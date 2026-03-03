Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe

09:40

Gigi Becali a fost luat la întrebări de fostul său antrenor de la Steaua, Victor Piţurcă. Acesta a vrut să afle de ce finanţatorul nu îşi aduce un antrenor consacrat, peste care să nu intervină şi el să-şi vadă doar de rolul de patron. Becali a venit cu un răspuns care l-a surprins pe fostul […] The post Gigi Becali a recunoscut tot! Cum “se distrează” cu zeci de milioane de euro appeared first on Antena Sport.