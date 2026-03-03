Schimburile comerciale Germania-România ating un nou record
Ziua Cargo, 3 martie 2026 18:20
Volumul schimburilor comerciale cu bunuri între Germania și România au însumat anul trecut 42,6 miliarde de euro, în creștere cu 5,7% față de 2024, conform datelor Destatis – Biroul Federal de Statistică al Germaniei. Țara noastră se menține pe locul 17 între partenerii comerciali ai Germaniei, se arată într-un comunicat transmis de AHK România. Importurile din […]
• • •
Începând de la 5 octombrie 2026, Spania va aplica noi reguli în cabotaj, printre care obligativitatea folosirii documentelor electronice de transport, sau declararea emisiilor pentru fiecare cursă. La finalul anului trecut, Spania a adoptat Legea Mobilității Sustenabile, care introduce reguli noi pentru transportul rutier național, inclusiv cabotaj. Noile reguli vor intra în vigoare la 5 […]
Furnizorul german de servicii de inginerie, FEV spune că a obținut concluziile dintr-un program intern de cercetare care examinează viabilitatea economică a vehiculelor comerciale electrificate. Compania și-a bazat calculele pe un profil de utilizare european realist, luând în considerare în mod specific încărcarea bateriilor peste noapte la tarife Industriale de energie electrică de aproximativ 19 […]
Capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară, la Aeroportul „Henri Coandă" a fost extinsă, începând de luni, cu încă două ghișee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen. Potrivit unui comunicat, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) sprijină în acest fel activitatea Poliției de Frontieră, în contextul operaționalizării sistemului […]
La Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni au fost anulate 36 de zboruri, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat în 2 martie purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Theodor Postelnicu. Iar cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de […]
Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o creștere cu 35%, iar cele plug-in hibrid, un avans de 16%, în România, în februarie, față de luna similară a anului trecut. În schimb, înmatriculările de autoturisme.â noi au scăzut cu 24,4%, conform datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate […]
Camera de Comerț Elveția-România a organizat conferința dedicată tendințelor actuale din domeniul Resurselor Umane, cu titlul „Inteligența artificială, competențele și viitorul muncii". Evenimentul a reunit specialiști și lideri din industrie, pentru a discuta despre provocările și transformările pieței muncii în contextul actual. Potrivit unui comunicat, discuțiile s-au axat pe teme de actualitate, precum platformele interne […]
Autovehicule DAC a livrat două autobuze electrice DAC CityLINE 408.60 către orașul Vișeu de Sus. Vehiculele sunt configurate pentru transportul public urban și periurban. Potrivit unui comunicat, modelul livrat este construit pe o arhitectură compactă, sub 9 metri, ceea ce îl face potrivit pentru trasee locale unde manevrabilitatea, accesul facil și capacitatea bună de transport […]
Ivan: „Speculaţiile că motorina sau benzina vor ajunge la 10 lei litrul sunt minciuni sfruntate” # Ziua Cargo
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt „nişte minciuni sfruntate". El a dat asigurări că „nu există niciun argument raţional, comercial sau economic" care să justifice un astfel de nivel al preţului la pompă. „În momentul de faţă, suntem preocupaţi, în […]
Începând cu data de 2 martie 2026, Rara Logistic (Rara Invest SRL) a devenit membru al Rețelei Pall-Ex România, gestionând distribuția paletizată în județul Sibiu. Pentru clienții Rara Logistic, aceasta înseamnă livrări paletizate mai rapide, acoperire națională printr-o rețea puternică, dar și standarde ridicate de siguranță și calitate. „Rămânem dedicați promisiunii noastre: servicii logistice eficiente, […]
AnimaWings a transmis o informare privind operarea zborurilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, potrivit unui comunicat, în urma închiderii succesive a spațiilor aeriene din mai multe state din regiune (Israel, Irak, Iran, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite), operatorul aerian a implementat măsuri imediate pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor sale. […]
Șoferii care fac transport de marfă contra cost cu vehicule de sub 3,5 tone vor avea nevoie, în curând, de obținerea unui certificat de pregătire profesională (CPP). În OG 5/2026, care modifică și completează Ordonanța Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere, la articolul 68, după alineatul (2), se introduce un nou alineat (21). Are următorul cuprins: […]
Suntem în februarie 2026. În acest punct, zarurile sunt aruncate. Nu mai e despre „dacă", ci despre cine mai poate ține pasul. Nu mai vorbim despre „ce ar fi ideal", ci despre „ce mai putem face în timp real". Mai sunt mai puțin de cinci luni până la 1 iulie 2026, momentul în care segmentul […]
Am văzut filmul „Cravata galbenă". Foarte frumos! Iar valoare acestui film a devenit evidentă chiar la final, în sala de cinema. Îl cunosc de peste zece ani și este șofer de camion pe curse internaționale cu o experiență însemnată. Probabil, peste 30 de ani în care a lucrat la firme românești, dar mai ales la […]
Fie că vorbim despre transportul județean, fie despre cel interjudețean de persoane, situația este la fel de gravă, pentru mulți dintre operatorii privați. În speță, pentru cei care își doresc să activeze în litera și spiritul legii, dar nu beneficiază de niciun fel de sprijin din partea autorităților, indiferent dacă ne referim la autoritățile județene, […]
FOCUS PE DEZVOLTARE. SOLUȚII PENTRU APLICAȚII MULTIPLE. O gamă largă de autobuze electrice # Ziua Cargo
Din vara anului 2023, AIC TRUCKS este importator și distribuitor exclusiv al producătorului Otokar în România, unde oferă o gamă largă de modele, inclusiv alimentate cu carburanți alternativi. Otokar, companie din Grupul Koç, este prezentă în România din 2018, în cadrul Otokar Europe – filiala București. Producătorul turc a livrat, deja, câteva sute de autobuze, […]
MHS Truck & Bus, distribuitorul unic al mărcilor MAN și Neoplan în România, anunță numirea lui Victor Vîlcu în funcția de Chief Executive Officer (CEO), începând cu 1 februarie. Acesta îi succede Elenei Claudia Iordache, care va părăsi compania după o carieră de 19 ani. MHS Truck & Bus îi mulțumește Elenei Claudia Iordache pentru […]
AQUILA a obținut venituri mai mari cu 18%, în 2025, an marcat de presiuni fiscale și costuri în creștere, față de anul anterior, potrivit unui comunicat. Astfel, veniturile s-au cifrat la aproape 3,5 miliarde de lei, iar EBITDA a crescut cu 5%, până la aproximativ 185 milioane de lei. Cele 4 companii achiziționate în ultimii […]
În ultimii doi ani, Euro NCAP a început să testeze și camioane, iar rezultatele sunt menite a ajuta companiile de transport preocupate de siguranță să aleagă cele mai potrivite produse pentru ele. Trebuie să precizăm, încă de la început, că testele Euro NCAP pentru camioane nu sunt unele de impact, ca în cazul autoturismelor. De […]
A trecut mai bine de un deceniu de când Anadolu Automobil Rom a început să promoveze constant mobilitatea electrică urbană, iar rezultatele confirmă viziunea acestei companii românești din Ciolpani. Cu un total de 323 de vehicule livrate în 2025, Anadolu Automobil Rom se remarcă drept unul dintre cei mai importanți furnizori de vehicule electrice destinate […]
Organizarea, în premieră, în decembrie 2025, a Școlii de Iarnă, care s-a alăturat în mod natural Școlii de Vară (deja tradițională), nu este decât una dintre inițiativele prin care membrii asociației încearcă să acomodeze tinerii cu realitatea din teren. Și, de ce nu, să le trezească și curiozitatea. Formarea profesională este, fără îndoială, o prioritate […]
Compania Donau oferă o soluție prietenoasă, care asigură, într-un mod integrat, infrastructura IT pentru serviciul de utilitate publică, în transportul județean regulat. Indiferent dacă această infrastructură IT este implementată în zona privată, adică operatorul vrea să-și monitorizeze singur performanțele, sau este destinată Consiliului Județean, care urmărește calitatea transportului efectuat de către mai mulți operatori, beneficiile […]
Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, a finalizat achiziționarea Murray-Brown Laboratories (America de Nord), MsMin (Chile) și Cyanre Group (Africa de Sud). Potrivit unui comunicat, extinderea portofoliului marchează întărirea capabilităților Grupului, în trei arii, cu dezvoltare accelerată. Este vorba despre siguranța alimentară, servicii specializate pentru industria minieră și Digital Trust. Murray-Brown Laboratories […]
România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei, din cauză că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii, în comparație cu alte state UE. Este avertismentul specialiștilor EnterTech 2026, una dintre cele mai mari conferințe de digitalizare și AI din țară, organizată de firmele românești Supertree Workspaces&More și […]
Proiectul de lege privind interzicerea obligării conducătorilor auto din transportul rutier de mărfuri la efectuarea operațiunilor de descărcare/încărcare a mărfurilor transportate a fost adoptat tacit de Senat. Proiectul legislativ merge la Camera Deputaților, pentru dezbatere și adoptare în calitate de for decizional. „Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu pot fi obligați, prin […]
Ordonanța de Urgență (OUG) 7 privind reforma în administrația locală și centrală și OUG 8 de relansare economică, adoptate de Guvern pe 24 februarie, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 147, din 25 februarie. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, imediat după ce a semnat documentele. „Înainte de a pleca la Bruxelles, […]
UPDATE: OUG 7 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 146, din 25
Aveuro International s-a bazat, în ultimii doi ani, pe producția de microbuze școlare electrice, dar păstrează un portofoliu diversificat de modele și configurații. Astfel, carosierul din Câmpina are două modele diesel foarte populare, bazate pe un furgon Mercedes-Benz: în România, este solicitat un model de categoria a II-a, cu 19+1+1 locuri, iar la export merge […] The post AVEURO INTERNATIONAL. Diversitate diesel… și electrică appeared first on ZIUA CARGO.
2026 înseamnă incertitudine și volatilitate, într-o economie cu o dinamică fără precedent. Probabil nimic nou față de 2025 sau… 2024. Există însă și direcții extrem de clare. Nevoia de flexibilitate, amplasamentul bine gândit și un control mult mai rafinat al costurilor au devenit certitudini. Este contextul în care Olympian Parks dezvoltă, în 2026, rețeaua de […] The post LANȚURI DE APROVIZIONARE PROFITABILE. Infrastructură logistică flexibilă appeared first on ZIUA CARGO.
Având o tradiție și o experiență de peste 28 de ani, AIC dezvoltă în permanență serviciile integrate pe care le oferă, dovedind că este permanent aproape de client. Compania a reușit să asigure servicii de calitate de vânzare camioane noi sau uzate, respectiv de întreținere și reparații, dar să-și extindă oferta de vehicule comerciale la […] The post PIAGGIO. „Camioane de oraș” appeared first on ZIUA CARGO.
Operatorii de transport rutier de pasageri din România au la dispoziție o nouă oportunitate majoră de finanțare, prin schema de ajutor de stat e-DRIVE, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Schema vizează sprijinirea achiziției de vehicule electrice cu emisii zero, din categoriile M1, M2 și M3, destinate transportului rutier de pasageri. […] The post e-DRIVE appeared first on ZIUA CARGO.
Telangana, o regiune din sudul Indiei, a anunțat planurile de modernizare a 240 de autobuze diesel din flota sa de transport public cu sisteme de propulsie electrice. Telangana State Road Transport Corporation (TSGRTC), operatorul de transport public de stat, a lansat o licitație, în septembrie, pentru modernizarea a 240 de autobuze diesel cu motoare electrice. […] The post Reconversii de autobuze electrice, în India appeared first on ZIUA CARGO.
Piața birourilor flexibile intră într-o nouă etapă: companiile mari devin principalul pilon de creștere, se arată într-un comunicat transmis redacției de aSpace. aSpace, cea mai extinsă rețea urbană de spații de coworking și birouri flexibile cu capital românesc, a înregistrat în 2025 o creștere a gradului mediu de ocupare la 85%, față de 80% în […] The post aSpace – Schimbări în industria birourilor flexibile appeared first on ZIUA CARGO.
Volvo Trucks le pune la dispoziție clienților o gamă completă de vehicule, pentru orice necesități sau aplicații de transport posibile. De asemenea, serviciile pe care producătorul le oferă sunt concepute pentru a asigura o disponibilitate maximă a camioanelor și pentru a oferi cărăușilor siguranța că se pot concentra fără nicio grijă asupra activității lor de […] The post VOLVO TRUCKS. Servicii integrate pentru o gamă extinsă appeared first on ZIUA CARGO.
ARHITECTURA SUCCESULUI, ÎN TRANSPORTUL ANULUI 2026. Autonomie Operațională și Performanță prin Tehnologie Integrată # Ziua Cargo
Într-un peisaj al mobilității definit de liberalizare și reglementări fiscale stricte, adevărata putere a unui operator, în 2026, nu mai stă doar în flota deținută, ci în capacitatea de a-și gestiona direct fluxurile de date și pasageri. Succesul aparține celor care reușesc să îmbine scalabilitatea digitală cu controlul deplin asupra afacerii, transformând tehnologia dintr-o simplă […] The post ARHITECTURA SUCCESULUI, ÎN TRANSPORTUL ANULUI 2026. Autonomie Operațională și Performanță prin Tehnologie Integrată appeared first on ZIUA CARGO.
Decizia de a trece la un sistem automatizat pentru manipularea mărfurilor nu este doar o opțiune tehnologică și un răspuns la problemele actuale, ci una strategică, pentru viitor. Soluțiile automate pot fi implementate în multe direcții: recepția mărfurilor, depozitare, pregătire comenzi, livrare marfă, aprovizionarea liniilor de producție, și inclusiv în producție și asamblare. Orice soluție […] The post Este timpul să automatizăm procesele, în depozit? appeared first on ZIUA CARGO.
Credeți că AI ar putea înlocui marii decidenți din administrație, politici publice, poliție sau afaceri interne? Oare instrumentele AI ar putea fi imparțiale și să ia cele mai oneste și nepărtinitoare decizii pentru cetățeni, neavând emoții, ci doar algoritmi? O întrebare similară și-au pus și trei cercetători din cadrul Universității din București, respectiv Universității din […] The post Inteligența artificială și arhitectura prevenirii corupției appeared first on ZIUA CARGO.
Guvernul a stabilit un singur termen de plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic: data înstrăinării vehiculului. Potrivit unei Ordonanța de urgență (OUG) adoptate pe 24 februarie, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație […] The post Noi reglementări la impozitul pentru mașinile înmatriculate și vândute în același an appeared first on ZIUA CARGO.
Guvernul a adoptat, în seara de 24 februarie, Ordonanța de urgență (OUG) privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar. Actul normativ cuprinde măsuri de sprijin a economiei prin stimularea investițiilor, inclusiv acordarea de ajutoare de stat, […] The post OUG privind instituirea unor măsuri de relansare economică appeared first on ZIUA CARGO.
Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile se aleg cu permisul auto suspendat. Prevederea apare în Ordonanța de urgență (OUG) privind reforma administrației, adoptată de Guvern pe 24 februarie. Calculul inițiatorilor actului normativ este următorul: o zi de suspendare a permisului, pentru fiecare 50 de lei datorați. Această măsură […] The post OUG: Permis suspendat pentru neplata amenzii în 90 de zile appeared first on ZIUA CARGO.
Turoperatorul Join UP! se extinde în România și va opera plecări spre 7 destinații, din 14 orașe, în sezonul de vară 2026, care începe în 4 aprilie și durează până pe 31 octombrie. Zborurile charter vor fi spre: Turcia (Antalya) – plecări cu zboruri charter din 14 orașe (București, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Cluj, […] The post Join UP! deschide zboruri charter din 14 orașe din România appeared first on ZIUA CARGO.
Digitalizarea a devenit o realitate, în transportul rutier. În majoritatea companiilor există, astăzi, soluții pentru preluarea comenzilor, planificare, flotă, documente sau monitorizare. Cu toate acestea, în practică, nivelul de control operațional rămâne, adesea, sub așteptări. Datele sunt multe, dar claritatea este limitată. Privind din perspectiva pieței, problema nu este lipsa tehnologiei, ci modul fragmentat în […] The post De ce digitalizarea eșuează în transport: o problemă de abordare, nu de tehnologie appeared first on ZIUA CARGO.
Renault Trucks oferă transportatorilor profesioniști o gamă largă de vehicule, de la 2,8, la 60 t, adaptate pentru o mare varietate de activități de transport. Vehiculele comerciale ale constructorului francez sunt rezistente și fiabile și se remarcă printr-un consum de combustibil care le permite să livreze un grad mai înalt de productivitate și un control […] The post RENAULT TRUCKS. Vehicule pentru orice necesități de transport appeared first on ZIUA CARGO.
143 de operatori de transport persoane nu și-au mai înnoit licența în 2025, iar 223 de companii au fost nou licențiate. Flota totală raportată, la 19 ianuarie 2026, față de aceeași dată a anului trecut, a crescut, de asemenea. Potrivit datelor furnizate de ARR, la 19 ianuarie 2026, 3.210 operatori erau licențiați pentru transport cu […] The post Piața de transport persoane se reinventează appeared first on ZIUA CARGO.
Operatorii de logistică și de transport (dar și clienții lor) au la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare. Schema e-MOVE RO dispune de un buget total de 250 de milioane de euro, împărțit în două submăsuri. Submăsura 1, cu un buget de 101 milioane de euro, vizează infrastructura de reîncărcare. În timp ce Submăsura 2 […] The post SUBVENȚII PENTRU INFRASTRUCTURA DE ÎNCĂRCARE LA SEDIU. e-MOVE RO appeared first on ZIUA CARGO.
