Scandal și bătaie generală la meciul din România! Poliția a intervenit de urgență

17:30

După ce a ratat în premieră calificarea în play-off, FCSB va lupta acum pentru a termina pe locurile 7 sau 8, care asigură prezența la barajul pentru Conference League. Iar în pauza competițională, la formația roș-albastră va avea loc o adevărat revoluție.Gigi Becali a anunțat că are de gând să facă o serie de schimbări importante la vară. „Vom aduce 7 jucători”, a transmis omul de afaceri, care dorește să întărească fiecare compartiment. ...