliniază că implicarea aeronavelor militare nu este soluţia optimă, având în vedere capacitatea redusă a acestora în ceea ce priveşte numărul de pasageri.
Ministrul Apărării: De pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că ”România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului” şi nicio facilitate de pe teritoriul României nu a fost utilizată împotriva acestei ţări.
Numărul victimelor atacului de duminică asupra trupelor americane din Kuweit a crescut la şase, a anunţat luni după-amiază Comandamentul Central al SUA, relatează CNN.
Echipa italiană Udinese a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea AC Fiorentina, în etapa a 27-a din Serie A.
Rogobete: Cred că măsura cu pastilele de iod a fost una bună, a fost una corectă, a fost una care, pentru momentul respectiv, a fost luată ca la carte. Faptul că expiră da, expiră, dar ţara asta trebuie să fie pregătită # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că decizia autorităţilor de a comanda şi cumpăra cantităţi mari de pastile de iod, pe care populaţia să le aibă, preventiv, în caz de accident nuclear, a fost una corectă. ”Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva noi trebuie să fim pregătiţi”, argumentează ministrul.
Ministrul Apărării: ”La momentul în care discutăm, nu există niciun pericol” pentru România legat de conflictul din Orientul Mijlociu/ Este absolut normal şi aşteptabil să fie crescută prudenţa şi să fie sporite măsurile de vigilenţă # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministrul spune că autorităţile române au crescut gradul de prudenţă şi măsurile de vigilenţă, în contextul conflictului din lumea arabă.
Cupa României: Horia Mladinovici va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, din sferturi # News.ro
Arbitrul Horia Mladinovici va conduce la centru meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt, care va avea loc, marţi, de la ora 19.00, în sferturile de finală ale Cupei României.
Marco Rubio afirmă că obiectivul operaţiunii SUA este eliminarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului / Israel: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice ar urma să fie afectată în mod semnificativ în următoarele 24 de ore # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că operaţiunea militară a SUA împotriva Iranului are ca scop „eliminarea ameninţării reprezentate de rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului şi a ameninţării reprezentate de marina iraniană, în special pentru navele militare”, relatează CNN.
Rogobete: Eu sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că are o colaborare ”excepţională” cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. ”Sunt un ministru al Sănătăţii liniştit pentru că ştiu că doctorul Raed Arafat în zona de prespital le organizează într-un timp foarte rapid, sunt liniştit că Serviciul de Ambulanţă din ţara asta funcţionează”, susţine ministrul, argumentând că nu este cazul ca sistemul să fie afectat de ”orgolii”.
Rogobete: Am o relaţie profesională bazată pe respect cu preşedintele CNAS, dar este o relaţie instituţională, nu o relaţie de iubire/ Deşi s-a creat un pic în spaţiul public imaginea că noi nu mai colaborăm, este exclus # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vorbeşte public despre relaţia sa cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, după ce între cei doi oficiali au apărut divergenţe în spaţiul public pe tema ”spargerii monopolului” CNAS şi înfiinţării mai multor case de asigurări. Rogobete ţine să sublinieze că o astfel de măsură nu va presupune costuri mai mari pentru asiguraţi, ci este în beneficiul acestora.
