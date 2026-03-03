Spania îi dă replica lui Trump, după ce președintele SUA a anunțat întreruperea relațiilor comerciale

15:40

Cea dintâi ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite s-a impus aseară ca lider de audiență pe segmentul de public urban. Prima confruntare a Chefilor a fost una cu noroc pentru Chef Ștefan Popescu – juratul a început cu dreptul competiția, câștigând amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor, în urma unei degustări savuroase făcute de Raluca Bădulescu. După o invitată celebră, diseară urmează o degustare cu emoții maxime, făcută de un specialist: Chef Mihai Toader vine în premieră la jurizarea unei amulete Chefi la cuțite.