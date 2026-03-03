Strâmtoarea Hormuz, în pragul blocajului total: Conflictul SUA–Iran aruncă în aer transportul global de petrol şi gaze, tarifele pentru superpetroliere ating maxime istorice, iar costurile zilnice sar spre 500.000 de dolari pe fondul temerilor privind o criză energetică majoră
Ziarul Financiar, 3 martie 2026 13:00
Strâmtoarea Hormuz, în pragul blocajului total: Conflictul SUA–Iran aruncă în aer transportul global de petrol şi gaze, tarifele pentru superpetroliere ating maxime istorice, iar costurile zilnice sar spre 500.000 de dolari pe fondul temerilor privind o criză energetică majoră
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro. Producţia internă de petrol a României a acoperit anul trecut circa 22% din necesarul de consum. Cel mai puternic partener comercial al României pentru importurile de petrol este Kazahstanul # Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul acopfiinderit prin producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
ZF Live. Mihai Constandiş şi Alin Turcu, Cognizant: Noul programator va fi un „orchestrator“ de agenţi AI. Marea provocare este ca AI-ul să funcţioneze într-un mod constant, previzibil şi sigur în realitatea unică a unei companii # Ziarul Financiar
Piaţa de IT traversează un punct de inflexiune care va schimba fundamental fişa postului pentru un inginer software. Într-un viitor apropiat, programatorii aflaţi la început de carieră vor acţiona mai degrabă ca manageri care validează rezultatele generate de inteligenţa artificială, trecând de la scrierea manuală a codului la coordonarea unor echipe de agenţi AI independenţi. În acelaşi timp, adopţia la nivel de corporaţie ridică provocări majore de scalare, iar companiile care întârzie să integreze aceste tehnologii în procesele de business riscă o pierdere abruptă a competitivităţii.
Bursă. Cine este Globinvest, administratorul de investiţii cu cele mai performante fonduri multiactive şi de obligaţiuni în 2025 # Ziarul Financiar
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a plasat două vehicule administrate de SAI Globinvest pe primele locuri în clasamentul performanţelor din anul 2025.
Bursă. De la vârful din 2022, când Chimcomplex avea o capitalizare de 8 mld. lei, compania valorează acum 2 mld. lei după un 2025 dificil, marcat de pierderi, despre care CEO-ul Ştefan Vuza spune că sunt cauzate de pasivitatea guvernului în faţa închiderii industriei chimice naţionale # Ziarul Financiar
În urmă cu doar câţiva ani, Chimcomplex scria istorie la Bursa de Valori Bucureşti, fiind campioana absolută a randamentelor după o creştere de 1.200% în 2021. În ianuarie 2022, momentul transferului pe piaţa principală, grupul atingea o capitalizare record de aproape 8 mld. lei, alimentată de profituri solide şi de optimismul investitorilor care vedeau un hub industrial regional în platformele companiei de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea.
Christina Verchere, CEO al OMV Petrom: Geografia nu este ideală în Marea Neagră, dar geologia este. Asigurarea proiectului Neptun Deep a fost un test, iar noi l-am trecut. Toate componentele ajung în Marea Neagră anul acesta # Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit, cea mai mare conferinţă dedicată segmentului energetic organizată de ZF, a avut loc în perioada 23-25 februarie.
Bursă. DN Agrar primeşte un preţ ţintă de 5,28 lei pe acţiune de la BRK Financial Group, cu un potenţial de creştere de 42%, după rezultatele preliminare din 2025 # Ziarul Financiar
Acţiunile DN Agrar au primit un nou preţ ţintă de 5,28 lei pe titlu, ceea ce implică un potenţial de creştere de 42,2% faţă de preţul de referinţă din 24 februarie 2026, potrivit unui raport de analiză publicat de BRK Financial Group, în urma rezultatelor preliminare aferente anului 2025.
Bursă. Sezonul de raportări financiare pe 2025 al companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti este temporar eclipsat de tensiunile din Iran. Investitorii rămân atenţi la rezultate şi la riscul unui şoc energetic despre care Erste spune că va fi de scurtă durată # Ziarul Financiar
Sezonul de raportări financiare aferente anului 2025 s-a încheiat recent pe piaţa de capital din România, însă pentru moment acesta a fost împins în plan secund de evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu, care domină agenda investitorilor şi fluxul de ştiri.
Reportaj Industrial. TeraSteel deschide cea de-a patra fabrică şi întăreşte poziţia României ca pol regional de producţie: O investiţie de peste 20 mil. euro, cea mai lungă linie de producţie din Sud-Estul Europei şi ambiţia de a exporta panouri sandwich cu vată minerală prin Portul Constanţa. „Avem curajul să mergem în Turcia, Dubai, Emiratele Arabe“ # Ziarul Financiar
La aproape 64 de kilometri de Bucureşti pe autostradă – adică la jumătate de oră de la ieşirea pe A2 – şi la intersecţia dintre A2, DN3 şi DN3A, între Bucureşti şi Constanţa, o fabrică nouă îşi deschide porţile. TeraSteel, unul dintre primii trei producători de panouri sandwich – „cărămida“ proiectelor industriale, logistice şi comerciale – din România şi parte a Grupului Kingspan, lider mondial în soluţii de izolare şi anvelopare a clădirilor, a inaugurat sâmbătă, 28 februarie, cea de-a patra fabrică a sa – şi cea mai modernă de până acum.
Ministrul FInanţelor a prezentat proiectul de buget în şedinţa Coaliţiei: Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB. Investiţiile din fonduri europene cresc la peste 100 mld.lei # Ziarul Financiar
Lucian Băltaru, CEO al Sameday: Am depăşit pragul de 6.000 de easyboxuri la nivel naţional, cu o distribuţie echilibrată, două treimi în urban şi o treime în mediul rural, inclusiv în localităţi cu sub 2.000 de locuitori. La jumătatea anului trecut, compania a cumpărat firma concurentă Cargus de la fondul de investiţii MidEuropa Partners # Ziarul Financiar
Compania de curierat Sameday, al doilea jucător din piaţă, a depăşit pragul de 6.000 de easyboxuri la nivel naţional, cu două treimi în urban şi o treime în mediul rural, inclusiv în localităţi cu sub 2.000 de locuitori.
Acţiunile grupului Simtel Team (simbol bursier SMTL) se tranzacţionează în scădere cu 25% în ultima săptămână, în condiţiile în care compania – unul dintre principalii jucători naţionali în domeniul energiei regenerabile – a anunţat pe 25 februarie rezultatele financiare aferente anului trecut; de atunci, cotaţia a pierdut 24%, iar capitalizarea a scăzut cu 116 mil. lei, conform datelor BVB.
Rise Works, platformă americană de payroll în cripto şi valute clasice, şi-a deschis subsidiară în România în 2025 # Ziarul Financiar
Rise Works, Inc., companie americană care operează o platformă de payroll global şi compliance pentru echipe distribuite, şi-a înregistrat o subsidiară în România sub denumirea Rise Works Romania, în octombrie 2025, conform datelor de la Registrul Comerţului.
Bursă. BT CP: Cris-Tim ar putea intra în BET la revizuirea din martie, în locul Purcari # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului de mezeluri Cris-Tim ar putea fi incluse în indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti, BET, la revizuirea din martie 2026, urmând cel mai probabil să o înlocuiască pe Purcari Wineries, potrivit calculelor realizate de BT Capital Partners pe baza metodologiei indicelui.
ZF IT Generation. Ion Petic, fondatorul Piaxo: Timişoara e polul cel mai important din domeniul automotive din România şi era cel mai potrivit loc pentru centrul de cercetare al bateriilor viitorului, operat cu Clarios # Ziarul Financiar
Piaxo, companie românească de inginerie auto cu sediul la Cluj-Napoca, a ales Timişoara pentru deschiderea centrului de cercetare şi dezvoltare operat în parteneriat cu Clarios, cel mai mare producător mondial de baterii auto de joasă tensiune, din trei motive: cea mai mare concentraţie de companii auto din România, acces la ingineri cu senioritate ridicată disponibilizaţi din restructurarea industriei auto din vest şi un director de locaţie timişorean cu peste 20 de ani de experienţă în dezvoltarea de produse complete.
Războiul din Orientul Mijlociu. Ce spun autorităţile din România, analiştii şi economiştii despre escaladarea conflictului, repatrierea românilor şi efectele asupra economiei locale # Ziarul Financiar
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune presiune pe toate economiile lumii. La nivel local, România a activat mecanisme de criză pentru repatrierea cetăţenilor aflaţi în Israel şi în zona limitrofă Iranului, în timp ce autorităţile încearcă să tempereze temerile legate de un posibil şoc al carburanţilor, pe fondul creşterii abrupte a cotaţiilor petrolului şi gazelor şi al blocajelor din Strâmtoarea Hormuz.
Vodafone şi Orange vor testa în România conexiuni directe telefon-satelit în vara acestui an. „Tehnologia Direct-to-Device este explorată ca o posibilă extensie a reţelelor mobile existente, prin conectivitate satelitară direct pe smartphone, fără hardware şi software dedicat.“ # Ziarul Financiar
Vodafone România şi Orange vor testa în România, în a doua jumătate a anului 2026, servicii de conectivitate prin satelit de tip „direct to device" (D2D), prin care telefoanele mobile se conectează automat la sateliţi atunci când semnalul terestru lipseşte sau este insuficient.
Afacerile Alumil Rom Industry au crescut cu 5,2% anul trecut, ajungând la 118,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Alumil Rom Industry SA (simbol bursier ALU), lider pe piaţa sistemelor arhitecturale de aluminiu din România, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 118,9 mil. lei (23,6 mil. euro), în creştere cu 5,2% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat de presă transmis de companie
Bursă. Acţiunile TTS, în scădere cu 5% după ce compania a anunţat că a trecut pe pierdere. Delin de 33% pentru EBITDA (câştigurile înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare). Cotaţia este pe plus cu 13% în ultimul an # Ziarul Financiar
Transportatorul dunărean de mărfuri Transport Trade Services înregistra o depreciere de circa 5% a preţului acţiunii în după-amiaza de luni la Bursa de Valori Bucureşti, pe un rulaj de peste 1 mil. lei, venit în urma raportului publicat vineri la BVB, care a inclus pierderi de 10,5 mil. lei la nivel consolidat în 2025, de la un profit de 21,3 mil. lei în anul precedent.
