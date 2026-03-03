CONTROALE ABUZIVE, ÎN FRANȚA. Ce e de făcut, când agenții DREAL depășesc limitele

10:30

Fie că vorbim despre transportul județean, fie despre cel interjudețean de persoane, situația este la fel de gravă, pentru mulți dintre operatorii privați. În speță, pentru cei care își doresc să activeze în litera și spiritul legii, dar nu beneficiază de niciun fel de sprijin din partea autorităților, indiferent dacă ne referim la autoritățile județene, […] The post TRANSPORTUL NAȚIONAL DE PERSOANE. Din Monitorul Oficial, la jungla de pe șosele (I) appeared first on ZIUA CARGO.