Două femei, mamă și fiică, atacate în propria casă de un vecin cu cagulă
IasiTV Life, 4 martie 2026 05:30
O noapte obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru două femei din localitatea Dobrânceni, județul Botoșani. O bătrână de 77 de ani și fiica sa de 54 de ani au fost victimele unei tâlhării calificate, după ce un individ cu fața acoperită a forțat ușa locuinței. Înarmat cu un obiect tăietor provenit de la o unghieră,
• • •
Acum o oră
05:40
Dosar penal după decesul unui minor de 14 ani într-o școală din Botoșani. Ce spun martorii despre ultimele momente ale elevului # IasiTV Life
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au demarat o investigație amplă după ce un elev în vârstă de 14 ani, din comuna Mihai Eminescu, a încetat din viață marți. Adolescentului i s-a făcut rău în timp ce se afla la cursuri, decesul fiind constatat la scurt timp. Potrivit purtătorului de cuvânt al
05:30
Acum 2 ore
05:20
Pompieri blocați în noroi două ore în drum spre un incendiu. Un bărbat din Vaslui a pierit încercând să-și salveze economiile # IasiTV Life
Patruzeci de mii de lei – rodul muncii după vânzarea animalelor – s-au transformat într-o capcană mortală pentru un vasluian de 52 de ani. Martori la un incendiu care le înghițea locuința, soții din satul Găvanu au privit neputincioși cum flăcările se extindeau. Într-un gest reflex de disperare, bărbatul s-a aruncat în vâlvătaie pentru a
04:50
Doliu în Fălticeni: Andreea Anița, tânăra care a mobilizat mii de oameni în lupta împotriva cancerului, a încetat din viață # IasiTV Life
Comunitatea din Fălticeni este în doliu după ce Andreea Anița, tânăra care a devenit un simbol al curajului, a pierdut bătălia cu o boală necruțătoare. După 11 ani de luptă neîncetată împotriva cancerului, anunțul decesului a fost făcut de polițistul brașovean Daniel Zontea (Dani Cek), cel care a coordonat campaniile de sprijin pentru tineră. Deși
Acum 24 ore
14:00
INVITAT / SELENA CARAZĂ – Ciocolatier
14:00
INVITAT / Dr. RALUCA MODORANU – Medic primar psihiatru
13:10
INVITAT / CIPRIAN CIUCAN – Director DJADP Iași
06:30
Autoritățile ieșene au deschis o anchetă în urma unui deces survenit luni seară pe un șantier din zona Tătărași. Victima, un muncitor necalificat în vârstă de circa 40 de ani, și-ar fi pierdut cunoștința în timpul activității profesionale. Deși intervenția echipajelor de prim-ajutor a fost rapidă, manevrele de salvare au rămas fără rezultat. În prezent,
Ieri
06:20
Comisia Europeană în România anunță noi oportunități de carieră pentru absolvenții de studii superioare # IasiTV Life
Comisia Europeană în România anunță noi oportunități de carieră pentru absolvenții de studii superioare.. Concursul principal pentru posturi de debut (AD5) se redeschide, pentru prima dată din 2019. Tot ce îți trebuie este: Citiți și Standarde europene în echitația ieșeană: USV Iași pregătește viitorii instructori și antrenori de călărie Mai multe detalii găsiți AICI Fii
06:00
Standarde europene în echitația ieșeană: USV Iași pregătește viitorii instructori și antrenori de călărie # IasiTV Life
Federația Ecvestră Română anunță organizarea primei sesiuni din 2026 pentru categoria Antrenori / Monitori, găzduită de USV Iași între 9 și 12 martie. Cursul răspunde cererii crescute de personal calificat în sectorul de agrement și sport, punând un accent deosebit pe standardele internaționale de siguranță și bunăstarea calului. Structura programului: Citiți și Rețea de defibrilatoare
05:50
Consiliul Județean Iași a dat undă verde proiectului transfrontalier „PreMED", o inițiativă de 1,66 milioane euro finanțată prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Proiectul vizează modernizarea radicală a serviciilor de prim-ajutor pe ambele maluri ale Prutului. Principalele dotări prevăzute în proiect includ: Implementat de ADI EURONEST în parteneriat cu serviciile de ambulanță din Iași și
2 martie 2026
13:40
INVITAT / Conf.univ.dr. IONUȚ NISTOR – Medic primar nefrolog
13:20
Un brand cu tradiție în capitala Moldovei, DAMES redefinește stilul feminin prin colecții de rochii unice, realizate prin tehnici inovatoare de imprimare. Vedeți și https://www.dames.ro/ Fie că sunt create pentru munca la birou sau la un eveniment special, rochiile noastre sunt create pentru a le face pe doamne și domnișoare să se simtă încrezătoare, pentru
09:20
Opera Națională Română din Iași programează mâine primul spectacol al lunii martie. De la ora 18:30, în Sala Mare, iubitorii baletului sunt așteptați la o nouă întâlnire cu spectacolul „Don Quijote", de Ludwig Minkus. Reprezentația, a cărei coregrafie, regie și adaptare sunt semnate de Ileana Iliescu, este bazată pe episoade preluate din celebrul roman „Don
07:00
„Casa Pătrată” reintră în circuit: Câți bani alocă Consiliul Județean Iași pentru marea mutare din luna aprilie # IasiTV Life
Reabilitarea Palatului Administrativ din Iași a intrat în linie dreaptă. Prefectul Constantin Dolachi a anunțat că pe data de 16 martie va începe procedura oficială de recepție a lucrărilor, urmând ca din luna aprilie birourile să fie reocupate. „Constructorul execută acum doar mici retușuri. Imediat după recepție, vom demara procesul de relocare", a declarat prefectul,
06:40
Escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz pune sub presiune economia globală, cu efecte imediate prognozate pentru piața din România. Considerată „robinetul petrolier al lumii", strâmtoarea tranzitată zilnic de până la 300 de nave asigură fluxul a 20% din consumul mondial de țiței. Orice blocaj militar impus de Iran ar putea arunca prețul barilului de petrol Brent
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca # IasiTV Life
O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între
06:20
O după-amiază obișnuită s-a transformat într-o scenă de coșmar în satul Poiana, comuna Brusturi. În jurul orei 16:10, un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de gardul unei gospodării. La doar câteva secunde după impact, vehiculul a fost înghițit de un incendiu generalizat. Cele trei persoane aflate în mașină au trăit
1 martie 2026
07:30
Guvernul monitorizează criza din Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan: „Ambasadele sunt mobilizate pentru asistență” # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru românii afectați de tensiunile din Orientul Mijlociu, subliniind că prioritatea zero a Cabinetului său este siguranța acestora. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, premierul a dat asigurări că este informat în timp real de către MAE despre starea comunităților de români și despre siguranța personalului
07:30
Un snowboarder de 27 de ani a fost recuperat sâmbătă după-amiază de jandarmii montani din Șugag, după ce s-a rătăcit în afara zonei amenajate a Domeniului Schiabil Șureanu. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 15:10 de către prietena tânărului, care a anunțat că acesta nu mai poate înainta din cauza stratului gros de zăpadă
07:20
Companiile aeriene globale suspendă rutele spre Orientul Mijlociu: Impact major asupra traficului aerian pe fondul riscurilor de securitate # IasiTV Life
Escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a provocat un seism în industria aviatică. â Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Cirium, aproape un sfert (24%) din totalul zborurilor programate sâmbătă și duminică au fost anulate pe fondul închiderii spațiilor aeriene. Cele mai severe perturbări au fost raportate în Qatar (51%) și Israel (49%),
07:10
Povestea Mărțișorului, spusă pe șine: Eveniment special în Tramvaiul Turistic din Iași, duminică, 1 martie # IasiTV Life
Ieșenii sunt invitați să celebreze prima zi de primăvară într-un mod inedit, la bordul Tramvaiului Cafenea-Turistic. Duminică, 1 Martie, începând cu ora 11:30, vagonul de epocă va deveni scena unei discuții despre originile și simbolistica Mărțișorului, susținută de muzeograful Ovidiu Focșa. Evenimentul își propune să exploreze legătura dintre tradițiile străvechi și ritmul vieții contemporane. Plecarea
07:10
Regimul de la Teheran recunoaște decesul lui Khamenei. Iranul intră în doliu pentru 40 de zile # IasiTV Life
După decenii de autoritate absolută, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-o acțiune militară coordonată de Statele Unite și Israel. Deși inițial informația a fost lansată de Washington, televiziunea de stat de la Teheran a validat ulterior vestea, folosind o retorică religioasă și naționalistă: „Acest mare savant și luptător și-a sacrificat viața
07:00
Incendiu major la o pensiune din Slănic-Moldova: 500 mp din acoperișul restaurantului, mistuiți de flăcări # IasiTV Life
Un incendiu de amploare a izbucnit sâmbătă după-amiază la restaurantul unei pensiuni din stațiunea Slănic-Moldova. Flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Bacău a mobilizat cinci autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Onești, beneficiind și de
28 februarie 2026
05:50
„Curba neagră” de pe Aleea Mihail Sadoveanu lovește din nou: Accident provocat de polei # IasiTV Life
Un accident rutier produs vineri seară pe Aleea Mihail Sadoveanu trage un nou semnal de alarmă privind riscurile deplasării în condiții meteo nefavorabile. Un conducător auto a pierdut controlul direcției într-un sector de drum cu risc ridicat, ieșind în afara carosabilului. Polițiștii avertizează că, pe fondul temperaturilor scăzute, poleiul format în zonele umbrite sau în
05:30
Aniversare în natură: Asociația «Codrii Iașilor» marchează 7 ani de activitate printr-o drumeție deschisă ieșenilor # IasiTV Life
Aniversare în natură: Asociația «Codrii Iașilor» marchează 7 ani de activitate printr-o drumeție deschisă ieșenilor. Grupul civic „Codrii Iașilor" marchează șapte ani de existență printr-un eveniment-manifest dedicat naturii și oamenilor locului. Pe 1 martie, asociația îi invită pe ieșeni să schimbe asfaltul orașului pe potecile de pădure, într-un weekend care îmbină mișcarea cu activitățile culturale.
27 februarie 2026
16:10
INVITAT / DINA LOGHIN – Președintă al European Women's Lobby
16:00
14:30
INVITAȚI / Căpitan GEORGICĂ ONOFREIASA – Purtător de cuvânt ISU IașiPr. CONSTANTIN MARIUS BURGHELEA – Director Departament SSM/PSI-SU al Arhiepiscopiei Iașilor
10:50
Piața auto din România primește un nou jucător de calibru greu. Liderul mondial în vehicule electrificate, BYD a lansat oficial în țara noastră in 12 locatii, inclusiv la Iași, noul model Atto 2 DM-i, un SUV compact hibrid care promite să schimbe regulile jocului. Mega Auto, reprezentantul mărcii în regiunea Moldovei, a pregătit un eveniment
10:40
Noul Starray EM-i, un model care redefinește eficiența și luxul accesibil, va fi prezentat oficial sâmbătă, 28 februarie, la showroom-ul Geely Iași, urmând ca duminică, 1 martie, să poată fi admirat în cadrul unui eveniment de test drive la Mall Moldova. Tehnologia EM-i: Performanță hibridă de ultimă generație Noul Geely Starray EM-i integrează sistemul avansat
09:50
09:40
Programul săptămânii culturale cuprinde numeroase evenimente de interes, dintre care se remarcă premierele spectacolelor „Digul și alte povestiri", în regia lui Radu Afrim, în sala Teatrului la Cub și „Freelancer Love story", montat de regizorul Ion Sapdaru pe scena Ateneului Național Iași. Vedeți și Iașul, capitala europeană a programării! Studenții UAIC s-au calificat la Finala
08:10
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat în Parlamentul României din partea PSD
08:00
INVITAȚI / Dr. CĂLIN ȘERBAN POPESCU – Medic specialist chirurgie dento-alveolarăDr. TIBERIU ANDREI BĂSĂSCU – Medic specializat în protetică dentară
08:00
INVITAT / Pr. paroh FLORENTIN LUPAȘCU – Parohia "Buna Vestire" – Cercu
08:00
INVITAT / ROBERT DÂNCĂ – Manager maternitatea "Cuza-Vodă" din Iași
05:50
Iașul, capitala europeană a programării! Studenții UAIC s-au calificat la Finala Mondială din Dubai după un succes istoric în Polonia # IasiTV Life
Echipa de programatori a
05:50
„Sursa” drogurilor în cazul Mario Berinde, anihilată: Patru rețineri DIICOT la vârful rețelei care alimenta dealerii de minori # IasiTV Life
Ancheta în cazul crimei care a șocat România la începutul acestui an se extinde către „rădăcinile” traficului de stupefiante din județul Timiș. Joi seară, procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea a patru persoane, în urma unor percheziții de amploare desfășurate în localitatea Uivar. Aceștia sunt suspectați că furnizau substanțe interzise (canabis și „cristal”) dealerilor de [...] The post „Sursa” drogurilor în cazul Mario Berinde, anihilată: Patru rețineri DIICOT la vârful rețelei care alimenta dealerii de minori first appeared on IasiTV Life.
05:40
Amendă de 3.000 de lei și dosar penal pentru un bărbat din Răducăneni care și-a legat câinele cu sârmă de un tomberon # IasiTV Life
Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Iași au identificat un bărbat de 88 de ani, din comuna Răducăneni, bănuit de abandonarea și rănirea unui animal. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 februarie, când bărbatul ar fi transportat un câine cu o căruță până în centrul localității. Potrivit anchetatorilor, acesta a legat [...] The post Amendă de 3.000 de lei și dosar penal pentru un bărbat din Răducăneni care și-a legat câinele cu sârmă de un tomberon first appeared on IasiTV Life.
05:30
Municipiul Iași și mai multe obiective din județul Iași se regăsesc printre destinațiile remarcate la nivel național în cadrul competiției Destinația Anului 2026, care a atras peste 250 de nominalizări din întreaga țară. Lista publicată de organizatori confirmă vizibilitatea tot mai mare a Iașului ca pol cultural, educațional, spiritual și recreativ. Vedeți și Investiție majoră [...] The post Iașul, 11 nominalizări la opt categorii în competiția Destinația Anului 2026 first appeared on IasiTV Life.
05:30
05:30
Un profesor de educație fizică în vârstă de 35 de ani, de la Școala Gimnazială Moțca, este cercetat penal după ce ar fi agresat un elev de 12 ani în timpul orelor de curs. Incidentul a avut loc miercuri, 25 februarie, în timpul unui meci de fotbal. Potrivit datelor furnizate de IPJ Iași, conflictul ar [...] The post Elev de 12 ani, trimis la spital de propriul profesor după un meci de fotbal first appeared on IasiTV Life.
26 februarie 2026
15:50
Mii de gospodării din regiunea Moldovei sunt puse la încercare. Odată cu topirea zăpezii și înmuierea solului, vulnerabilitățile gardurilor improvizate sau învechite ies la suprafață. Este perioada în care telefoanele experților în construcții de la Sigicom încep să sune, iar întrebarea de pe buzele tuturor este aceeași: „Cum fac să nu mai am grija gardului [...] The post Când zăpada se topește, „se vede” rezistența gardului first appeared on IasiTV Life.
14:30
09:40
07:30
INVITAT / DAN DOBOȘ – Director Biblioteca Judeteana „Gheorghe Asachi” Iasi The post DEZBATEREA ZILEI / LECTURĂ LA SPIRALĂ first appeared on IasiTV Life.
07:30
INVITAT / DORIN MOCANU – Manager calitate SMID Iași The post DEZBATEREA ZILEI / DEȘEU SAU RESURSĂ? first appeared on IasiTV Life.
05:00
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc. Un bărbat a fost arestat # IasiTV Life
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc din Buhuși. Un tânăr de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat după ce s-a năpustit cu un cuțit asupra fostei sale partenere și a amicului la care se aflau în vizită. Atacul a fost fulgerător: suspectul a [...] The post O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc. Un bărbat a fost arestat first appeared on IasiTV Life.
