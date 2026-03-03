Schimburile comerciale Germania-România ating un nou record

11:30

Operatorii de logistică și de transport (dar și clienții lor) au la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare. Schema e-MOVE RO dispune de un buget total de 250 de milioane de euro, împărțit în două submăsuri. Submăsura 1, cu un buget de 101 milioane de euro, vizează infrastructura de reîncărcare. În timp ce Submăsura 2 […]