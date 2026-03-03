Comisia de apărare cere informare și evaluare strategică privind evoluțiile din Orientul Mijlociu
Euractiv.ro, 3 martie 2026 16:20
Comisia pentru apărare a transmis marți că solicită informare și evaluare strategică privind evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul asupra securității României.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 10 minute
16:30
Darryl Nirenberg, noul ambasador SUA, își prezintă scrisorile de acreditare lui Nicușor Dan # Euractiv.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, și-a prezentat marțiscrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.
Acum 30 minute
16:20
Comisia de apărare cere informare și evaluare strategică privind evoluțiile din Orientul Mijlociu # Euractiv.ro
Comisia pentru apărare a transmis marți că solicită informare și evaluare strategică privind evoluțiile din Orientul Mijlociu și impactul asupra securității României.
16:10
Țărnea (MAE): Circa 3.000 de cetățeni solicită ajutor pentru repatriere. Avem în atenție 16.000 # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat marți că sunt circa 3.000 de cetățeni care solicită ajutor pentru repatriere și auutoritățile au în atenție circa 16.000 de cetățeni, în regiune.
Acum 4 ore
14:30
Vladimir Putin tocmai a pierdut un aliat major odată cu moartea lui Ali Khamenei în Iran.
14:00
Ministrul chinez de Externe denunță "acțiuni militare împotriva unui stat suveran" fără autorizația ONU.
Acum 6 ore
12:30
Dosarul pentru obținerea permisului auto nu mai trebuie să conțină și cazierul judiciar # Euractiv.ro
Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere.
12:10
Guvernul României invită cetățenii să se implice într-un proces interactiv și transparent de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice.
11:10
Raport Consiliul Europei: Jurnaliștii, sub presiuni constante, amenințări, control, represiune # Euractiv.ro
Diversele forme de presiune au fosta agravate de un mediu din ce în ce mai ostil pentru jurnalism.
10:50
Șefa diplomației Oana Țoiu, se află marți în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe polonez, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-poloneze.
Acum 8 ore
10:20
Un număr de 318 români, pelerini și turiști, au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agențiile de voiaj alături de compania Tarom.
10:00
Încă o dată, deciziile unilaterale ale președintelui american Donald Trump complică relațiile dintre țările membre UE, lucru care s-a mai întâmplat deja în timpul intervențiilor militare din Venezuela și Siria, potrivit ilsole24ore
09:40
Miruță: Acum nu există niciun pericol pentru România legat de conflictul din Orientul Mijlociu # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu.
Acum 24 ore
22:00
Opt țări europene ''au acceptat'' să participe la ''descurajarea avansată'' propusă de Franța # Euractiv.ro
Franța își va spori numărul focoaselor nucleare, intrând astfel într-o nouă etapă a descurajării nucleare, a anunțat luni președintele Emmanuel Macron. Opt țări europene ''au acceptat'' să participe la ''descurajarea avansată'' propusă de Franța.
19:50
34 de ani de conflict înghețat: Republica Moldova comemorează Războiul din Transnistria # Euractiv.ro
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului din Transnistria, un conflict purtat între autoritățile atunci proaspăt-independentei Republici Moldova și milițiile transnistrene susținute de forțe ale Armatei Ruse.
19:20
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, propus ministru al Educației # Euractiv.ro
iroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, online, și a făcut nominalizarea candidatului pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Numirea urmează să fie făcută de președintele Nicușor Dan, iar apoi noul ministru depune jurământul.
17:30
Ministerul Justiției a publicat luni lista persoanelor pe care le propune pentru a conduce marile parchete din România. După avizarea lor de către CSM, președintele Nicușor Dan are ultimul cuvânt
Ieri
15:20
Flightradar24 arată că mai multe zboruri au plecat către destinații precum Londra Heathrow, Paris, Amsterdam și Moscova, relatează Euronews.com.
15:10
UE și Elveția semnează un pachet amplu de acorduri, în scopul extinderii relației de cooperare # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, au semnat ;uni un pachet amplu de acorduri menite să aprofundeze și să extindă relația UE-Elveția.
15:10
Poți crește vizibilitatea anumitor branduri și dezvolta strategii de SEO.
15:00
Chatbot-urile cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în 95% din jocurile de război # Euractiv.ro
Conform unui nou studiu, inteligența artificială (AI) ar putea schimba radical modul în care sunt gestionate crizele nucleare, potrivit euronews.com.
14:10
Trei avioane americane au fost doborâte accidental în Kuweit.
13:30
Mihai Dimian, Rector al Universității din Suceava din 2024, anunțat, pe surse, posibil ministru al educației, potrivit portalinvatamant.ro.
12:30
Măsuri anunțate de Guvern în contextul războiului din Orientul Mijlociu și a românilor blocați # Euractiv.ro
Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni într-o ședință convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
12:10
Reuniunea Consiliului UE, amânată după ce o dronă iraniană a lovit o bază britanică din Cipru # Euractiv.ro
Guvernul cipriot a amânat reuniunea de luni a Consiliului Afaceri Generale (CAG), care urma să aibă loc la Nicosia, după ce baza aeriană britanică Akrotiri de pe insulă a fost lovită de o dronă la scurt timp după miezul nopții.
12:10
Ivan: Carburanții nu ajung la 10 lei, statul e în alertă după tensiunile din Orientul Mijlociu # Euractiv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis luni că România este preocupată de modul în care arată potențialele perturbări pe piața de aprovizionare cu produse petoliere din Orientul Mijlociu.
12:00
PNL:Bolojan caută soluții pentru repatrieri din Orientul Mijlociu, PSD amenință cu ruperea Coaliției # Euractiv.ro
PNL transmite că Guvernul "face eforturi susținute pentru a gestiona" impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe.
11:50
Ziua 3 (luni, 2 martie)Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a negat luni informațiile din presa americană, conform cărora Teheranul a încercat să reia discuțiile cu Washingtonul.
11:10
Israelul și Statele Unite pare că au acum putere absolută în Orientul Mijlociu: acest lucru va fi o problemă în viitor, afirmă fostul președinte al Comisiei Romano Prodi, într-un interviu acordat Focus Europe Italia, parte a rețelei Focus Europe.
10:20
La 1 martie 2026, Espress.ro a devenit cofondator și membru al Focus Europe, o rețea media europene, care include redacții autonome și independent în șase țări europene: Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Italia și Germania.
08:30
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, cere iranienilor și forțelor de ordine să „treacă de partea națiunii” și se prezintă la Washington drept lider al tranziției, invocând și „oportunități” pentru reconstrucție, scrie „El Mundo” (Spania).
08:00
Donald Trump le-a transmis iranienilor că au „o șansă unică”: pe fondul bombardamentelor americane și israeliene asupra unor ținte din Iran, inclusiv a complexului liderului suprem, președintele SUA a cerut populației să „preia guvernarea”.
07:30
Trump vorbește despre un război de „patru săptămâni” în Iran, nu exclude alte pierderi americane # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune „de patru săptămâni” în Iran, a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost uciși, comentează AFP.
07:10
Atacul cu rachete și drone revendicat de Hezbollah a declanșat lovituri israeliene „în tot Libanul”, inclusiv în suburbia sudică a Beirutului, pe fondul raidurilor asupra Teheranului și al scumpirii bruște a petrolului.
1 martie 2026
21:30
Nicușor Dan le spune românilor din zonă să urmeze instrucțiunile MAE și ale autorităților locale # Euractiv.ro
Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă, președintele le transmite să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de externe și de autoritățile locale din statele în care se află.
21:00
Trump spune că noii lideri iranieni "doresc să discute". Primele victime în rândul militarilor SUA # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a declarat că noii lideri din Iran ”vor să discute”, dar nu a dat detalii despre cine sunt acești noi lideri.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
După un mesaj similar al lui Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să profite de o ocazie istorică
12:00
Țoiu, după moartea ayatollahului Ali Khamenei: Susținem dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # Euractiv.ro
Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură iar vocile tinerilor iranieni, bucuria lor, exprimă speranța unui viitor mai bun, a transmis șefa diplomației române Oana Țoiu pe rețelele sociale.
11:40
Lovitură pentru flota fantomă: petrolier sancționat, capturat în Marea Nordului - anunță Macron # Euractiv.ro
Petrolier supus sancțiunilor internaționale, capturat de forțele belgiene, cu sprijin francez, anunță președintele Franței, Emmanuel Macron, pe X.
11:10
Evoluții în Iran după uciderea liderului suprem Khamenei: Larijani în centrul atenției # Euractiv.ro
Un consiliu de conducere interimar va prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider, potrivit lui Larijani, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională.
08:20
Jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre bombardamentelor asupra a două școli din Iran, din informații verificate de NYTimes și BBC. Ambasadorul ONU a anunțat că au murit peste 100 de copii, sâmbăta fiind începutul săptămânii în Iran.
01:40
01:40
Președintele Trump a anunțat căderea liderului suprem al iranului, Khamenei. Oamenii se bucură pe stradă, însă informațiile rămân divergente. Media oficiale din Iran au negat.
01:30
28 februarie 2026
17:20
Ministrul Economiei: Europa trebuie să își găsească o cale spre reală competitivitate economică # Euractiv.ro
Dependența de furnizori unici afectează direct industriile bateriilor, energiei regenerabile și apărării iar Europa trebuie să accelereze proiectele de extracție, procesare și reciclare și să mobilizeze coordonat finanțările europene.
16:30
Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și a unor baze americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA și Israel au lansat ”operațiuni majore de luptă” asupra regimului de la Teheran.
11:10
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea din Iran și personalul ambasadei, în siguranță # Euractiv.ro
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
09:10
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că țara sa a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului. El a anunțat, de asemenea, starea de urgență în Israel, în așteptarea unor represalii.
09:00
Primarul Emil Boc spune că aglomerația din Cluj are trei cauze – naveta internă, naveta metropolitană și tranzitul – și mizează pe un pachet de proiecte de peste 4 mld. euro: metrou, centură și tren metropolitan.
08:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.