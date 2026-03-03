Conflictul se extinde: Statele Unite își avertizează cetățenii să părăsească de urgență Orientul Mijlociu
Aktual24, 3 martie 2026 08:50
Departamentul de Stat al SUA a emis luni, 2 martie 2026, un avertisment de securitate extrem de grav, cerând tuturor cetățenilor americani să plece imediat din peste o duzină de țări din Orientul Mijlociu, folosind orice zboruri comerciale disponibile. Avertismentul vizează 15 țări din Orient Motivul principal îl reprezintă riscurile majore de securitate generate de […]
• • •
Acum 15 minute
09:10
Dughin anunță că după Iran urmează Rusia: ”Se vor orienta apoi spre eliminarea principalelor figuri din conducerea politică și militar-politică a Rusiei, ca următor pas” # Aktual24
Ideologul rus Alexander Dughin afirmă că atacul SUA și Israelului împotriva Iranului ar semnala prăbușirea dreptului internațional și intrarea într-o etapă în care politica globală este guvernată de „forța brută”, avertizând că, dacă Iranul cade, modelul ar putea fi folosit ulterior împotriva altor state, „în special Rusia”, potrivit unei opinii publicate de acesta. Dughin susține […]
09:10
Șefa Inspectoratului Școlar Vrancea anunță că elevii blocați în Dubai vor primi absențe nemotivate # Aktual24
Un grup de 28 de elevi, majoritatea din județul Vrancea (27 din Vrancea și unul din alt județ), însoțiți de două cadre didactice, rămân încă blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, măsură luată pe fondul escaladării conflictului militar din regiune (războiul cu implicarea SUA, Israel și Iran). Călătoria a […]
Acum o oră
08:50
”Orice navă va fi făcută scrum”. Efecte ale închiderii Strâmtorii Hormuz, ar putea urma un ”șoc inflaționist în Europa” # Aktual24
Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran s-a extins în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de carburanți la nivel global, determinând o creștere accentuată a prețurilor petrolului și sporind temerile privind o escaladare regională. Luni, un comandant al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat că Strâmtoarea Hormuz este „închisă” […]
08:50
08:40
Tânăr din Neamț, rănit grav după ce un copac de lângă șosea, pe care voia să-l taie pentru foc, s-a prăbușit peste el # Aktual24
Un tânăr de aproximativ 22 de ani a suferit răni grave după ce a încercat să taie un copac de lângă șosea, pe domeniul public, în municipiul Roman, județul Neamț. Prizonier al copacului tăiat, la patru metri înălțime Potrivit cotidianului local, Ziar de Neamț, incidentul s-a petrecut duminică, 1 martie 2026, în jurul orei 16:40, […]
Acum 2 ore
08:20
Pușcașii marini americani au deschis focul asupra manifestanților pakistanezi, după asaltul asupra consulatului SUA din Karachi – mai mulți oameni au fost uciși # Aktual24
Tensiunile din Pakistan au escaladat dramatic în weekend, după ce protestatari au încercat să ia cu asalt consulatul Statelor Unite din Karachi, iar pușcașii marini americani însărcinați cu securitatea misiunii diplomatice au deschis focul pentru a respinge atacul. Incidentul marchează unul dintre cele mai grave episoade de violență îndreptate împotriva unei reprezentanțe diplomatice americane din […]
08:10
Primarul PSD din Nădrag, cercetat penal pentru viol și violență în familie. I s-a pus și brățară electronică de monitorizare # Aktual24
Un caz grav de violență domestică implică un primar din județul Timiș. Liviu Muntean, primarul comunei Nădrag, este cercetat penal pentru infracțiunile de viol și violență în familie, după o plângere depusă de soția sa. Poliția i-a ridicat edilului și armele deținute legal Potrivit cotidianului local, Opinia Timișoarei, incidentul a fost semnalat pe 25 februarie […]
07:50
„Ofensiva împotriva Iranului va fi rapidă și decisivă, nu un război fără sfârșit”, promite premierul israelian Benjamin Netanyahu # Aktual24
Într-un interviu acordat luni seară postului american Fox News, premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins ideea că ofensiva comună israeliano-americană împotriva Iranului s-ar prelungi la nesfârșit. Condiții pentru un regim democratic în Iran „Nu veți avea un război fără sfârșit”, a declarat el ferm, descriind operațiunea Epic Fury ca o „acțiune rapidă și decisivă”. Netanyahu […]
07:40
Explozie urmată de incendiu devastator la o casă din Sectorul 6 al Capitalei. O persoană și câinele său, decedați sub dărâmături # Aktual24
În această dimineață, marți, 3 martie 2026, în jurul orei 03:30, o puternică explozie urmată de un incendiu violent a avut loc la o locuință situată pe strada Pietrele Doamnei, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Incendiul s-a extins pe 100 de metri pătrați Deflagrația a fost atât de puternică încât a provocat prăbușirea tavanului și […]
Acum 4 ore
07:20
Numărul militarilor americani uciși de la începerea conflictului cu Iranul a crescut la șase # Aktual24
Războiul declanșat recent între Statele Unite, Israel și Iran a intrat în a treia zi, iar pierderile umane de partea americană au crescut semnificativ. Conform anunțului oficial al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), șase militari americani au fost uciși în acțiune până luni, 2 martie 2026, ora 16:00 ET. Militarii, uciși în atacul asupra unei […]
07:10
SUA trimit și mai multe avioane contra Iranului. Sediul televiziunii de stat din Iran a fost spulberat cu ”zeci de bombe” # Aktual24
Statele Unite își consolidează forțele în Orientul Mijlociu prin trimiterea a 15 aeronave suplimentare de realimentare în aer. Armata israeliană a anunțat că a „lovit și distrus” sediul postului public de radio și televiziune din Iran, IRIB, în cadrul campaniei de bombardamente asupra republicii islamice. Publicația israeliană Israel Hayom a relatat că Statele Unite au […]
06:40
CNN: Echipa lui Trump „nu reușește să aibă o linie coerentă” legată de războiul cu Iranul # Aktual24
„Avem o perspectivă foarte clară”, a asigurat, luni, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, despre războiul administrației Trump cu Iranul. El a spus că SUA au „obiective clare” și a asigurat că misiunea „este foarte, foarte clară” pentru soldații americani. Dar, deși a întreprins probabil cea mai serioasă și tensionată operațiune militară americană din ultimele […]
Acum 12 ore
23:30
Casa Albă anunță că 49 dintre cei „mai importanți” lideri iranieni au fost uciși în atacuri # Aktual24
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că „49 dintre cei mai importanți lideri ai regimului iranian” au fost uciși în atacurile asupra Iranului, potrivit BBC. Într-o postare pe rețelele de socializare, ea prezintă obiectivele operațiunii americane, care includ „împiedicarea acestui regim radical” să amenințe SUA. „Uciderea teroriștilor este benefică pentru America. 49 […]
23:00
Filmarea cu CEO-ul McDonald’s degustând un nou produs stârnește ironii online: „Aura lui țipă a salată de kale” # Aktual24
Directorul general și președintele McDonald’s, Chris Kempczinski, a fost ironizat online după ce a postat un videoclip promoțional în care testa noul Big Arch Burger, utilizatorii discutând atât modul său de prezentare, în limbaj corporatist, cât și disconfortul aparent în timp ce îl mânca, potrivit The Guardian și Newsweek. Kempczinski a distribuit clipul luna trecută, […]
23:00
Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat, luni, că a scufundat 11 nave iraniene în Golful Oman, lăsând Iranul fără nicio navă în zonă, potrivit BBC. „Acum două zile, regimul iranian avea 11 nave în Golful Oman, astăzi nu mai are niciuna. Regimul iranian a hărțuit și atacat navele internaționale în Golful Oman timp de […]
22:20
Scoția a devenit prima parte a Regatului Unit care legalizează hidroliza alcalină, o alternativă ecologică la incinerare sau înmormântare, reflectând cererea tot mai mare de aranjamente funerare mai sustenabile, potrivit The Guardian. Cunoscut și sub numele de incinerare cu apă, procesul este deja disponibil în multe părți ale lumii, iar reglementările aprobate luni de parlamentul […]
22:10
Drunkorexia: fenomenul periculos care îmbină tulburările alimentare cu consumul excesiv de alcool în rândul tinerilor # Aktual24
Drunkorexia este un fenomen alarmant care combină tulburările de alimentație cu consumul excesiv de alcool, fiind tot mai prezent în rândul tinerilor care își doresc să își mențină greutatea corporală sub control, dar fără să renunțe la viața socială. Presiunea standardelor de frumusețe, dorința de integrare în grup și cultura petrecerilor au contribuit la răspândirea […]
22:10
Atacurile iraniene asupra Dubaiului și închiderea aeroportului au declanșat în rândul persoanelor înstărite o cursă pentru a părăsi emiratele pe rute alternative, cu avioane private. Orașul, în mod normal strălucitor – un loc de joacă pentru miliardari, influenceri și milioane de turiști – este în alertă de când dronele și rachetele lansate ca răspuns la […]
21:20
Mai mulți adulți americani se opun loviturilor aeriene în Iran, sugerează primele sondaje # Aktual24
Primele reacții ale americanilor la ordinul președintelui Trump de a lansa lovituri aeriene asupra Iranului în weekend par mai degrabă negative decât pozitive, conform unui sondaj rapid realizat duminică de The Washington Post prin mesaje text, potrivit AP. Aproximativ jumătate dintre cei intervievați s-au declarat împotriva atacurilor, în timp ce 39% le-au susținut. Aproximativ 1 […]
21:20
Consumul de zahăr a devenit un subiect intens dezbătut în domeniul oncologiei moderne, iar mulți oameni se întreabă dacă alimentația bogată în zaharuri poate influența evoluția tumorilor canceroase. Relația dintre metabolismul glucozei și dezvoltarea celulelor maligne este complexă, iar cercetările științifice continuă să analizeze modul în care celulele tumorale folosesc energia pentru a se multiplica […]
21:10
Diplomația americană în Europa intră într-o etapă dominată de tensiuni politice și controverse publice, iar trimișii administrației lui Donald Trump sunt tot mai des criticați pentru un stil de comunicare care depășește uneori limitele protocolului diplomatic. Potrivit analizelor publicate de Euractiv, relațiile dintre Washington și mai multe capitale europene par să se afle într-o fază […]
21:10
Un diplomat israelian declară că atacurile SUA-Israel asupra Iranului vor continua „atâta timp cât va fi nevoie” # Aktual24
Danny Danon, ambasadorul israelian la ONU, a declarat luni reporterilor că, în ciuda impactului continuu asupra civililor, inclusiv asupra mai multor israelieni care au fost uciși, acesta face parte din „sacrificiul” pentru generațiile viitoare și va continua „atâta timp cât va fi nevoie”, potrivit Associated Press. „Cu toții îi cunoaștem pe cei pe care i-am […]
21:00
Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a folosi bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul # Aktual24
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a numit atacul SUA o intervenție militară „nejustificată” și „periculoasă”, potrivit The Guardian. José Manuel Albares, ministrul de Externe, a declarat luni că, deși guvernul își dorește „democrație, libertate și drepturi fundamentale pentru poporul iranian”, nu va permite în niciun caz ca bazele sale să fie folosite în acțiunile militare aflate […]
20:40
Crește incertitudinea cu privire la vizita cu miză mare a președintelui american Donald Trump în China, după ce Washingtonul a vizat un al doilea lider străin în două luni. Trump a anunțat în weekend că atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului l-au ucis pe liderul suprem al acestuia, ayatollahul Ali Khamenei. La începutul lunii ianuarie, SUA […]
20:40
Trump promite continuarea „operațiunilor la scară largă” și prezintă obiectivele SUA în Iran. EL a refuzat să excludă posibilitatea desfășurării de trupe terestre # Aktual24
Obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”: „distrugerea capacităților de rachete ale Iranului” și „anihilarea marinei lor”, precum și împiedicarea acestora să dețină vreodată arme nucleare, a declarat Donald Trump la o ceremonie Medal of Honor, în East Room de la Casa Albă. Aceasta este prima apariție în persoană a președintelui în fața presei, de când […]
Acum 24 ore
20:10
Atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu represaliile Teheranului împotriva Israelului și a statelor arabe vecine, au aruncat din nou Orientul Mijlociu în război. Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că urmăresc o schimbare favorabilă de […]
19:40
Val gigantic de procese împotriva tarifelor impuse de Trump în urma hotărârii Curții Supreme # Aktual24
De la decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump, cel puțin 1.800 de companii au intentat procese – iar altele noi sunt adăugate zilnic. Procedurile ar putea dura ani de zile. Tarifele globale radicale impuse de președintele SUA, Donald Trump, în baza unei legi de urgență au fost în vigoare doar timp de zece […]
19:20
Pete Hegseth clarifică motivele implicării militare a Statelor Unite în Iran: „Nu este vorba despre construirea democrației” # Aktual24
Declarațiile recente ale lui Pete Hegseth au readus în prim-plan tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran, într-un context în care Washingtonul susține că operațiunea militară nu are ca scop schimbarea regimului politic, ci doar neutralizarea amenințărilor la adresa securității naționale. Mesajul transmis de oficialul american, prezentat la sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, […]
19:10
Descoperire majoră în Alaska: unelte din fildeș de mamut, vechi de aproximativ 14.000 de ani, care ar putea susține o nouă teorie despre primii oameni din America # Aktual24
Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea schimba radical modul în care istoria umană explică primele migrații către Americi, sugerând că strămoșii populațiilor preistorice au ajuns pe un traseu interior prin regiunea care astăzi separă Asia de America de Nord. Descoperirea, analizată în studiul publicat de Live Science, […]
18:50
Franța, schimbare majoră a strategiei nucleare, mesaj către Moscova: „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni o schimbare majoră în strategia nucleară a țării, care prevede desfășurarea temporară de aeronave capabile să transporte arme nucleare în state aliate și creșterea numărului de focoase nucleare, prima majorare de acest tip din ultimele decenii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la baza militară […]
18:40
Rusia mizează pe submarine și pe strategii de „asimetrie nucleară”, întrucât nu poate ține pasul cu NATO la nivel convențional. Comandant: „Nu îi subestimăm” # Aktual24
În contextul tensiunilor geopolitice globale, Rusia încearcă să își compenseze limitările militare convenționale prin dezvoltarea unor capabilități asimetrice, concentrându-se în special pe forțele submarine și pe armele nucleare experimentale. Strategia Moscovei reflectă o adaptare la realitățile actuale ale puterii militare mondiale, unde superioritatea numerică și tehnologică a alianței NATO reprezintă o provocare majoră pentru ambițiile […]
18:30
O țară UE refuză categoric să permită accesul SUA la bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Ministrul de Externe: ”Vreau să fiu foarte clar și foarte direct. Bazele nu sunt folosite – și nu vor fi folosite” # Aktual24
Spania a refuzat să permită Statelor Unite să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru atacuri împotriva Iranului, în timp ce guvernul de la Madrid și-a intensificat criticile la adresa intervenției militare, calificată drept „nejustificată și periculoasă”. Premierul socialist Pedro Sánchez a condamnat explicit acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva […]
18:20
Fluxurile fizice de aur provenite din Dubai, unul dintre principalele noduri globale de aprovizionare, sunt momentan blocate # Aktual24
Fluxurile globale de aur se pregătesc pentru o perioadă de instabilitate majoră, iar piețele financiare urmăresc cu atenție evoluțiile geopolitice care ar putea schimba radical dinamica aprovizionării. Atacurile militare și represaliile dintre marile puteri din Orientul Mijlociu au provocat deja perturbări în transportul internațional, iar centrul comercial al aurului din Dubai se află în epicentrul […]
18:20
Presshub: 34 de ani de conflict înghețat: Republica Moldova comemorează Războiul din Transnistria # Aktual24
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului din Transnistria, un conflict purtat între autoritățile atunci proaspăt-independentei Republici Moldova și milițiile transnistrene susținute de forțe ale Armatei Ruse. Armistițiul încheiat în 1992 a transformat războiul într-un conflict înghețat, rezultând în Republica Moldovenească a Transnistriei, un stat separatist nerecunoscut internațional, care se […]
18:10
EXCLUSIV Noi dezvăluiri din culisele fotbalului românesc: „Pariurile se fac în Brazilia. Dacă te duci la o echipă de Liga 3 și ai lua telefonul la 3-4 persoane, n-ai cum să nu găsești un cont de pariuri” – Episodul 2 # Aktual24
Continuăm investigația despre culisele întunecate ale fotbalului mic din România, unde fostul jucător „X” revine cu noi detalii uluitoare despre posibila rețea internațională de pariori. Caracatița blaturilor pare să aibă tentacule care se întind până în Brazilia. În spatele meciurilor din Liga 3 s-ar ascunde mize uriașe, plasate pe piețe externe. „Aplicații de pariuri la […]
18:10
Ținta din inima Siberiei a cărei distrugere ar putea paraliza mașinăria de război a lui Putin: ce variante are Ucraina # Aktual24
Podul Kerci a devenit un simbol al ambițiilor Kremlinului în Crimeea ocupată, însă adevărata miză strategică a Rusiei se află la mii de kilometri distanță, în inima Siberiei. Acolo, la Krasnoiarsk, podul feroviar al Magistralei Transsiberiene susține legătura vitală dintre Rusia europeană și vastul teritoriu asiatic, alimentând economia și infrastructura militară a statului rus. O […]
18:10
Baza militară de la Deveselu, unde este amplasat sistemul american de apărare antirachetă, a trecut la nivelul de alertă „BRAVO”, în condițiile în care toate bazele militare ale Statelor Unite au instituit măsuri sporite de securitate pe fondul riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Nivelul „BRAVO” indică un grad ridicat de alertă, determinat de […]
18:00
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, își va prezenta marți scrisorile de acreditare. Conform programului anunțat de Administrația Prezidențială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, începându-și astfel mandatul la București. Darryl Nirenberg a fost […]
17:40
După aproape 30 de ani. Croația a finalizat deminarea teritoriului său va urmare a războiului din Iugoslavia # Aktual24
Croația a finalizat oficial procesul de curățare a teritoriului său de mine după războiul din Balcani, deminare care a durat aproape trei decenii. „Croația a devenit oficial o țară fără mine, finalizând cu succes procesul de deminare în conformitate cu Convenția de la Ottawa, după aproape trei decenii”, relatează publicația Croatia Week. Sute de mii […]
17:20
Moarte la Moscova. Un fost senator, exclus din partidul lui Putin, a fost găsit decedat în urma unui presupus suicid # Aktual24
Moartea lui Umar Djabrailov ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în contextul carierei sale politice și al trecutului controversat. Fost senator, om de afaceri influent și figură cunoscută în cercurile economice ruse, Djabrailov a fost găsit într-un hotel din Moscova, iar informațiile preliminare indică faptul că ar fi vorba despre o sinucidere. Autoritățile investighează […]
17:10
17:10
BREAKING Ministerul Justiției îl propune pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Lista integrală a propunerilor ministrului pentru șefiile parchetelor # Aktual24
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și 2 funcții de procuror-șef adjunct ai Direcției Naționale Anticorupție și procuror-șef și […]
17:00
China sare în ajutorul Iranului: ”Sprijinim Iranul în apărarea suveranității, securității, integrității teritoriale și demnității sale naționale” # Aktual24
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat luni, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, că Beijingul sprijină Iranul în apărarea suveranității și securității sale în contextul conflictului cu Statele Unite și Israel, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a discutat cu regele Bahrainului despre escaladarea situației din regiune. Potrivit televiziunii de stat […]
17:00
O eră nouă începe pentru transportul feroviar de călători din România chiar de astăzi. Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream a fost recepționată oficial la depoul din București, trenul cu numărul 14 furnizat de producătorul francez Alstom. Evenimentul a avut loc la Atelierele CFR Grivița în prezența reprezentanților autorităților. Un operator privat primește material rulant […]
16:40
Cele două locuri ale Groenlandei în Parlament ar putea influența rezultatul alegerilor anticipate din Danemarca # Aktual24
Alegerea celor doi parlamentari ai Groenlandei în parlamentul danez cu 179 de locuri ar putea avea o importanță neobișnuită în această lună, putând modela echilibrul puterii la Copenhaga. Prim-ministrul Mette Frederiksen a convocat săptămâna trecută alegeri anticipate pentru 24 martie, o mișcare considerată ca un semn de încredere în gestionarea tensiunilor cu Washingtonul, după ce […]
16:40
Sprijin pentru studenți. Peste 39.000 de burse sociale pentru combaterea abandonului universitar # Aktual24
Ministerul Educației a anunțat luni o măsură importantă pentru studenții din medii defavorizate. Peste 39.000 de tineri vor beneficia de burse sociale pentru a nu abandona facultatea, inițiativă venită pentru a sprijini financiar studenții care întâmpină dificultăți economice serioase. Cuantumul bursei este de 925 de lei pe lună pentru perioada ianuarie – iulie. Cum pot […]
16:30
Constanța: 86% dintre beach-barurile ilegale de pe litoral au fost demolate. Măsuri mai stricte pentru sezonul estival 2026 # Aktual24
Peste o sută de construcții de tip beach-bar care funcționau ilegal pe litoralul românesc au fost identificate vara trecută, iar majoritatea acestora au fost între timp dezafectate de operatorii economici, a anunțat luni Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Potrivit instituției, controalele efectuate în sezonul estival anterior au vizat sectoarele de plajă turistice de pe […]
16:20
Cipru, prima poziție oficială după atacurile Iranului. Solicită Marii Britanii ”garanții explicite” # Aktual24
Ciprul, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat că va solicita Regatului Unit garanții explicite privind utilizarea bazelor militare britanice de pe teritoriul său exclusiv în scopuri umanitare, după ce una dintre acestea a fost vizată de un atac cu drone, relatează AFP, EFE și Reuters. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos […]
16:20
Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav a înregistrat un succes răsunător în a doua lună a anului, deoarece peste 38.000 de pasageri au tranzitat cel mai nou aeroport din țară, cifra fiind un record absolut de la inaugurarea oficială. Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a anunțat luni datele. Creștere masivă de 140% față de anul […]
16:00
Războiul din Iran va avea probabil un impact asupra prețurilor la gaze foarte curând: prețurile petrolului au crescut recent vertiginos. Aurul a devenit, de asemenea, vizibil mai scump. Escaladarea din Orientul Mijlociu duce la creșterea prețurilor petrolului. În urma atacului SUA și Israelului asupra Iranului, prețul țițeiului Brent a crescut cu zece procente, ajungând la […]
