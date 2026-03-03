Pușcașii marini americani au deschis focul asupra manifestanților pakistanezi, după asaltul asupra consulatului SUA din Karachi – mai mulți oameni au fost uciși

16:30

Peste o sută de construcții de tip beach-bar care funcționau ilegal pe litoralul românesc au fost identificate vara trecută, iar majoritatea acestora au fost între timp dezafectate de operatorii economici, a anunțat luni Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Potrivit instituției, controalele efectuate în sezonul estival anterior au vizat sectoarele de plajă turistice de pe […]