MAE, despre grupul de elevi blocat în Dubai: Sunt în siguranță. Sunt o prioritate
Jurnalul.ro, 3 martie 2026 22:50
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a anunțat că cei 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, se află printre prioritățile autorităților, punctând că sunt în siguranță.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
23:10
OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano- # Jurnalul.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a calificat drept "extrem de îngrijorătoare" informaţiile primite despre pagubele produse Spitalului Gandhi din Teheran în timpul bombardamentelor de duminică asupra capitalei iraniene şi a cerut ca unităţile medicale să fie respectate în conflicte, informează luni EFE.
Acum 15 minute
23:00
Fotbalistul Rapidului, Kader Keita, reținut de poliție după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului # Jurnalul.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră, pentru AGERPRES.
Acum 30 minute
22:50
Spania îi dă replica lui Trump, după ce președintele SUA a anunțat întreruperea relațiilor comerciale # Jurnalul.ro
Spania a reacționat marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în Biroul Oval, că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare în atacul asupra Iranului.
22:50
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul american din Dubai. Toți sunt în siguranță, a pus Rubio.
22:50
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a anunțat că cei 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, se află printre prioritățile autorităților, punctând că sunt în siguranță.
Acum o oră
22:40
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Statele Unite vor lua măsuri imediate pentru a garanta securitatea comerțului maritim internațional, în special a transporturilor de energie care tranzitează Golful Persic și strâmtoarea Ormuz.
22:40
Stilistul personal al lui Zendaya, Law Roach a dezvăluit că cei doi actori și-au unit oficial destinele. Declarațiile au fost date de stilist duminică, în cadrul SAG Awards 2026, gală desfășurată la Los Angeles.
22:40
Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea "treptată" a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.
22:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu pentru presa italiană, că este de părere că premierul ungar Viktor Orban va pierde alegerile generale programate în luna aprilie și că într-un astfel de scenariu ar fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Kiev și Budapesta.
22:30
Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Acestuia i s-au cerut explicații despre atacurile asupra țărilor din Orientul Mijlociu.
22:20
Forțe militare în Marea Mediterană: Franța trimite un portavion, o fregată și avioane de vânătoare # Jurnalul.ro
Franța a decis să trimită un portavion, o fregată și avioane de vânătoare în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată marți seara de președintele francez Emmanuel Macron.
22:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 4 martie 2026. Miercurea poartă energia unei Zile Închise a Boului de Foc, iar asta contează mai mult decât pare.
22:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, devine tot mai precaut și determinat să-și consolideze puterea după recentele atacuri americane și israeliene asupra Iranului.
Acum 2 ore
22:10
Compania aeriană Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România în noaptea de 4 martie, la ora 03:00.
21:50
Există anumite compatibilități între persoanele născute în anumite luni ale anului, astfel că este bine să știi cu cine te înțelegi cel mai bine pentru a dezvolta relații pline de dragoste și armonie.
21:40
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din București.
21:20
Oana Țoiu cere „un armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru evacuarea civililor # Jurnalul.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a subliniat că diplomația europeană ar trebui să insiste pentru „o încetare temporară a focului negociată” în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor.
Acum 4 ore
21:10
UPDATE Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ceremonia de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre întărirea parteneriatului strategic și proiectele bilaterale.
21:00
Proiect Buget 2026: Creșteri la Apărare, scăderi la Muncă și Educație. 7,5 miliarde lei pentru ÎCCJ # Jurnalul.ro
Coaliția de guvernare negociază în această perioadă forma finală a bugetului de stat pentru 2026, iar un draft al documentului arată cum vor fi împărțite fondurile între ministere și instituții-cheie.
20:50
Ministrul Energiei revine asupra declarațiilor de ieri privind prețul carburanților la pompă # Jurnalul.ro
Prețul la pompă al carburanților ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza prețurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marți, după actualizarea informațiilor și declarațiilor din ziua precedentă.
20:40
Află care sunt lunile de naștere ale persoanelor care nu cer niciodată ajutor și ce trăsături de personalitate le fac atât de independente.
20:40
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii! Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10 # Jurnalul.ro
Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda!
20:20
Trump susţine că Iranul a cerut reluarea negocierilor, dar el i-a răspuns că este "prea târziu" # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters.
20:10
Președintele Donald Trump a anunțat că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare.
20:10
Renumitul compozitor Zsolt Kerestély s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă.
19:50
Statul schimbă regulile: consolidarea clădirilor cu risc seismic, plătită integral de la buget. Ce trebuie să știe proprietarii # Jurnalul.ro
Consolidarea clădirilor cu risc seismic este plătită integral de stat, fără returnarea banilor, cu o singură condiție. Află detaliile anunțate de ministrul Dezvoltării și datele despre asigurările facultative.
19:50
Un preparat clasic al bucătăriei ungurești, Aranygaluska, este cunoscut pentru aluatul său moale, straturile generoase de nucă și aroma de vanilie care îl fac irezistibil.
19:20
România va avea mâine o vreme stabilă, cu cer în mare parte senin și șanse de precipitații de 0% în orașele monitorizate.
19:20
Cele mai sigure țări din Europa în cazul izbucnirii unui război mondial. Vești proaste pentru români # Jurnalul.ro
Experții au întocmit o listă a țărilor considerate mai sigure decât altele în cazul izbucnirii celui de-al treilea război mondial. Pe listă sunt șapte țări. Selecția nu cuprinde România, dar nici țările care au comunități mari de români.
Acum 6 ore
19:10
Câinii latră, scâncesc sau mârâie adesea pentru a-și anunța stăpânii când au nevoie de ceva, fie că este vorba de cină, scărpinat pe burtă sau o pauză la baie în aer liber. Dar, uneori, câinii folosesc indicii non-vocale pentru a arăta că se întâmplă ceva ieșit din comun cu ei.
18:50
Evoluția dronelor profesionale pentru transport - Descoperă cum schimbă viitorul logisticii și ce înseamnă pentru afacerea ta! # Jurnalul.ro
În ultimii ani, dronele au trecut de la a fi simple gadgeturi de divertisment la unele dintre cele mai inovatoare unelte în domeniul transporturilor. Tehnologia din spatele dronelor profesionale se dezvoltă rapid, transformând concepte vizionare în realități palpabile.
18:40
Turiștii care vizitează Barcelona ar putea plăti taxe de până la 15 euro pe noapte, după ce orașul a majorat taxa turistică la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa, în cadrul eforturilor de a limita numărul de vizitatori și de a ajuta la finanțarea locuințelor accesibile.
18:20
Campanie națională UNSAR 2026: conferințe București, Constanța, Suceava, Cluj pe tema asigurării locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Mesaj: protejează-ți bunurile cele mai de preț.
18:10
Pensionarea înseamnă lucruri diferite. Pentru unii implică dimineți liniștite cu cafea pe verandă, în timp ce pentru alții este momentul pentru călătorii, hobby-uri și, în sfârșit, abordarea proiectelor care au fost lăsate deoparte timp de decenii.
17:50
Deși nu există o formulă magică care să garanteze câștigurile la loto, jucătorii cu experiență folosesc strategii care le sporesc șansele de succes, fără a cheltui sume uriașe.
17:40
Să se înregistreze, să țină legătura cu liniile aeriene și să se asigure că sunt în siguranță, sunt sfaturile MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu.
17:20
România analizează propunerea nucleară a Franței. Miruță: Decizia depinde de „acceptul populației” # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România evaluează propunerea lui Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară extinsă.
17:20
Energia solară depășește gazul și cărbunele în România. Cum devine țara noastră hub regional verde # Jurnalul.ro
România își triplează capacitatea de energie solară în doar trei ani, iar într-o zi de februarie soarele a devenit principala sursă de electricitate. Investițiile masive și noile proiecte schimbă radical piața energiei.
Acum 8 ore
17:10
Luna aceasta, începem cu energia Yin și trecem la Yang. An nou, Lună nouă și energie nouă. Suntem în Anul Calului. Luna începe sub semnul Boului, care este stabil și se consolidează. Apoi trecem la îndrăzneala Tigrului. Din 1 până în 5 martie răbdarea este răsplătită.
17:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a asistat repatrierea a 318 cetățeni români, pe fondul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Aceștia au tranzitat Peninsula Sinai către Cairo, fiind aduși în țară, marți, cu două aeronave Tarom, sub monitorizarea Celulei de Criză.
16:50
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spune că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale.
16:40
Ce înseamnă cuvântul Ayatollah în islamul șiit: Între semnificație spirituală și confuzie politică # Jurnalul.ro
Termenul „ayatollah” stârnește adesea confuzie în mass-media internațională, fiind asociat automat cu conducerea politică a Iranului.
16:20
MAE: Avem în atenție un număr de 16.000 de cetățeni în regiune. 3.000 de cetățeni solicită ajutor # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat continuarea eforturilor pentru asistența și repatrierea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu, anunțând că în atenția autorităților se afla în jur de 16.000 de cetățeni, dintre care aproximativ 3.000 solicită asistență.
16:10
Decizia care i-a schimbat viața: ce a pățit după ce a început injecțiile cu testosteron # Jurnalul.ro
Un cercetător celebru în longevitate dezvăluie ce a descoperit după ce a aflat că are testosteron scăzut. Simptome, riscuri și adevărul despre terapia de substituție cu testosteron (TRT).
15:50
PSD, despre buget: Alocările trebuie să respecte politicile tuturor partidelor din coaliție # Jurnalul.ro
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul și spune că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora.
15:50
Portalul 3/3 și vibrația maestră 33: Trei zodii intră într-o etapă de transformare profundă # Jurnalul.ro
Pe 3 martie se activează energia numărului maestru 33, aducând transformări majore pentru Berbec, Scorpion și Pești. Află cum îți influențează destinul acest portal spiritual.
15:40
Într-o intervenție telefonică recentă pentru CNN, președintele american, Donald Trump, a oferit detalii despre stadiul actual al intervenției militare în Iran. Acesta a descris progresul forțelor armate ca fiind unul favorabil, menționând însă că „marele val” este încă în faza de pregătire.
15:40
Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă: „Ne jurizează un Chef pregătit, care are pretenții!” # Jurnalul.ro
Cea dintâi ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite s-a impus aseară ca lider de audiență pe segmentul de public urban. Prima confruntare a Chefilor a fost una cu noroc pentru Chef Ștefan Popescu – juratul a început cu dreptul competiția, câștigând amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor, în urma unei degustări savuroase făcute de Raluca Bădulescu. După o invitată celebră, diseară urmează o degustare cu emoții maxime, făcută de un specialist: Chef Mihai Toader vine în premieră la jurizarea unei amulete Chefi la cuțite.
15:30
PUSL cere explicații clare: Cât din cele 16,68 miliarde € prin SAFE rămâne în economia românească și cât pleacă pe importuri? # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan să prezinte public impactul economic real al celor aproape 17 miliarde de euro care revin României prin programul SAFE.
15:20
A fost publicată lista celor mai indatorate state din lume în trimestrul 4 al anului 2025. Unde se poziționează țările europene, inclusiv România, în noul clasament global?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.