Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe

11:30

Adrian Ilie l-a sfătuit pe Gigi Becali să renunţe la un jucător de la FCSB. Fostul internaţional este de părere că Octavian Popescu ar trebui împrumutat la o altă echipă, unde să prindă mai multe minute. Gigi Becali a transmis că după ratarea play-off-ului, va renunţa la 4-5 jucători de la FCSB, la finalul sezonului, […] The post Adrian Ilie l-a sfătuit pe Gigi Becali să renunţe la un jucător de la FCSB: “Are nevoie să joace” appeared first on Antena Sport.