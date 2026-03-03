Ministrul Energiei revine asupra declarațiilor de ieri privind prețul carburanților la pompă
Jurnalul.ro, 3 martie 2026 20:50
Prețul la pompă al carburanților ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza prețurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marți, după actualizarea informațiilor și declarațiilor din ziua precedentă.
